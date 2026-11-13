Doanh số giảm sau tháng phục hồi

Theo số liệu từ báo cáo bán hàng tháng 10/2026 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe trong phạm vi thống kê đạt 28.957 chiếc, giảm 17% so với tháng trước và giảm 24% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 10 tháng đạt 310.986 xe, tăng 7%.

So với 35.094 xe của tháng 9, lượng tiêu thụ tháng 10 giảm hơn 6.100 chiếc. Mức tăng trưởng lũy kế cũng thu hẹp từ 12% sau chín tháng xuống còn 7% sau 10 tháng. Kết quả này cho thấy nhịp tăng của tháng 9 chưa được duy trì khi thị trường bước vào giai đoạn bán hàng cuối năm.

VAMA cho biết đây là con số được tổng hợp từ số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên hiệp hội và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA.

Trong phạm vi báo cáo VAMA, xe lắp ráp trong nước đạt 12.753 chiếc, giảm 7% so với tháng 9; xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 16.204 chiếc, giảm 24%. Xe nhập khẩu vẫn chiếm lượng lớn hơn, nhưng cũng là nhóm giảm mạnh hơn trong tháng. Tính chung 10 tháng, nhóm này tăng 16% so với cùng kỳ, còn xe lắp ráp trong nước giảm 2%, theo Tin nhanh Chứng khoán.

Ở nhóm công bố riêng, Hyundai Thành Công bán 3.422 xe trong tháng 10, giảm 11,62% so với tháng trước. Creta dẫn đầu danh mục xe du lịch với 783 chiếc, tiếp đến là Tucson với 761 chiếc. Xe thương mại đóng góp 1.038 chiếc.

VinFast cũng ghi nhận doanh số tháng 10 thấp hơn tháng 9. Thông báo chính thức ngày 11/11 cho biết hãng bàn giao 22.896 ô tô điện tại Việt Nam, nâng tổng lượng xe sau 10 tháng lên 200.593 chiếc. So với mức 23.624 xe của tháng 9, lượng bàn giao tháng 10 giảm khoảng 3,1%.

Như vậy, diễn biến ở cả ba nhóm cho thấy sức tiêu thụ xe ô tô tháng 10 chững lại trên phạm vi khá rộng.

Biểu đồ doanh số ôtô theo thống kê của VAMA





Xe hybrid tăng so với cùng kỳ

Trong bức tranh doanh số đi xuống, xe hybrid vẫn duy trì mức tăng đáng kể nếu so với năm trước. Theo số liệu VAMA, tháng 10 có 1.891 xe hybrid được tiêu thụ, tăng 35% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 17.948 chiếc, tăng 61%.

Tuy nhiên, doanh số hybrid tháng 10 giảm 13% so với tháng 9. Những con số này cho thấy dòng xe xăng lai điện đang mở rộng lượng tiêu thụ so với năm trước, song vẫn chịu biến động sức mua hằng tháng.

Thông báo của Toyota Việt Nam cho biết hãng bán 1.478 xe Hybrid Electric trong tháng 10, nâng lượng tiêu thụ 10 tháng lên 12.659 chiếc, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Đây là đóng góp đáng kể vào doanh số hybrid được thống kê. Trong toàn bộ danh mục Toyota, Yaris Cross dẫn đầu tháng với 1.327 xe, tiếp theo là Innova Cross với 1.078 xe.

Toyota cho rằng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và việc giữ được thói quen sử dụng xe là những yếu tố giúp khách hàng quan tâm đến công nghệ hybrid. Dù vậy, mức tăng doanh số hiện có chưa đủ để xác định riêng tác động của từng yếu tố như giá bán, sản phẩm mới hay ưu đãi mua xe.

Biểu đồ doanh số ôtô theo thống kê của VAMA





Ưu đãi cuối năm đi kèm điều kiện cụ thể

Bước sang tháng 11, Toyota tiếp tục triển khai khuyến mại cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Theo thông báo chính thức, chương trình áp dụng từ ngày 1 đến 30/11/2026, với điều kiện khách hàng hoàn tất thanh toán và đại lý xuất hóa đơn trong thời gian này. Hãng đồng thời có các chương trình ưu đãi tài chính, bảo hiểm.

Honda Việt Nam áp dụng ưu đãi trong cùng tháng cho BR-V và HR-V. Riêng BR-V bản L có tổng giá trị khuyến mại tương đương 142 triệu đồng, gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tính theo mức 10%, một năm bảo hiểm thương hiệu Honda và ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu khi đáp ứng điều kiện vay qua VPBank.

Người tiêu dùng cần chú ý, tổng quyền lợi quy đổi cần được tách thành từng khoản khi so sánh giá xe. Phần hỗ trợ lãi suất phụ thuộc gói vay và điều kiện áp dụng; bảo hiểm là quyền lợi đi kèm. Người mua cần yêu cầu đại lý làm rõ khoản giảm vào giá thanh toán, khoản hỗ trợ chi phí và những ưu đãi có điều kiện.

Ngày xuất hóa đơn, phiên bản xe được áp dụng và khả năng kết hợp các chương trình cũng ảnh hưởng đến quyền lợi thực nhận. Việc so sánh trên cùng một phiên bản và tổng số tiền phải chi sẽ hữu ích hơn việc chỉ nhìn mức khuyến mại cao nhất được quảng bá.

Sau nhịp giảm của tháng 10, các hãng tiếp tục dùng ưu đãi để tìm khách trong mùa bán hàng cuối năm. Sức mua có phục hồi hay không sẽ cần được kiểm chứng bằng lượng xe giao thực tế. Với người mua, những chương trình đang triển khai tạo thêm lựa chọn, nhưng quyết định vẫn cần gắn với nhu sử dụng và chi phí phù hợp.