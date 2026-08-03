Tăng mức phạt, thực phẩm bẩn có hết đường sống?

Thực phẩm bẩn không dừng ở ngoài chợ

Tại dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ Y tế đề xuất mức phạt tiền tối đa 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người kinh doanh còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường và khắc phục hậu quả.

Theo Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 5.992 tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước; khởi tố 123 vụ án với 249 bị can, tăng lần lượt 351% và 442%. Cùng thời gian này, 5.883 vụ việc bị xử lý hành chính với tổng số tiền phạt hơn 61 tỷ đồng; hơn 1.000 vụ việc được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xử lý.

Sai phạm không còn bó hẹp trong vài quầy hàng mất vệ sinh hay một cơ sở nhỏ lẻ. Đầu năm nay, Công an TP.HCM triệt phá cơ sở ngâm thịt ốc bươu bằng natri silicate, loại hóa chất công nghiệp thường gọi là “thủy tinh lỏng”. Chủ cơ sở khai đã dùng khoảng 500 tấn hóa chất để xử lý 3.000 tấn thịt ốc từ năm 2021. Một cơ sở khác tại TP.HCM bị phát hiện dùng hàn the và natri silicate để sản xuất hơn 2.800 tấn mì tươi trong khoảng 12 năm.

Tại Bắc Ninh, ba chủ cơ sở bị khởi tố vì sử dụng 6-BAP để làm giá đỗ lớn nhanh, ít rễ và bắt mắt. Gần 1.000 tấn giá đỗ loại này được xác định đã bán ra thị trường. Ốc bươu, mì tươi, giá đỗ đều là những món quen thuộc. Trước khi các cơ sở bị phát hiện, hàng nghìn tấn sản phẩm đã rời xưởng. Không ai biết chúng đã xuất hiện trên bao nhiêu mâm cơm.

Đáng lo hơn, thực phẩm không an toàn đã len lỏi vào một số trường học tại Thủ đô. Tháng 3/2026, Công an Hà Nội triệt phá đường dây thu gom, giết mổ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt. Số thịt được đưa ra các chợ và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát, doanh nghiệp từng cung cấp thực phẩm cho một số trường học. Chưa có căn cứ để nói toàn bộ thịt bệnh đã vào bữa ăn bán trú, nhưng mối liên hệ này đã đủ khiến phụ huynh lo lắng, bức xúc.

Tại Thái Nguyên, từ phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non Hòa Bình, mẫu thịt do một hộ kinh doanh cung cấp được xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Những vụ việc này cho thấy thực phẩm không an toàn đã len sâu vào chuỗi cung ứng, kể cả những nơi cần được kiểm soát chặt chẽ nhất.

Cơ sở sản xuất mì tươi bị phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm

Mức phạt lớn chưa đủ

So với mức trần thông thường hiện nay là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, đề xuất mới tăng gấp 10 lần. Một số hành vi hiện được phạt theo nhiều lần giá trị thực phẩm vi phạm, song mức trần mới vẫn cho thấy thái độ cứng rắn hơn. Mức phạt cao là cần thiết. Nhưng nếu khả năng phát hiện không thay đổi, hiệu quả răn đe sẽ khó đạt như kỳ vọng.

Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, từng chỉ ra rằng lợi nhuận từ sản xuất, buôn bán ma túy có thể ở mức 300-400% nhưng đi kèm hình phạt rất nặng. Trong khi đó, vi phạm an toàn thực phẩm có thể mang lại lợi nhuận tới 1.000%, hậu quả nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng rộng, nhưng chế tài hiện còn nhẹ.

Người cố tình vi phạm không chỉ nhìn mức phạt cao nhất trong luật. Họ còn tính khả năng bị kiểm tra, thời gian có thể hoạt động và phần lợi nhuận giữ lại sau khi nộp phạt. Một cơ sở tồn tại cả chục năm, bán ra hàng nghìn tấn sản phẩm mới bị lần ra thì số tiền kiếm được có thể đã lớn hơn rất nhiều khoản phải trả, thì khi ấy, tiền phạt dễ bị tính như một loại chi phí của cuộc làm ăn phi pháp.

Tăng mức phạt vì thế phải đi cùng hậu kiểm thực chất, truy được dòng hàng và thu hồi khoản lợi bất chính. Theo luật sư Lê Kiên Lương, quản lý an toàn thực phẩm hiện bị phân mảnh giữa Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương. Một sản phẩm đi qua nhiều khâu, thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan nên khi xảy ra sự cố rất khó xác định đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng. Luật sửa đổi cần hướng tới một đầu mối quản lý, đồng thời áp dụng chế tài đủ mạnh, từ thu hồi sản phẩm, đình chỉ hoạt động, công khai vi phạm đến xử lý hình sự khi cần thiết.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cũng nhiều lần đề cập tình trạng trách nhiệm bị chia cắt giữa các ngành. Theo bà, cơ quan chuyên trách sẽ giúp tập trung lực lượng, phản ứng nhanh hơn; cấp xã, phường cũng phải đủ năng lực phát hiện sai phạm ngay tại cơ sở.

Với bếp ăn trường học, không thể chờ tới lúc học sinh có dấu hiệu ngộ độc mới lần lại nguồn thực phẩm. Nhà cung cấp được lựa chọn ra sao, ai ký hợp đồng, ai kiểm tra đầu vào, việc lưu mẫu được thực hiện thế nào đều phải được giám sát thường xuyên. Phụ huynh cũng cần có một vị trí thực chất trong quá trình này.

Mức phạt 1 tỷ hay 2 tỷ đồng là lời cảnh báo mạnh, nhưng thị trường không thể sạch lên chỉ nhờ một lời cảnh báo. Thực phẩm bẩn chỉ hết đường sống khi người làm sai biết rằng khả năng bị phát hiện là rất cao, tiền kiếm được không giữ nổi, người tiếp tay cũng bị xử lý và một giấy phép mới không thể giúp họ dễ dàng làm lại từ đầu.