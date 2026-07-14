Số hóa dữ liệu quy hoạch TP.HCM, tạo động lực minh bạch cho thị trường bất động sản
Gia Linh
14/07/2026 4:00 PM (GMT+7)
Việc TP.HCM đưa toàn bộ dữ liệu quy hoạch lên nền tảng số không chỉ giúp người dân tra cứu thông tin bất động sản dễ dàng hơn mà còn được kỳ vọng góp phần minh bạch hóa thị trường, rút ngắn thời gian tiếp cận thông tin và cải thiện môi trường đầu tư.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, TP.HCM vừa đưa vào vận hành cổng công khai dữ liệu quy hoạch trên nền tảng GIS, đánh dấu bước tiến mới trong việc số hóa dữ liệu đô thị. Không chỉ đơn thuần là một công cụ tra cứu, hệ thống này được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động tích cực đối với thị trường bất động sản, hoạt động đầu tư và môi trường kinh doanh.
Trước đây, để xác minh quy hoạch của một khu đất, người dân và doanh nghiệp thường phải đến trực tiếp cơ quan quản lý hoặc thực hiện nhiều thủ tục hành chính. Với hệ thống mới, các thông tin quy hoạch đã được công khai trực tuyến, cho phép người sử dụng tra cứu theo địa chỉ, số tờ, số thửa, tên đường hoặc tọa độ ngay trên nền bản đồ số.
Kho dữ liệu được tích hợp khá toàn diện, bao gồm quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cùng dữ liệu điều chỉnh quy hoạch TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Đây là những thông tin quan trọng đối với cá nhân có nhu cầu mua bán nhà đất cũng như doanh nghiệp đang nghiên cứu cơ hội đầu tư.
TP.HCM đưa toàn bộ dữ liệu quy hoạch lên nền tảng số giúp người dân tra cứu thông tin bất động sản dễ dàng. Ảnh: Gia Linh
Đáng chú ý, hệ thống còn cập nhật nhiều dữ liệu chuyên ngành như quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, 202 dự án nhà ở xã hội, 443 công trình đầu tư công, hơn 500 biệt thự đã được phân loại cùng các mô hình 3D của nhiều công trình xây dựng. Việc tích hợp dữ liệu trên một nền tảng thống nhất giúp người sử dụng có góc nhìn đầy đủ hơn về định hướng phát triển không gian đô thị.
Theo giới chuyên gia, minh bạch thông tin luôn là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Khi dữ liệu quy hoạch được công khai rộng rãi, người mua có thêm cơ sở để đưa ra quyết định, trong khi doanh nghiệp cũng giảm đáng kể thời gian và chi phí trong quá trình khảo sát, thẩm định dự án.
Đối với cơ quan quản lý, việc số hóa dữ liệu cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, giảm áp lực giải quyết thủ tục hành chính và tăng khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị. Hệ thống còn cho phép người dân gửi phản ánh hoặc góp ý trực tuyến về dữ liệu quy hoạch, tạo thêm kênh tương tác hai chiều giữa chính quyền và cộng đồng.
Việc vận hành cổng dữ liệu quy hoạch mới cũng đồng nghĩa với việc thay thế các hệ thống tra cứu trước đây của TP.HCM và Bình Dương, đồng thời được tích hợp trên ứng dụng Công dân số TP.HCM dưới dạng mini app, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận trên thiết bị di động.
Trong bối cảnh TP.HCM đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh và phát triển thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, việc công khai dữ liệu quy hoạch được xem là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, giảm rủi ro trong giao dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế số của thành phố.
Đề xuất mới về chung cư: "Cú hích" cho chu kỳ tái đầu tư bất động sản đô thị?
Quỹ đất phát triển dự án mới tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, trong khi hàng trăm khu chung cư cũ vẫn chưa thể cải tạo vì vướng cơ chế. Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc hoàn thiện quy định về thời hạn sử dụng đối với chung cư xây mới có thể mở ra chu kỳ tái thiết mới, giúp khai thác hiệu quả quỹ đất hiện hữu và bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường.
Nhà riêng Hà Nội giá neo cao, người mua ngày càng thận trọng
Giá rao bán nhà riêng tại Hà Nội đã tăng mạnh trong một năm qua, nhưng mức độ quan tâm lại đi xuống. Khoảng cách giữa kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả của người mua đang khiến giao dịch chậm lại, dòng tiền dịch chuyển nhiều hơn về những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, khả năng sử dụng thực tế và mức giá phù hợp.
