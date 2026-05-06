Tách hộ, chia doanh thu để né thuế: “Lối tắt” nhiều rủi ro cho hộ kinh doanh

Không phải cứ “chia nhỏ” là tránh được nghĩa vụ

Thực tế, không ít hộ kinh doanh lựa chọn tách một cơ sở thành nhiều hộ đứng tên người thân, hoặc chia dòng tiền qua nhiều tài khoản để giảm doanh thu tính thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế khẳng định việc tách hộ chỉ hợp pháp khi các đơn vị thực sự độc lập về hoạt động, địa điểm, tài sản và trách nhiệm pháp lý. Nếu chỉ “tách trên giấy”, vẫn vận hành như một thực thể thống nhất, sẽ bị xem là dấu hiệu né thuế.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chuyển đổi số, dữ liệu quản lý thuế ngày càng đồng bộ và liên thông. Cơ quan thuế có thể đối chiếu doanh thu qua nhiều nguồn như hóa đơn điện tử, giao dịch ngân hàng, dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển… Những hành vi như sử dụng nhiều tài khoản nhận tiền, chia nhỏ giao dịch hay doanh thu bất thường đều có thể bị phát hiện và đưa vào diện rủi ro cao.

Không chỉ dừng ở cảnh báo, hệ thống pháp luật hiện hành cũng đã siết chặt trách nhiệm của hộ kinh doanh. Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, người nộp thuế phải tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và hồ sơ thuế; cơ quan thuế có thể căn cứ dữ liệu để xác định nghĩa vụ thuế và xử lý vi phạm nếu phát hiện sai lệch.

Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng/năm được thiết kế nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ, giảm gánh nặng chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, cơ quan thuế nhấn mạnh đây không phải là “kẽ hở” để lợi dụng bằng cách chia nhỏ doanh thu hay nhờ người khác đứng tên hộ kinh doanh.

Song song với đó, chính sách thuế mới cũng hướng tới minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Ví dụ, quy định về hóa đơn điện tử được thiết kế theo ngưỡng doanh thu: hộ có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên bắt buộc sử dụng, trong khi nhóm nhỏ hơn có thể lựa chọn áp dụng để tăng tính minh bạch trong giao dịch.

Đáng chú ý, lộ trình cải cách thuế cũng chuyển mạnh từ cơ chế “thuế khoán” sang “tự khai - tự nộp”, đồng thời tận dụng dữ liệu số để tự động hỗ trợ tính thuế. Điều này đồng nghĩa với việc mọi “khoảng mờ” về doanh thu ngày càng thu hẹp, và khả năng bị truy vết khi có dấu hiệu gian lận là rất cao.

Rủi ro lớn hơn lợi ích ngắn hạn

Từ góc độ tư vấn, bài toán đặt ra không còn là làm sao để giảm thuế, mà là làm sao để kinh doanh bền vững. Việc cố tình tách hộ, chia doanh thu có thể khiến hộ kinh doanh đối mặt với nhiều rủi ro bị truy thu thuế trong nhiều năm, bị xử phạt hành chính, thậm chí ảnh hưởng uy tín khi giao dịch với đối tác, ngân hàng.

Trong khi đó, lợi ích của việc tuân thủ lại ngày càng rõ ràng. Minh bạch doanh thu giúp hộ kinh doanh dễ tiếp cận vốn, hợp tác với doanh nghiệp lớn, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hoặc nền tảng số. Việc sử dụng hóa đơn điện tử, quản trị dòng tiền bài bản cũng giúp nâng cao năng lực quản lý, thay vì chỉ dừng ở quy mô nhỏ lẻ.

Với bối cảnh chính sách thuế đang thay đổi theo hướng minh bạch và số hóa, lời khuyên dành cho hộ kinh doanh là cần nhìn nhận nghĩa vụ thuế như một phần của chi phí kinh doanh hợp pháp. Thay vì tìm cách né tránh, nên chủ động tìm hiểu quy định, kê khai trung thực và tận dụng các chính sách hỗ trợ đúng mục tiêu.

Trong trường hợp còn vướng mắc về doanh thu, hóa đơn hay cách xác định nghĩa vụ thuế, hộ kinh doanh nên liên hệ trực tiếp cơ quan thuế để được hướng dẫn. Việc “lách luật” có thể mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng trong môi trường quản lý dữ liệu ngày càng chặt chẽ, đó lại là lựa chọn rủi ro cao.

Nói cách khác, khi hệ thống thuế ngày càng minh bạch, “chia nhỏ doanh thu” không còn là cách để giảm nghĩa vụ, mà có thể trở thành dấu hiệu khiến hộ kinh doanh bị giám sát chặt hơn. Kinh doanh bền vững vì thế vẫn phải bắt đầu từ sự minh bạch và tuân thủ.