Sốc: Chuyên gia cảnh báo giá Bitcoin có 'khả năng cao' lao dốc xuống dưới 60.000 USD

Nguy cơ giảm sâu về 56.000 USD – thậm chí 37.000 USD

Theo Ali Martinez, chuyên gia phân tích dữ liệu on-chain (mọi thông tin được lưu trữ và xác minh trực tiếp trên một blockchain công khai), nếu Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức “ Giá vốn thực tế của nhà đầu tư ngắn hạn - (STH)" là 111.937 USD, khả năng cao giá sẽ trượt về vùng 56.145 USD – mức “Realized Price” (tức là giá vốn trung bình thực tế, được tính dựa trên giá mà các nhà đầu tư đã mua Bitcoin) – hoặc thậm chí về 37.815 USD, mức Giá vốn thực tế của nhà đầu tư dài hạn.

Các chỉ số này, theo nền tảng phân tích Glassnode, phản ánh giá vốn trung bình của các nhóm nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trong các khung thời gian khác nhau.

Hai mốc giá này thường đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng của thị trường Bitcoin. Nếu giá duy trì dưới ngưỡng STH, điều đó hàm ý rằng nhà đầu tư ngắn hạn đang thua lỗ, có thể kích hoạt thêm áp lực bán ra.

Coinbase: Bitcoin vẫn chưa đạt đỉnh giá?

Trong khi đó, Coinbase Institutional lại đưa ra góc nhìn lạc quan hơn, cho rằng đợt bán tháo tháng 10 vừa qua là một “cuộc tái cân bằng cần thiết” để loại bỏ các khoản đầu cơ quá mức.

“Đòn bẩy dư thừa đã bị loại bỏ, các yếu tố nền tảng vẫn ổn định, và các tổ chức đang âm thầm quay lại thị trường. Chúng tôi cho rằng đây là giai đoạn xây nền cho đợt tăng tiếp theo, chứ không phải là đỉnh của chu kỳ", Coinbase Institutional nhận định.

Theo dự báo của Coinbase, Bitcoin sẽ tăng dần trong 3–6 tháng tới, dao động trong khoảng 90.000–160.000 USD, đồng thời thị phần thống trị của Bitcoin trong thị trường tiền mã hóa sẽ tiếp tục mở rộng.

Bà Cathie Wood, Giám đốc điều hành ARK Invest, vẫn duy trì quan điểm lạc quan dài hạn, tái khẳng định mức giá mục tiêu 1 triệu USD/BTC trong tương lai. Bà cho rằng sự bùng nổ của stablecoin - hiện có tổng giá trị vượt 300 tỷ USD - sẽ là động lực hỗ trợ lớn cho hệ sinh thái Bitcoin.

Tuy nhiên, tối 11/11, thị trường tiền số lại lao dốc. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) giảm hơn 1,5%, còn 104.600 USD. Theo nhà giao dịch Daan Crypto Trades, đợt giảm giá này phản ánh khó khăn chung của thị trường tiền số, khi nhiều nhà đầu tư tạm thời rút tiền ra. Theo các chuyên gia, Bitcoin và thị trường tiền số hiện trong giai đoạn nhạy cảm, giá Bitcoin có khả năng giảm xuống dưới 100.000 USD nếu áp lực bán tăng.





