'Sóng thần' lãi suất quét qua G7: Giới đầu tư nín thở chờ quyết định của Fed

Ba quyết định, bắt đầu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư 16/9 và tiếp nối lần lượt vào các ngày sau đó của các ngân hàng trung ương Anh và Nhật Bản, có thể định hình lại bức tranh chính sách tiền đạo toàn cầu trong phần còn lại của năm 2026 và những năm tiếp theo.

Mỹ sẽ là tâm điểm chú ý sát sao nhất sau khi số liệu lạm phát lõi công bố vào thứ Sáu tuần trước 11/9 cao hơn dự kiến. Điều này đã thổi bùng kỳ vọng của giới đầu tư rằng Chủ tịch Fed Kevin Warsh và các đồng nghiệp sẽ nâng lãi suất chuẩn, bất chấp mong muốn của Tổng thống Donald Trump.

Việc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất vào thứ Năm 17/9 không được dự báo trước, nhưng với việc có tới ba quan chức từng ủng hộ động thái này trong cuộc họp cuối tháng 7, và rủi ro giá cả đang âm ỉ, khả năng chuyển hướng sang tăng lãi suất ngay từ tháng 11 là không thể loại trừ.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán rộng rãi sẽ nâng lãi suất chủ chốt vào cuối tuần này sau một loạt dữ liệu hỗ trợ, bao gồm mức tăng lương lớn nhất tại quốc gia này trong gần ba thập kỷ qua.

Với việc giá dầu một lần nữa vượt dứt khoát mốc 100 USD/thùng và cuộc chiến tại Trung Đông dường như đang bùng phát trở lại, mọi hy vọng của các nhà hoạch định chính sách về một khoảng lặng trong áp lực giá toàn cầu dường như quá mong manh ở thời điểm hiện tại.

Sau khi các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) thắt chặt chính sách hôm 10/9 - động thái thứ hai kể từ khi xung đột Iran bùng nổ - giới đầu tư có thể kết thúc tuần với bức tranh về một lập trường chính sách diều hâu ngày càng đồng bộ trên khắp các nước G7 đang trở nên rõ nét hơn.

Một thể chế khác của nhóm, Ngân hàng Trung ương Canada, cũng đang chuyển động theo hướng đó. Biên bản cuộc họp đầu tháng này - nơi các quan chức giữ nguyên lãi suất nhưng nhấn mạnh những lo ngại về lạm phát 0 sẽ được công bố vào thứ Tư.

Ở những nơi khác, các dữ liệu công nghiệp của Trung Quốc, số liệu lạm phát từ Anh và Canada cho đến Ấn Độ và Nhật Bản, cùng với khả năng cắt giảm lãi suất tại Brazil sẽ là những điểm nổi bật.

Tháng trước, ông Warsh cho biết Fed sẽ "còn nhiều việc phải làm" nếu không thể "tự tin rằng lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu của chúng ta, một cách rõ ràng và với tốc độ đầy đủ." Dữ liệu lạm phát ngày thứ Sáu không mang lại sự yên tâm đó. Giới đầu tư và các nhà kinh tế hiện xem việc ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất lần đầu tiên sau ba năm là điều gần như chắc chắn.

Sự ủng hộ cho một động thái như vậy đã âm thầm lớn dần tại Fed, thậm chí còn trước cả các số liệu mới nhất. Hồi tháng 7, ba quan chức đã bỏ phiếu chống lại quyết định giữ nguyên lãi suất và thay vào đó muốn tăng lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ công bố các dự báo cập nhật về tăng trưởng kinh tế, lạm phát và triển vọng lãi suất vào thứ Tư.

Tại Châu Á, tâm điểm của tuần sẽ là loạt dữ liệu tháng 8 của Trung Quốc được công bố vào thứ Ba, dự kiến sẽ cung cấp bức tranh chính thức toàn diện nhất về những gì đã xảy ra trong nền kinh tế nước này vào tháng trước.

Các dự báo cho thấy các nhà kinh tế không kỳ vọng sự phục hồi đáng kể nào so với tháng 7, thời điểm nền kinh tế chậm lại trên diện rộng. Giống như diễn biến xuyên suốt cả năm nay, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ liên quan đến AI của Trung Quốc đã mở rộng nhanh chóng, nhưng phần còn lại của nền kinh tế vẫn đang ảm đạm.