Hạ tầng tăng tốc, bất động sản ven sông phía Đông Bắc TP.HCM đón cơ hội bứt phá
Những dự án hạ tầng quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ tại khu vực Đông Bắc TP.HCM được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản. Trong đó, việc mở rộng Quốc lộ 13 cùng tuyến đường ven sông Sài Gòn không chỉ cải thiện năng lực giao thông mà còn mở ra cơ hội hình thành các đô thị ven sông có giá trị cao.
Thị trường bất động sản TP.HCM chờ "đòn bẩy" từ dữ liệu số
Không chỉ giúp người mua nhà tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, việc xây dựng hệ thống dữ liệu bất động sản đồng bộ còn được kỳ vọng sẽ giảm chi phí giao dịch, nâng sức hấp dẫn của thị trường TP.HCM trong mắt nhà đầu tư và dòng vốn quốc tế.
Dự án bất động sản nghỉ dưỡng hơn 1.000 sản phẩm tại TP.HCM tiến thêm một bước sau khi hoàn thiện pháp lý đất đai
Một dự án nghỉ dưỡng quy mô gần 1,2 ha tại TP.HCM vừa được hoàn thiện thêm thủ tục về đất đai sau quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 6.500 m2 đất. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từng bước phục hồi, động thái này được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng nguồn cung và thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đang chờ hoàn thiện pháp lý.
Chỉnh trang nhà ven kênh rạch: TP.HCM tính bài toán vốn, đất và tái định cư
Hàng chục nghìn căn nhà nằm trên và ven kênh rạch tại TP.HCM sẽ được di dời trong giai đoạn 2025-2030 theo đề án chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Bên cạnh mục tiêu cải thiện môi trường và giảm ngập, chương trình được kỳ vọng tạo dư địa phát triển không gian ven sông, đồng thời nâng chất lượng sống của người dân bằng các khu tái định cư và nhà ở xã hội đồng bộ.
Đề xuất mới về chung cư: "Cú hích" cho chu kỳ tái đầu tư bất động sản đô thị?
Quỹ đất phát triển dự án mới tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, trong khi hàng trăm khu chung cư cũ vẫn chưa thể cải tạo vì vướng cơ chế. Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc hoàn thiện quy định về thời hạn sử dụng đối với chung cư xây mới có thể mở ra chu kỳ tái thiết mới, giúp khai thác hiệu quả quỹ đất hiện hữu và bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường.
Nhà riêng Hà Nội giá neo cao, người mua ngày càng thận trọng
Giá rao bán nhà riêng tại Hà Nội đã tăng mạnh trong một năm qua, nhưng mức độ quan tâm lại đi xuống. Khoảng cách giữa kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả của người mua đang khiến giao dịch chậm lại, dòng tiền dịch chuyển nhiều hơn về những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, khả năng sử dụng thực tế và mức giá phù hợp.
Hạ tầng tăng tốc, bất động sản ven sông phía Đông Bắc TP.HCM đón cơ hội bứt phá
Những dự án hạ tầng quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ tại khu vực Đông Bắc TP.HCM được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản. Trong đó, việc mở rộng Quốc lộ 13 cùng tuyến đường ven sông Sài Gòn không chỉ cải thiện năng lực giao thông mà còn mở ra cơ hội hình thành các đô thị ven sông có giá trị cao.
Thị trường bất động sản TP.HCM chờ "đòn bẩy" từ dữ liệu số
Dự án bất động sản nghỉ dưỡng hơn 1.000 sản phẩm tại TP.HCM tiến thêm một bước sau khi hoàn thiện pháp lý đất đai
Một dự án nghỉ dưỡng quy mô gần 1,2 ha tại TP.HCM vừa được hoàn thiện thêm thủ tục về đất đai sau quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 6.500 m2 đất. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từng bước phục hồi, động thái này được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng nguồn cung và thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đang chờ hoàn thiện pháp lý.
Chỉnh trang nhà ven kênh rạch: TP.HCM tính bài toán vốn, đất và tái định cư
Hàng chục nghìn căn nhà nằm trên và ven kênh rạch tại TP.HCM sẽ được di dời trong giai đoạn 2025-2030 theo đề án chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Bên cạnh mục tiêu cải thiện môi trường và giảm ngập, chương trình được kỳ vọng tạo dư địa phát triển không gian ven sông, đồng thời nâng chất lượng sống của người dân bằng các khu tái định cư và nhà ở xã hội đồng bộ.