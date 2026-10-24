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Trong cuộc trò chuyện trên podcast "Moonshots with Peter Diamandis" ngày 22/10, doanh nhân công nghệ Peter Diamandis hỏi tỷ phú đầu tư Palihapitiya rằng, liệu Bitcoin có đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi AI phát triển với tốc độ chóng mặt hay không.

“Tôi cho rằng Bitcoin sẽ bị giới hạn về tiềm năng, rồi cuối cùng bị tấn công và trở về con số 0”, ông Palihapitiya đưa ra câu trả lời gây sốc.

Đây là nhận định của cá nhân ông Palihapitiya, không phải dự báo chắc chắn về diễn biến giá Bitcoin.

Từ người lạc quan sang hoài nghi Bitcoin

Ông Palihapitiya từng là một trong những nhà đầu tư công nghệ lạc quan nhất về Bitcoin. Sau vài năm phụ trách hoạt động quảng cáo và tăng trưởng tại Facebook, ông thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Social Capital vào năm 2011.

Từ tháng 5/2013, khi Bitcoin giao dịch quanh mức 130 USD, ông Palihapitiya đã gọi đồng tiền số này là “vàng 2.0” và xem đây như một công cụ bảo vệ tài sản trước những bất ổn kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Ông từng khẳng định Bitcoin vượt trội hơn vàng, đồng thời cho rằng việc phân bổ 1% tài sản vào Bitcoin là lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Năm 2018, khi tỷ phú Warren Buffett gọi Bitcoin là một dạng tài sản độc hại, Palihapitiya cũng công khai phản bác quan điểm của nhà đầu tư huyền thoại này.

Đến tháng 1/2021, ông dự báo Bitcoin cuối cùng có thể đạt 200.000 USD nhờ khả năng phòng ngừa bất ổn kinh tế.

Tuy nhiên, quan điểm của ông đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.

Hồi tháng 3/2026, tỷ phú Palihapitiya cho rằng thiết kế của Bitcoin có thể cản trở việc các ngân hàng trung ương tích lũy đồng tiền này. Theo ông, Bitcoin thiếu tính thay thế đồng nhất và khả năng bảo mật riêng tư ở mức cần thiết.

Do toàn bộ lịch sử giao dịch được ghi lại công khai, những đồng Bitcoin từng liên quan đến hoạt động tội phạm hoặc các cá nhân, tổ chức bị trừng phạt có thể bị phân biệt và từ chối tiếp nhận. Sổ cái minh bạch cũng khiến chính phủ khó giữ bí mật các giao dịch.

AI có thể tạo ra rủi ro an ninh mới

Một trong những mối lo lớn nhất của Palihapitiya là khả năng các mô hình AI ngày càng tiên tiến bị lợi dụng để tấn công hệ thống bảo mật của Bitcoin.

Ông cảnh báo các đối tượng xấu có thể sử dụng AI để tìm cách phá vỡ cơ chế bảo mật dựa trên thuật toán băm SHA-256, thậm chí tìm cách xâm nhập ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto, nhân vật hoặc nhóm người được cho là đã tạo ra đồng tiền số này.

SHA-256 là thuật toán mật mã được sử dụng trong cơ chế bảo mật của Bitcoin. Theo Palihapitiya, nếu một cuộc tấn công thành công, tin tặc có thể bán khống Bitcoin trước khi công bố lỗ hổng, sau đó hưởng lợi khi thị trường phản ứng tiêu cực.

Ông cho rằng Bitcoin cần chuyển sang các cơ chế mật mã có khả năng chống lại những cuộc tấn công bằng máy tính lượng tử. Tuy nhiên, ông hoài nghi khả năng cộng đồng Bitcoin đạt được đồng thuận để thực hiện thay đổi cần thiết.

Dù vậy, những kịch bản trên vẫn là cảnh báo của tỷ phú Palihapitiya, không đồng nghĩa AI hiện có thể phá vỡ SHA-256 hoặc chắc chắn sẽ khiến Bitcoin mất giá trị.

Tỷ phú không còn trực tiếp nắm giữ Bitcoin

Khi được hỏi có còn sở hữu Bitcoin hay không, ông Palihapitiya cho biết ông đã chuyển số Bitcoin mình nắm giữ cho Digital Currency Group để đổi lấy cổ phần doanh nghiệp.

Theo ông, cách này giúp giảm rủi ro liên quan đến việc lưu ký và bảo mật tài sản, thay vì tiếp tục nắm giữ tiền số trực tiếp.

Hiện Bitcoin giao dịch ở quanh mức 80.730 - 81.376 USD, theo dữ liệu từ Decibel.