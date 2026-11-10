Đoàn đại biểu tham quan tại triển lãm "Tổ nghề và danh nho nước Việt". (Ảnh: BTC)

Triển lãm “Tổ nghề và danh Nho nước Việt”: Sự thật ít ai biết về những bậc tiến sĩ được nhân dân tôn làm tổ nghề

Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm “Tổ nghề và danh Nho nước Việt”. Sự kiện không chỉ mở màn cho chuỗi hoạt động thuộc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 mà còn tiếp nối hành trình đánh thức lớp ký ức đô thị từ dự án nghệ thuật “Chuyện Đình trong Phố”.

Triển lãm Tổ nghề và danh Nho nước Việt là dịp để công chúng biết thêm về nhiều nhà khoa bảng được ghi danh trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngoài ra còn có đóng góp thiết thực trong việc truyền bá tri thức, phát triển kỹ nghệ dân gian và được nhân dân tôn vinh làm tổ nghề.

Nghệ nhân in mộc bản tại Triển lãm “Tổ nghề và danh Nho nước Việt”. (Ảnh: BTC)

Theo Ban tổ chức, trong không gian tôn vinh việc học và truyền thống khoa bảng, triển lãm mở thêm một hướng tìm hiểu về văn hiến: những tri thức được tích lũy trong lao động, khả năng tiếp nhận kỹ thuật mới, cải tiến vật liệu và truyền dạy kỹ nghệ cho cộng đồng.

Hành trình bắt đầu từ những nghề đã góp phần tạo nên đời sống vật chất và văn hóa của người Việt. Câu chuyện Tiến sĩ Lương Như Hộc gắn với nghề in khắc được giới thiệu qua tác phẩm khắc gỗ, mộc bản, với sự tham gia của nghệ nhân Công Đạt cùng các họa sĩ Trần Công Dũng, Phạm Khắc Quang, Phạm Hùng Anh. Mạch nghề dệt chiếu gắn với Tiến sĩ Phạm Đôn Lễ, kết hợp với sắp đặt của Vũ Xuân Đông và sự tham gia của các nghệ nhân làng chiếu cói Nga Sơn (Thanh Hoá), đưa kỹ năng đan dệt vào không gian trưng bày.

Những tác phẩm tại Triển lãm “Tổ nghề và danh Nho nước Việt”. (Ảnh: BTC)

Với Tiến sĩ Trần Lư và nghề sơn ta, các sản phẩm, sáng tác sơn mài của Trương Hoàng Hải, nhóm HD Phạm Ngọc Hòa cùng những nghệ sĩ, nhóm sơn mài cho thấy chất liệu truyền thống tiếp tục hiện diện trong nhiều tạo hình mới. Cụm nghề ép dầu gắn với Tiến sĩ Nguyễn Quang Tán được thể hiện qua các Tác phẩm Thánh sư ép dầu bằng xi măng, gốm cổ của nhà điêu khắc Thái Nhật Minh và đèn hình chim của Đinh Văn Trọng….

Xuyên suốt các cụm triển lãm về nghề là những hệ thống bia khắc mica do họa sĩ Trần Hậu Yên Thế thực hiện xuyên suốt không gian trưng bày đã tạo nên gạch nối sáng tạo giữa hình tượng bia đá truyền thống với ngôn ngữ thị giác hiện đại.

Từ những câu chuyện và chất liệu khác nhau, khái niệm “Kỹ Nho” gợi vùng giao thoa giữa học vấn và kỹ thuật: người có học tiếp nhận, tìm hiểu và truyền bá nghề nghiệp; người làm nghề tích lũy hiểu biết bằng quan sát, thử nghiệm và thực hành. Mạch kết nối Văn Miếu – đình phố – không gian giao thương vì thế gợi một cách đọc lịch sử sáng tạo Thăng Long qua việc học, việc làm nghề và những cộng đồng đã đưa kỹ nghệ từ làng vào phố.

Du khách nước ngoài tham quan tại Triển lãm “Tổ nghề và danh Nho nước Việt”. (Ảnh: BTC)

Đến với Triển lãm “Tổ nghề và danh Nho nước Việt” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các khán giả có thể tham gia chụp ảnh kiểu xưa với máy ảnh và hậu kỳ xử lý theo quy trình thủ công.

Triển lãm “Tổ nghề và danh Nho nước Việt” không chỉ tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức và sáng tạo của dân tộc, mà còn định hình di sản như một nguồn tri thức sống, nơi các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục sinh sôi, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng và sự phát triển đô thị đương đại.

Dụng cụ để sáng tạo làm mộc bản của các nghệ nhân (Ảnh: BTC)

Triển lãm diễn ra từ ngày 09/11/2026 đến ngày 05/12/2026 tại nhà Tiền đường, khu Thái Học, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám.