Sữa a2 Platinum Premium nhiễm độc tố, Bộ Y tế phát cảnh báo khẩn
PV
05/05/2026 7:55 AM (GMT+7)
Các lô sản phẩm bị thu hồi đều là loại đóng hộp thiếc 31,7 ounce, được phân phối tại Mỹ. Nguyên nhân do phát hiện sản phẩm có chứa cereulide, một loại độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi.
Theo văn bản, ngày 2/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sản phẩm sữa công thức dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron). Nguyên nhân do phát hiện sản phẩm có chứa cereulide, một loại độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.
Các lô sản phẩm bị thu hồi đều là loại đóng hộp thiếc 31,7 ounce, được phân phối tại Mỹ, gồm:
Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026;
Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027;
Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027.
Trước thông tin này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm sữa nêu trên nếu có tại Việt Nam.
Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm để thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Các địa phương cần tổng hợp, báo cáo chi tiết về số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán ra thị trường và lượng còn tồn kho; đồng thời đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô hàng bị cảnh báo.
Song song với đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm cần được triển khai chủ động, kịp thời phát hiện và thu hồi các sản phẩm không đảm bảo chất lượng nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Cơ quan chức năng cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền để người tiêu dùng không sử dụng các lô sữa thuộc diện thu hồi nêu trên. Kết quả rà soát, xử lý phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/5.
Liên quan đến hoạt động kinh doanh trực tuyến với sản phẩm này, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử và website bán hàng phối hợp với các gian hàng, nhà phân phối ngừng kinh doanh các sản phẩm thuộc diện cảnh báo nếu đang lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ thông tin và xử lý theo quy định pháp luật.
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