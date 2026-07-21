Suýt bỏ cuộc vì bệnh tật, diễn viên Ngân Hòa hé lộ sự thật phía sau cảnh quay viral triệu view

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Huy Hoàng

21/07/2026 8:00 AM (GMT+7)

Trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang tại The Khang Show, diễn viên Ngân Hòa đã có những chia sẻ cởi mở về nghề, về trải nghiệm trong cuộc sống và đặc biệt những biến cố mà nữ diễn viên gặp phải.

Diễn viên Ngân Hòa và MC Nguyên Khang. (Ảnh: NVCC)

Phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc của đạo diễn Nguyễn Dương lên sóng THVL1 từ giữa tháng 3, xoay quanh hôn nhân của Thanh Mai (Lê Phương) và Hoàng Dũng (Lương Thế Thành). Biến cố xảy đến khi Mai đưa Như Trang - con gái người bạn quá cố - về sống chung nhà.

Vai Như Trang do Ngân Hòa đảm nhận nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhân vật được vợ chồng ân nhân cưu mang nhưng lại trở thành người thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân của họ.

Diễn viên Ngân Hòa cho biết, phim "Yêu lần nữa" được cắt thành các video triệu lượt xem trên TikTok. (Ảnh: NVCC)

Nữ diễn viên cho biết cô tham gia dự án từ khoảng tháng 9/2024, khi một thành viên trong êkíp cho rằng nhân vật hợp với màu sắc và lối diễn xuất của cô. Trước đó, cô từng cộng tác với đạo diễn Nguyễn Dương ở phim Yêu lần nữa.

Nhiều phân đoạn của phim lan truyền mạnh trên mạng xã hội, được cắt thành các video triệu lượt xem trên TikTok. Ngân Hòa nói những khoảnh khắc "viral" đều đến từ sự tình cờ trong quá trình quay, không phải chủ đích tạo hình ảnh.

Vào vai người thứ ba, cô nhận không ít bình luận tiêu cực. Nữ diễn viên chọn cách im lặng thay vì phản hồi từng tin nhắn, xem phản ứng của khán giả là dấu hiệu cho thấy mình làm tròn vai.

Ở cảnh bị nhân vật của Lê Phương tát giữa đường, Ngân Hòa cho biết chính cô đề nghị tát thật thay vì dùng kỹ thuật diễn xuất. Cảnh quay hoàn thành sau một, hai lần.

Ngân Hòa từng thi trượt ngành diễn viên của một trường sân khấu điện ảnh - ngôi trường duy nhất cô nộp hồ sơ. (Ảnh: NVCC)

Trước khi được biết đến qua Bóng ma hạnh phúc, Ngân Hòa từng thi trượt ngành diễn viên của một trường sân khấu điện ảnh - ngôi trường duy nhất cô nộp hồ sơ.

Không bỏ cuộc, cô tìm các khóa học ngắn hạn để trau dồi diễn xuất, đồng thời có hai năm tham gia một nhóm kịch tự thuê sân khấu, tự viết kịch bản.

Cô cũng thừa nhận tỷ lệ trúng tuyển sau mỗi lần casting của mình khá thấp, chỉ khoảng 20%.

Bố mẹ ly hôn khi Ngân Hòa còn nhỏ. Cô sống cùng bố và ông nội, thiếu vắng tình cảm của mẹ, và rời gia đình tự lập mưu sinh từ năm 18 tuổi. Năm cô 23 tuổi, mẹ qua đời, nhưng nữ diễn viên chọn giữ kín nỗi buồn, không chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Diễn viên Ngân Hòa chia sẻ, Bóng ma hạnh phúc được quay vào cuối năm 2024, thời điểm cô đã biết mình mắc bệnh. (Ảnh: NVCC)

Năm 2023, khi thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Ngân Hòa được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn ba, kèm thiếu máu và viêm gan. Ở lần khám tổng quát đầu tiên, cô chỉ được cho biết mình thiếu máu.

Đến tháng 2/2025, bệnh chuyển sang giai đoạn cuối, chức năng lọc của thận gần như không còn, bác sĩ chỉ định ghép thận.

Bóng ma hạnh phúc được quay vào cuối năm 2024, thời điểm cô đã biết mình mắc bệnh. Vì mong muốn được làm nghề và có thêm thu nhập điều trị, cô vẫn nhận lời, hoàn thành các cảnh quay dù sụt cân nhiều.

Ngân Hòa giấu tình trạng bệnh với đoàn phim suốt thời gian ghi hình, dù sức khỏe khi đó đã có dấu hiệu xuống dốc. Cô nói không muốn người khác thương hại hay lo lắng cho mình.

Nữ diễn viên cũng không muốn quản lý - vốn là bạn thân - đăng bài kêu gọi hỗ trợ chi phí điều trị, chỉ đồng ý sau nhiều lần bị thuyết phục.

Diễn viên Ngân Hòa đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của các đồng nghiệp trong việc điều trị bệnh. (Ảnh: NVCC)

Đầu tháng 6/2025, câu chuyện của cô được biết đến rộng rãi sau khi Trấn Thành đăng bài trên trang cá nhân, cho biết đã ủng hộ trước 100 triệu đồng và kêu gọi cộng đồng chung tay. Nam đạo diễn từng mời Ngân Hòa đóng vai phụ trong phim điện ảnh Mai và phim chiếu mạng Tâm sắc Tấm.

Nhiều nghệ sĩ khác như NSND Hồng Vân, Diễm My 9X, Trần Nghĩa, Quỳnh Lương, Quốc Anh cũng lên tiếng hỗ trợ. Chỉ sau hơn một ngày, Ngân Hòa thông báo ngừng nhận quyên góp vì đã đủ chi phí trước mắt.

Diễn viên Ngân Hòa bác bỏ tin đồn cô giàu có, sở hữu siêu xe và biệt thự. (Ảnh: NVCC)

Nữ diễn viên cũng đính chính những đồn đoán cho rằng cô giàu có, sở hữu siêu xe và biệt thự dựa trên một số hình ảnh lan truyền trên mạng. Cô khẳng định các hình ảnh này không phải của mình.

Trong giai đoạn điều trị, mỗi tuần Ngân Hòa phải chạy thận ba lần và buộc phải tạm dừng hoàn toàn công việc vì huyết áp không ổn định. Người đồng hành cùng cô khi đó là mẹ kế, người cô gọi thân mật là "dì".

Sau khi đóng máy, Ngân Hòa tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị, uống thuốc mỗi ngày và lọc thận định kỳ. Thời gian này, cô đi học thêm và nhận dạy kèm các em nhỏ.

Ngân Hòa cho biết, hiện tại sức khỏe đã ổn định. (Ảnh: NVCC)

Cô cho biết sức khỏe hiện ổn định hơn trước song vẫn cần theo dõi và điều trị lâu dài. Nữ diễn viên nói học cách lắng nghe cơ thể, không ép bản thân quá sức.

Ngân Hòa chưa dám nhận thêm công việc vì lo ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim nếu sức khỏe có vấn đề. Điều cô trăn trở là làm sao trở lại với nghề một cách bền vững, thay vì nhận thật nhiều dự án như trước.

Ngân Hòa sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Cô được chú ý từ MV "Một bước yêu vạn dặm đau" của Mr. Siro năm 2019, sau đó tham gia các phim Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay.

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