SwanBay hợp tác với Best Western Hotels & Resorts, nâng cao chất lượng quản lý, vận hành tại Oasia SwanBay

Ngày 6/11, tại Đồng Nai, SwanBay và Best Western Hotels & Resorts ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý, vận hành Best Western Premier Residences Oasia SwanBay tại SwanBay Saigon Riverside City. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai bên và các đơn vị đối tác.

Thỏa thuận là bước triển khai trong định hướng phát triển Oasia SwanBay, kết hợp nền tảng phát triển dự án của SwanBay với kinh nghiệm quản lý khách sạn và dịch vụ lưu trú quốc tế của Best Western Hotels & Resorts.

Tọa lạc trên đảo Đại Phước, thành phố Đồng Nai, khu đô thị SwanBay được phát triển trên đảo tự nhiên rộng 465 ha, có bốn mặt giáp sông. Khu đô thị gồm 9 phân khu với đặc điểm riêng, được quy hoạch hệ thống tiện ích rộng 148 ha, bao gồm sân golf, bến du thuyền, công viên, khu thể thao, giáo dục và các tiện ích sinh hoạt cộng đồng.

Nằm trong khu đô thị SwanBay, Oasia SwanBay có quy mô 34 ha, ba mặt giáp sông, được quy hoạch thành 5 tiểu khu gồm SO, SEI, SUMI, MIYABI và RITCHI, với mật độ xây dựng 16%. Mang thông điệp “Đảo hừng đông - Đánh thức tinh hoa sống”, dự án chú trọng không gian riêng tư, hài hòa với thiên nhiên. Hệ thống tiện ích gồm công viên chủ đề, tuyến dạo bộ ven sông, khu thể thao, khu vui chơi và Signature Clubhouse.

Bên cạnh quy hoạch, kiến trúc và hệ thống tiện ích, SwanBay chú trọng công tác quản lý, vận hành nhằm duy trì chất lượng và giá trị dự án. Việc hợp tác với Best Western Hotels & Resorts nằm trong kế hoạch phát triển Oasia SwanBay, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phước SwanCity One Mea, chia sẻ: “SwanBay hướng đến phát triển môi trường sống chất lượng, gắn liền với cam kết đồng hành lâu dài cùng cư dân. Chúng tôi lựa chọn Best Western Hotels & Resorts bởi kinh nghiệm quốc tế và năng lực quản lý vận hành chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển của Oasia SwanBay. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng từng bước nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ, mang đến những trải nghiệm sống ngày càng tốt hơn cho cộng đồng cư dân".

Ông Lê Tuấn Hùng, đại diện Oasia SwanBay, phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: P.V

Best Western Hotels & Resorts tham gia quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ tại Oasia SwanBay

Best Western Hotels & Resorts là thương hiệu khách sạn quốc tế thuộc BWH Hotels, hệ thống khách sạn toàn cầu với nhiều thương hiệu, hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Best Western Premier thuộc nhóm thương hiệu khách sạn cao cấp, chú trọng chất lượng dịch vụ, tiện nghi và trải nghiệm khách hàng.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú quốc tế, Best Western Hotels & Resorts được kỳ vọng đóng góp chuyên môn trong việc xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ, hoàn thiện quy trình quản lý, vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ cư dân tại Best Western Premier Residences Oasia SwanBay.

Thông qua hợp tác, SwanBay hướng đến kết hợp quy hoạch không gian sống của dự án với kinh nghiệm quản lý dịch vụ quốc tế của Best Western Hotels & Resorts. Hai bên đặt mục tiêu xây dựng môi trường sống được quản lý chuyên nghiệp, chú trọng chất lượng phục vụ và sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày của cư dân, bên cạnh các hoạt động quản lý, bảo trì và vận hành thông thường.

Đại diện Best Western Hotels & Resorts, ông Cyrill Czerwonka, Giám đốc điều hành phụ trách phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Managing Director, Development, APAC), đánh giá cao tầm nhìn phát triển dự án của chủ đầu tư.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Chủ đầu tư, cùng mang đến trải nghiệm một không gian sống khác biệt cho cộng đồng cư dân tương lai.”

Ông Cyrill Czerwonka cũng đề cập đến tiềm năng phát triển của đảo Đại Phước khi hạ tầng giao thông khu vực từng bước được hoàn thiện. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các tuyến giao thông kết nối liên vùng được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng kết nối, tăng sức hấp dẫn đầu tư của Đồng Nai.

Ông Cyrill Czerwonka, đại diện Best Western Hotels & Resorts, phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: P.V

Với thông điệp “The Art of Elevated Living” (Nghệ thuật nâng tầm trải nghiệm sống), sự hợp tác giữa SwanBay và Best Western Hotels & Resorts hướng đến nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ tại Oasia SwanBay, đồng thời thể hiện định hướng phát triển lâu dài, lấy chất lượng sống và sự hài lòng của cư dân làm trọng tâm.