Tạm giữ đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động để chặn xe, cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên
PV
26/09/2026 8:01 PM (GMT+7)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự Nguyễn Như Ý (SN 2000, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi giả danh Cảnh sát cơ động nhằm cưỡng đoạt tài sản.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, trước đó Nguyễn Như Ý nảy sinh ý định giả danh lực lượng Cảnh sát cơ động để chặn những người tham gia giao thông có hành vi vi phạm, sau đó đe dọa nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện ý định, Ý tìm mua một số vật dụng có hình thức giống trang phục, công cụ của lực lượng Cảnh sát cơ động, gồm biển tên, trang phục, dùi cui, đèn pin và còi.
Tối 24/9/2026, Ý đi xe máy, mang theo số vật dụng trên từ phòng trọ tại phường Phan Đình Phùng đến địa bàn xã Vô Tranh. Sau đó, Ý tìm đến một khu vực vắng người thuộc xã Vô Tranh để thay trang phục giả danh Cảnh sát cơ động, mang theo dùi cui và đèn pin nhằm thực hiện ý đồ đã chuẩn bị.
Khoảng 21h40 cùng ngày, phát hiện một người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, Ý ra tín hiệu và có hành vi uy hiếp, yêu cầu người này dừng phương tiện.
Do lo sợ bị bắt, người điều khiển xe mô tô đã đi lấn sang phần đường ngược chiều để tránh Ý. Trong quá trình này, xe mô tô xảy ra va chạm với một xe ô tô khách đang lưu thông theo hướng ngược lại.
Vụ va chạm khiến người điều khiển xe mô tô bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong.
Sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Như Ý rời khỏi hiện trường. Ý đem những vật dụng được sử dụng để giả danh Cảnh sát cơ động vứt tại nhiều địa điểm khác nhau rồi trở về phòng trọ.
Đến rạng sáng 25/9, Nguyễn Như Ý đến cơ quan Công an đầu thú.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Như Ý và các tình tiết liên quan đến vụ việc.
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