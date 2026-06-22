Soán ngôi ngoạn mục: Lý do SK hynix vượt mặt Samsung trở thành công ty có giá trị lớn nhất Hàn Quốc

Theo báo cáo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX), tính đến 3h30 chiều 22/6, cổ phiếu của SK hynix - hiện là nhà sản xuất chip nhớ có giá trị nhất thế giới, đã tăng 5,6% khi đóng cửa, nâng giá trị vốn hóa thị trường lên 2.080,4 nghìn tỷ won (1,35 nghìn tỷ USD), vượt qua Samsung khi cổ phiếu của hãng này giảm 0,14% xuống còn 2.066,7 nghìn tỷ won, không bao gồm cổ phiếu ưu đãi.

Sự kiện này đánh dấu sự đảo ngược vận mệnh ngoạn mục của một nhà sản xuất chip mà hai thập kỷ trước gần như sụp đổ vì nợ nần.

Công ty này hiện là nhà cung cấp hàng đầu các chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) được sử dụng trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo cho các khách hàng như Nvidia và Google của Alphabet.

Công ty này đã nổi lên như một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu, thúc đẩy giá cổ phiếu của công ty tăng hơn 340% trong năm nay và nâng giá trị thị trường của mình vượt qua cả Samsung và Micron.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã định hình lại ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, nâng tầm các chip nhớ chuyên dụng từ những mặt hàng thông thường thành những thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng cho các ứng dụng như ChatGPT và các mô hình AI tiên tiến.

SK hynix chủ yếu tập trung vào chip nhớ, trong khi Samsung cũng sản xuất chip logic và các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh và TV. Samsung đã giữ vị trí dẫn đầu kể từ năm 2000.

"Sự xuất hiện của bộ nhớ AI tùy chỉnh đã thay đổi căn bản nền kinh tế của ngành và cho phép SK hynix khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường" - ông Kim Sunwoo, nhà phân tích cấp cao tại Meritz Securities, cho biết.

Samsung cho biết trong một tuyên bố rằng bất kỳ tính toán nào về vốn hóa thị trường của công ty đều phải bao gồm cổ phiếu ưu đãi. Tính cả những cổ phiếu đó, giá trị của công ty tính đến thời điểm đóng cửa thị trường đạt 2.246,4 nghìn tỷ won.

Sự trỗi dậy của SK hynix đánh dấu đỉnh điểm của một trong những cuộc lột xác ngoạn mục nhất trong lịch sử doanh nghiệp Hàn Quốc.

Năm 2002, công ty Hynix Semiconductor (khi đó có tên là Hynix Semiconductor) đứng trước nguy cơ bị bán cho Micron, do gánh nặng nợ nần tích lũy trong quá trình mở rộng mạnh mẽ. Thương vụ cuối cùng thất bại, khiến công ty nằm dưới sự kiểm soát của các chủ nợ trong gần một thập kỷ.

Giá cổ phiếu của công ty đã giảm xuống mức thấp nhất là 135 won vào năm 2003, khiến nó bị coi là cổ phiếu giá rẻ, hay "Dongjeon-ju" trong tiếng Hàn.

Vận mệnh của công ty trong những năm qua đã theo sát chu kỳ bùng nổ và suy thoái truyền thống của ngành công nghiệp bộ nhớ toàn cầu. Năm 2023, một đợt suy thoái nghiêm trọng đã giáng một đòn mạnh vào giá bộ nhớ, khiến SK hynix báo cáo khoản lỗ hoạt động hàng năm lên tới 7,73 nghìn tỷ won.

Một năm sau, thị trường bắt đầu phục hồi khi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng mạnh mẽ và các công ty như Microsoft, Google và Meta đầu tư mạnh, giúp thị trường đạt lợi nhuận hoạt động hàng năm là 23,5 nghìn tỷ won vào năm 2024, một kỷ lục vào thời điểm đó.

Sự chuyển đổi

Các nhà phân tích cho rằng vai trò trung tâm của SK hynix trong hệ sinh thái AI toàn cầu là nhờ quyết định tiếp tục đầu tư vào HBM, một loại chip nhớ chuyên dụng được xếp chồng theo chiều dọc để mang lại hiệu năng nhanh hơn và tiêu thụ điện năng thấp hơn, trong bối cảnh ngành công nghiệp bộ nhớ đang suy thoái.

Khác với các sản phẩm bộ nhớ thông thường, chip HBM được tích hợp chặt chẽ với bộ xử lý AI, tạo ra rào cản gia nhập thị trường cao hơn đáng kể và mang lại cho các nhà cung cấp quyền định giá lớn hơn.

Đến năm 2025, SK hynix đã chiếm 61% thị trường HBM toàn cầu, bỏ xa Samsung với 17% và Micron với 21%.

SK hynix được thành lập vào năm 1983 với tư cách là một đơn vị của Hyundai, nhưng sau đó đã được tách ra và mua lại bởi SK Group, một tập đoàn gia đình "chaebol" có hoạt động kinh doanh trải rộng từ viễn thông đến năng lượng.

Chủ tịch tập đoàn SK, ông Chey Tae-won, người từng phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ đối với thương vụ này, đã giải thích suy nghĩ của mình trong một cuốn sách xuất bản vào tháng Giêng.

"Điều tôi thực sự muốn đạt được khi chúng tôi mua lại Hynix là biến nó từ một nhà sản xuất bộ nhớ thông thường thành một công ty bán dẫn hàng đầu với các sản phẩm không thể thiếu" - Chey nói.

"Trước đây, việc bộ nhớ đến từ Hynix, Samsung hay Micron không quan trọng. Chúng là những sản phẩm thông dụng có thể thay thế cho nhau. HBM thì khác. Nếu HBM của SK hynix được thay thế bằng sản phẩm khác, hệ thống AI có thể không hoạt động đúng cách. Cái từng là linh kiện ngoại vi giờ đã trở thành linh kiện cốt lõi" - Chey nói.

Các nhà phân tích cho rằng vị thế của Samsung với tư cách là nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới cũng có thể bị đe dọa bởi SK Hynix.

Ngân hàng Bank of America ước tính sản lượng DRAM hàng tháng của SK hynix sẽ đạt khoảng 589.000 tấm wafer trong năm nay, so với khoảng 691.000 tấm wafer của Samsung. Tuy nhiên, SK hynix có khả năng sẽ mở rộng sản lượng DRAM khoảng 38% từ năm 2025 đến năm 2028, so với mức tăng trưởng khoảng 17,5% của đối thủ cạnh tranh.

Điều đó sẽ thu hẹp khoảng cách sản xuất của SK hynix xuống dưới 10% vào năm 2028 từ mức khoảng 23% vào năm 2025 - một thành tựu đặc biệt quan trọng do quy mô sản xuất lớn hơn của Samsung.

"Trước đây, sự khác biệt về quy mô sản xuất đồng nghĩa với việc các đối thủ không thể thu hẹp khoảng cách lợi nhuận với Samsung" - ông Kim cho biết.

Hãng Reuters đưa tin SK Hynix đang lựa chọn Nasdaq cho kế hoạch niêm yết tại Mỹ , điều này sẽ mở rộng cơ sở nhà đầu tư của công ty và nâng cao hơn nữa vị thế của công ty trong giới đầu tư toàn cầu.