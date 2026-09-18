Sunlight lên tiếng về quảng cáo gây xôn xao trên mạng

Từ thông điệp “sạch lành” đến phản ứng trái chiều

Ngày 15/9, fanpage Sunlight Việt Nam đăng tải nội dung quảng cáo cho dòng sản phẩm Sunlight Thiên Nhiên. Quảng cáo xoay quanh hình ảnh trẻ nhỏ thích thú với những món ăn do mẹ nấu, từ đó dẫn dắt đến thông điệp về khả năng làm sạch và tính “lành” của sản phẩm nước rửa chén.

Tuy nhiên, cách thể hiện lại nhanh chóng gây tranh luận. Theo ghi nhận, quảng cáo sử dụng những cụm từ như “liếm mọi món mẹ nấu”, “một đôi cùng liếm rồi ba liếm cũng hết trơn sạch”. Hình ảnh đi kèm mô tả trẻ nhỏ đưa miệng tiếp xúc trực tiếp với đĩa hoặc nắp hộp sau bữa ăn.

Thay vì tập trung vào đặc tính sản phẩm, phần lớn cuộc thảo luận trên mạng xã hội lại xoay quanh từ “liếm” và cách thương hiệu đặt hành động này trong mối liên hệ với thông điệp “sạch lành”. Nhiều người cho rằng cách diễn đạt gây cảm giác phản cảm, thiếu tự nhiên, nhất là khi quảng cáo sử dụng hình ảnh trẻ em.

Tranh luận không chỉ nằm ở việc một từ ngữ có phù hợp hay không. Vấn đề còn ở cách các yếu tố được đặt cạnh nhau hình ảnh trẻ nhỏ, hành động tiếp xúc trực tiếp với vật dụng ăn uống và sản phẩm nước rửa chén. Khi ghép lại, quảng cáo dễ khiến người xem hiểu rằng độ sạch của sản phẩm có thể được minh họa bằng việc trẻ “liếm” đĩa, dù đây có thể không phải thông điệp mà nhãn hàng muốn truyền tải.

Trong ngày 16/9, Sunlight đã chỉnh sửa nội dung quảng cáo, loại bỏ một số chi tiết trực tiếp mô tả hành động gây tranh cãi và thay đổi phần hình ảnh. Sau đó, bài đăng ban đầu được gỡ khỏi trang của thương hiệu. Tuy nhiên, những bản chụp màn hình đã được chia sẻ rộng rãi, khiến câu chuyện tiếp tục thu hút sự chú ý.

Chiều 17/9, Sunlight Việt Nam đăng thông báo chính thức, cho biết đã nghiêm túc lắng nghe những góp ý liên quan đến cách sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh trong nội dung quảng cáo.

Nhãn hàng thừa nhận cách thể hiện “chưa phù hợp với tinh thần mà thương hiệu mong muốn truyền tải”, đồng thời gây ra những hiểu lầm và cảm xúc không tích cực ngoài dự tính. Sunlight gửi lời xin lỗi, cho biết đã rà soát, điều chỉnh nội dung và hình ảnh liên quan, cũng như siết chặt hơn quy trình phê duyệt quảng cáo.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi và rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc này”, thông báo của Sunlight nêu.

Thương hiệu cũng cảm ơn các phản hồi thẳng thắn từ khách hàng và cộng đồng, coi đây là những đóng góp để nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện cách xây dựng, truyền tải thông điệp trong tương lai.

Sunlight gửi lời xin lỗi trên trang page chính thức.

Lỗ hổng nào trong khâu kiểm duyệt?

Thông báo của Sunlight cho thấy nhãn hàng đã thừa nhận cách thể hiện chưa phù hợp, thay vì phủ nhận phản ứng của công chúng hoặc tiếp tục bảo vệ ý tưởng sáng tạo. Việc chỉnh sửa, gỡ nội dung và đưa ra lời xin lỗi là những động thái cần thiết để xử lý sự việc.

Tuy nhiên, Sunlight không nêu cụ thể những câu chữ, hình ảnh nào bị đánh giá là chưa phù hợp, cũng chưa cho biết nội dung này đã trải qua quy trình thẩm định ra sao trước khi xuất hiện trên kênh truyền thông chính thức.

Chi tiết đáng chú ý nhất trong thông báo là cam kết “siết chặt hơn quy trình phê duyệt quảng cáo”. Điều này gián tiếp cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở một cách dùng từ gây tranh cãi, mà còn liên quan đến cơ chế kiểm soát nội dung trước khi phát hành.

Một quảng cáo của thương hiệu lớn thường phải trải qua nhiều khâu, từ xây dựng ý tưởng, viết nội dung, thiết kế hình ảnh đến kiểm tra và phê duyệt. Nếu thông điệp gây tranh luận vẫn vượt qua toàn bộ quy trình, câu hỏi đặt ra là thương hiệu đã đánh giá đầy đủ bối cảnh văn hóa, thói quen sử dụng ngôn ngữ và phản ứng có thể có của người tiêu dùng hay chưa.

Trong hoạt động quảng cáo, ý tưởng gây chú ý không đồng nghĩa với việc sử dụng bất kỳ hình ảnh hoặc câu chữ nào miễn là tạo được tương tác. Với các sản phẩm gắn trực tiếp với bữa ăn, gian bếp và gia đình, yêu cầu về sự tinh tế càng cao. Khi quảng cáo có trẻ em, thương hiệu còn phải cân nhắc thông điệp có thể tạo ra đối với nhóm người xem nhỏ tuổi, thay vì chỉ tập trung vào khả năng lan truyền.

Sự việc cũng cho thấy ranh giới mong manh giữa sáng tạo và phản cảm. Những cụm từ lạ tai có thể giúp một chiến dịch được nhắc đến nhanh chóng, nhưng chính sự chú ý đó có thể làm lu mờ hoàn toàn sản phẩm. Trong trường hợp của Sunlight, thay vì thảo luận về công thức, khả năng làm sạch hay đặc tính của dòng sản phẩm mới, công chúng lại tập trung vào từ “liếm” và hình ảnh trẻ nhỏ trong quảng cáo.

Một chiến dịch có thể đạt mức độ nhận biết cao, nhưng nếu phần lớn sự chú ý đi kèm cảm giác khó chịu hoặc nghi ngại, hiệu quả truyền thông khó được đánh giá là tích cực. Đây là kết quả mà không thương hiệu nào mong muốn.

Việc Sunlight nhanh chóng xin lỗi có thể giúp hạn chế phần nào tác động của sự việc, nhưng để lấy lại sự đồng thuận, điều quan trọng hơn là cam kết siết quy trình phải được thể hiện trong những nội dung tiếp theo. Với các nhãn hàng tiêu dùng có độ nhận diện lớn, mỗi quảng cáo không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn cho thấy mức độ tôn trọng ngôn ngữ, văn hóa và cảm nhận của khách hàng.