Công nhân phân loại hàng hóa tại một cơ sở của Kamereo International ở Việt Nam. (Ảnh: Kamereo International)

Nhật Bản tăng tốc tại Đông Nam Á

Các startup logistics Nhật Bản đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống phân phối thực phẩm tươi sống tại Đông Nam Á, với trọng tâm là chuỗi cung ứng lạnh (cold chain). Mô hình này giúp kiểm soát nhiệt độ xuyên suốt từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, đồng thời rút ngắn khâu trung gian và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Một trong những doanh nghiệp tiêu biểu là Secai Marche, thành lập năm 2018. Công ty sở hữu hệ thống kho lạnh với 4 vùng nhiệt độ, từ âm 20 độ C đến nhiệt độ phòng, thậm chí có kho riêng dành cho trứng. Vào những ngày cao điểm, cơ sở này xử lý hơn 40 tấn thực phẩm.

Secai Marche hiện kinh doanh hơn 4.000 mặt hàng, trong đó khoảng 70% sản lượng đến từ Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia. Từ chỗ chủ yếu nhập khẩu trái cây và thủy sản Nhật Bản, doanh nghiệp đã mở rộng sang phân phối nông sản địa phương.

Công ty ký hợp đồng trực tiếp với khoảng 600 nhà sản xuất, vận hành gần 30 xe tải kiểm soát nhiệt độ để đưa rau củ và hải sản từ nơi sản xuất đến nhà hàng.

Hiện Secai Marche cung cấp thực phẩm cho khoảng 2.000 trong tổng số 15.000 cơ sở ăn uống tại Kuala Lumpur, chưa tính các quầy hàng thực phẩm. Khách hàng gồm nhiều khách sạn, nhà hàng cao cấp và cả chuỗi nhà hàng.

Đại diện chuỗi nhà hàng Stuff'd cho biết họ lựa chọn Secai Marche vì khó tìm được một nhà cung cấp khác có thể đáp ứng đa dạng thực phẩm tươi sống như vậy. Stuff'd hiện mua trứng, rau củ và nhiều nguyên liệu khác cho 25 cửa hàng tại Malaysia.

Việt Nam trở thành thị trường trọng điểm

Tại Việt Nam, Kamereo – đơn vị hoạt động tại thị trường Việt Nam của Kamereo International có trụ sở tại Singapore – đang cung cấp nguyên liệu tươi sống cho hơn 6.000 nhà bán lẻ và nhà hàng.

Doanh nghiệp vận hành các trung tâm phân phối tại Hà Nội và TP.HCM, với hệ thống bảo quản gồm 4 vùng nhiệt độ, đồng thời có cơ sở sơ chế rau củ.

Kamereo còn xây dựng điểm thu gom tại vùng nông nghiệp lớn, nơi các nông dân đối tác đưa nông sản đến. Theo doanh nghiệp, việc ký hợp đồng trực tiếp với ngày càng nhiều nhà cung cấp giúp duy trì mức giá cạnh tranh. Công ty hiện thu mua nhiều loại sản phẩm, từ gia vị đến đồ uống, từ khoảng 300 nhà cung cấp.

Dù thuê ngoài hoạt động vận tải từ điểm thu gom, Kamereo tự kiểm soát khâu giao hàng cuối cùng đến khách hàng.

“Thế mạnh của chúng tôi là quản lý tập trung nguồn nguyên liệu và đảm bảo giao hàng đúng thời gian”, nhà sáng lập kiêm CEO Taku Tanaka cho biết.

Dự báo bằng dữ liệu, tham vọng tăng lợi nhuận

Lợi thế cạnh tranh của các startup này nằm ở khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, thay vì chỉ cung cấp kho lạnh hoặc dịch vụ vận chuyển riêng lẻ.

Secai Marche sử dụng dữ liệu đơn hàng trong quá khứ để dự báo nhu cầu, từ đó chủ động nhập và lưu kho hàng hóa trước khi khách đặt hàng, cho phép giao hàng ngay ngày hôm sau.

Dữ liệu dự báo còn hỗ trợ nông dân lên kế hoạch canh tác, giảm lượng thực phẩm bị lãng phí. Công ty đặt mục tiêu đạt lợi nhuận theo tháng vào cuối năm 2026 thông qua hợp đồng dài hạn với nhà sản xuất, giảm chi phí thu mua và tự kiểm soát phần lớn đội xe vận chuyển.

Kamereo cũng áp dụng dự báo nhu cầu để quản lý tồn kho, đồng thời đầu tư vào sơ chế nguyên liệu nhằm gia tăng giá trị sản phẩm.

Cơ hội thị trường còn thu hút các tập đoàn Nhật Bản. Zensho Holdings, doanh nghiệp dịch vụ ăn uống lớn của Nhật, dự kiến xây dựng cơ sở mới tại TP.HCM để mở rộng công suất sơ chế rau củ. Công ty kỳ vọng doanh thu năm 2026 tăng 60% và tiếp tục đạt mức tăng trưởng tương tự trong năm 2027.

Năm 2025, Nippon Express Holdings đã đầu tư vào Secai Marche để hợp tác thúc đẩy tiêu thụ nông sản Nhật Bản. Trước đó, năm 2024, Kamereo nhận vốn từ tập đoàn thương mại Sumitomo cùng các nhà đầu tư khác.

Thị trường lớn, nhưng bài toán vận hành không đơn giản

Theo GlobalData, thị trường dịch vụ ăn uống tại Malaysia đạt 100,9 tỉ ringgit (24,8 tỉ USD) năm 2024, tăng khoảng 10% so với năm 2019.

Trong khi đó, ước tính của Chính phủ Việt Nam cho thấy 20-25% nông sản bị thất thoát trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Ông Shuhei Hashimoto thuộc hãng tư vấn Roland Berger nhận định, chìa khóa thành công của các doanh nghiệp là tăng mật độ giao hàng, quản lý tồn kho hiệu quả và kiểm soát khả năng thanh toán của khách hàng.

Cuộc đua logistics lạnh tại Đông Nam Á vì thế không đơn thuần là câu chuyện vận chuyển thực phẩm. Đây còn là cuộc cạnh tranh nhằm kiểm soát chuỗi cung ứng từ nông trại đến bàn ăn, nơi dữ liệu, công nghệ bảo quản và năng lực phân phối sẽ quyết định lợi thế của doanh nghiệp.