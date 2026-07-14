Số hóa dữ liệu quy hoạch TP.HCM, tạo động lực minh bạch cho thị trường bất động sản

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, TP.HCM vừa đưa vào vận hành cổng công khai dữ liệu quy hoạch trên nền tảng GIS, đánh dấu bước tiến mới trong việc số hóa dữ liệu đô thị. Không chỉ đơn thuần là một công cụ tra cứu, hệ thống này được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động tích cực đối với thị trường bất động sản, hoạt động đầu tư và môi trường kinh doanh.

Trước đây, để xác minh quy hoạch của một khu đất, người dân và doanh nghiệp thường phải đến trực tiếp cơ quan quản lý hoặc thực hiện nhiều thủ tục hành chính. Với hệ thống mới, các thông tin quy hoạch đã được công khai trực tuyến, cho phép người sử dụng tra cứu theo địa chỉ, số tờ, số thửa, tên đường hoặc tọa độ ngay trên nền bản đồ số.

Kho dữ liệu được tích hợp khá toàn diện, bao gồm quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cùng dữ liệu điều chỉnh quy hoạch TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Đây là những thông tin quan trọng đối với cá nhân có nhu cầu mua bán nhà đất cũng như doanh nghiệp đang nghiên cứu cơ hội đầu tư.

TP.HCM đưa toàn bộ dữ liệu quy hoạch lên nền tảng số giúp người dân tra cứu thông tin bất động sản dễ dàng. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, hệ thống còn cập nhật nhiều dữ liệu chuyên ngành như quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, 202 dự án nhà ở xã hội, 443 công trình đầu tư công, hơn 500 biệt thự đã được phân loại cùng các mô hình 3D của nhiều công trình xây dựng. Việc tích hợp dữ liệu trên một nền tảng thống nhất giúp người sử dụng có góc nhìn đầy đủ hơn về định hướng phát triển không gian đô thị.

Theo giới chuyên gia, minh bạch thông tin luôn là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Khi dữ liệu quy hoạch được công khai rộng rãi, người mua có thêm cơ sở để đưa ra quyết định, trong khi doanh nghiệp cũng giảm đáng kể thời gian và chi phí trong quá trình khảo sát, thẩm định dự án.

Đối với cơ quan quản lý, việc số hóa dữ liệu cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, giảm áp lực giải quyết thủ tục hành chính và tăng khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị. Hệ thống còn cho phép người dân gửi phản ánh hoặc góp ý trực tuyến về dữ liệu quy hoạch, tạo thêm kênh tương tác hai chiều giữa chính quyền và cộng đồng.

Việc vận hành cổng dữ liệu quy hoạch mới cũng đồng nghĩa với việc thay thế các hệ thống tra cứu trước đây của TP.HCM và Bình Dương, đồng thời được tích hợp trên ứng dụng Công dân số TP.HCM dưới dạng mini app, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận trên thiết bị di động.

Trong bối cảnh TP.HCM đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh và phát triển thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, việc công khai dữ liệu quy hoạch được xem là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, giảm rủi ro trong giao dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế số của thành phố.