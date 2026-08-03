Tác động từ lệnh cấm mua vàng trên giấy của Trung Quốc

Việc Trung Quốc siết giao dịch vàng trên giấy dành cho nhà đầu tư cá nhân là một quá trình được triển khai theo nhiều giai đoạn trong nhiều năm, bắt đầu từ cuối năm 2020, khi Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) ngừng tiếp nhận đăng ký tài khoản mới của nhà đầu tư cá nhân.

Giai đoạn cuối cùng có hiệu lực từ ngày 24/7/2026, khi các ngân hàng thương mại chấm dứt toàn bộ hoạt động giao dịch vàng giấy còn lại dành cho khách hàng cá nhân, hoàn tất quá trình chuyển từ hạn chế nhà đầu tư mới sang cấm hoàn toàn sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân.

Bà Tipa Nawawattanasub, Giám đốc điều hành YLG, cho biết chính sách này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giảm rủi ro tài chính mang tính hệ thống, hạn chế đầu cơ quá mức và chuyển dòng thanh khoản sang nắm giữ vàng vật chất nhằm củng cố ổn định kinh tế.

Theo bà, biện pháp trên đã khiến một số nhà đầu tư cá nhân và giới đầu cơ thanh lý các vị thế vàng trên giấy, góp phần gây ra biến động nhẹ trong ngắn hạn trên thị trường vàng toàn cầu.

Tác động hạn chế

Theo bà Tipa, chính sách này khó có khả năng gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường vàng nói chung.

Theo bản thông tin tháng 6 của SGE, hoạt động giao dịch được thực hiện thông qua các ngân hàng trung gian chịu ảnh hưởng bởi chính sách chỉ chiếm 4,88% tổng khối lượng giao dịch vàng trên SGE.

Các ngân hàng Trung Quốc đã từng bước thu hẹp hoạt động kinh doanh này trong 6 năm qua, trong khi các tài khoản bán lẻ mới liên kết với SGE đã không được mở kể từ cuối năm 2020. Do đó, số lượng vị thế còn tồn đọng hiện chỉ ở mức nhỏ.

Thị trường cũng có nhiều thời gian để điều chỉnh, khi chính sách được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 24-30/6, tạo ra một tháng chuyển tiếp trước khi chính thức được triển khai.

Bà Tipa cho biết một động thái tương tự của các ngân hàng Trung Quốc khi chấm dứt các sản phẩm giao dịch dầu dành cho nhà đầu tư cá nhân sau cú sốc trên thị trường dầu năm 2020 cũng không gây ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu thô toàn cầu, bởi những sản phẩm này nhìn chung bám theo giá thị trường thay vì tác động quyết định đến giá thị trường.

Nhu cầu vàng vật chất mạnh

Bà Tipa cho biết Trung Quốc đồng thời nới lỏng các quy định đối với những chương trình tích lũy vàng dài hạn, cho thấy các nhà hoạch định chính sách muốn chuyển hành vi của nhà đầu tư cá nhân từ giao dịch đầu cơ sang tiết kiệm dài hạn thông qua sở hữu vàng vật chất.

Khi vàng trên giấy không còn tạo ra thứ mà bà gọi là “thanh khoản nhân tạo”, nhu cầu được dự báo sẽ chuyển dịch sang vàng vật chất.

Kết hợp với nguồn cung toàn cầu hạn chế và nhu cầu dai dẳng, đặc biệt từ các ngân hàng trung ương, xu hướng này sẽ hỗ trợ đà tăng giá bền vững hơn của vàng trong dài hạn, bà Tipa nhận định.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua trung bình 1.000 tấn vàng mỗi năm trong 4 năm qua, gần gấp đôi mức trung bình hằng năm của thập niên trước đó.

Khoảng 89% số ngân hàng trung ương được khảo sát dự kiến dự trữ vàng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới, cho thấy nhu cầu mang tính cơ cấu đối với vàng vẫn được duy trì.

Đợt tăng giá mới nhất được cho là xuất phát từ việc các nhà đầu tư tranh thủ mua vàng khi giá vàng toàn cầu giảm trong đợt điều chỉnh gần đây, trong khi đồng nhân dân tệ mạnh lên cũng giúp giảm chi phí nhập khẩu.

YLG dự báo giá vàng sẽ tiếp tục trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, với các ngưỡng hỗ trợ ở mức 3.960 USD và 3.800 USD/ounce.

Sau khi giai đoạn điều chỉnh kết thúc, công ty cho rằng vàng có khả năng bước vào một xu hướng tăng mới trong trung hạn, với các ngưỡng kháng cự tại 4.400 USD và 4.900 USD/ounce.