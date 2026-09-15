Sòng bạc nổi tiếng chơi lớn, tặng gần 10.000 nhân viên hơn 70 triệu USD cổ phiếu

Các nhân viên đủ điều kiện của Red Rock Resorts được nhận 1.000 USD cổ phiếu công ty cho mỗi năm thâm niên. Ảnh Fortune/Denise Truscello/Getty Images

Ngày nay, những chế độ đãi ngộ như lương hưu hay một chiếc đồng hồ đắt tiền làm quà khi nghỉ hưu dường như ngày càng hiếm. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn tìm cách tưởng thưởng cho lòng trung thành của người lao động.

Sòng bạc Red Rock Casino Resort & Spa là một ví dụ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm hoạt động, công ty mẹ Station Casinos đã dành một món quà đặc biệt cho đội ngũ nhân viên.

Hôm 9/9, gần 10.000 nhân viên toàn thời gian và bán thời gian bất ngờ được trao số cổ phiếu trị giá tổng cộng hơn 70 triệu USD của Red Rock Resorts.

Frank Fertitta III, Chủ tịch kiêm CEO của Red Rock Resorts - công ty mẹ của Station Casinos - cùng Phó Chủ tịch Lorenzo Fertitta thông báo món quà trước hàng nghìn nhân viên tại một hội trường lớn.

Theo chính sách này, mỗi nhân viên đủ điều kiện sẽ nhận 1.000 USD cổ phiếu Red Rock Resorts loại A cho mỗi năm làm việc tại công ty.

“Ngày hôm nay, khi bước ra khỏi đây, chúng tôi muốn các bạn trở về với một vị thế khác so với lúc bước vào - không chỉ là người làm việc cho Station Casinos mà còn là người sở hữu một phần công ty”, ông Lorenzo Fertitta nói với nhân viên.

Ông nhấn mạnh: “Mỗi vị khách mà các bạn chăm sóc, mỗi ca làm việc mà các bạn có mặt - giờ đây đây cũng là công ty của các bạn”.

Những nhân viên đủ điều kiện bắt đầu có thể nhận cổ phiếu từ ngày 14/9.

Nhân viên lâu năm nhận hàng chục nghìn USD

Khoản thưởng đặc biệt này tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với những nhân viên đã gắn bó với công ty trong nhiều thập kỷ.

Một trong số đó là Ida Johnson, người gia nhập công ty từ năm 1977. Với gần 50 năm làm việc, bà được trao số cổ phiếu trị giá khoảng 49.000 USD.

Sáu nhân viên khác bắt đầu làm việc tại Bingo Palace từ những năm 1970 và vẫn tiếp tục làm việc cho công ty đến nay cũng nhận được cổ phiếu trị giá hơn 45.000 USD mỗi người.

Chính sách này khiến phần thưởng không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 50 năm mà còn biến thâm niên làm việc thành quyền sở hữu thực tế trong doanh nghiệp.

Thay vì đơn thuần nhận tiền thưởng một lần, nhân viên được trao cổ phiếu của công ty đang trực tiếp vận hành hệ thống casino. Giá trị khoản thưởng vì thế có thể tiếp tục thay đổi theo diễn biến cổ phiếu Red Rock Resorts.

Từ một sòng bạc nhỏ đến đế chế tại Las Vegas

Station Casinos có nguồn gốc từ năm 1959, khi nhà sáng lập Frank Fertitta Jr. chuyển từ Galveston, Texas đến Las Vegas.

Đến năm 1976, ông mở casino đầu tiên của mình. Khi đó sòng bạc này không lớn và chỉ có 100 máy đánh bạc, 6 bàn chơi và 90 nhân viên. Ban đầu, sòng bac được đặt tên đơn giản là “The Casino”.

Một năm sau, cơ sở này được đổi tên thành Bingo Palace, trước khi mang tên Palace Station vào năm 1984.

Theo Frank Fertitta III, ngay từ những ngày đầu, cha ông đã nhận ra rằng nhân viên và mối quan hệ với khách hàng là yếu tố quan trọng nhất trong ngành kinh doanh casino.

Nửa thế kỷ sau, quan điểm đó được thể hiện bằng một cách rất cụ thể: trao một phần quyền sở hữu doanh nghiệp cho chính những người đã dành nhiều năm làm việc tại đây.

Với gần 10.000 nhân viên được nhận cổ phiếu và tổng giá trị phần thưởng vượt 70 triệu USD, đây được xem là một trong những chương trình tri ân nhân viên đáng chú ý của doanh nghiệp nhân dịp cột mốc 50 năm.