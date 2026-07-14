Tăng tốc cải cách thủ tục đất đai, tạo lực đẩy cho môi trường đầu tư tại TP.HCM
Gia Linh
14/07/2026 3:00 PM (GMT+7)
Việc TP.HCM ban hành quy trình mới về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ và thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Đất đai luôn là một trong những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư và sự phát triển của thị trường bất động sản. Vì vậy, mỗi bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính đều được cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.
Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố nhằm triển khai Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 254/2025/QH15 về tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai.
Theo quyết định, quy trình mới được áp dụng thống nhất đối với toàn bộ hệ thống cơ quan quản lý từ cấp thành phố đến cấp xã, bao gồm các sở, ngành liên quan, Văn phòng Đăng ký đất đai, cơ quan thuế, đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất.
Điểm đáng chú ý là thành phố yêu cầu các cơ quan giải quyết thủ tục ưu tiên khai thác thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu để thay thế những giấy tờ người dân và doanh nghiệp phải nộp. Chỉ trong trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ hoặc không thể truy xuất, cơ quan có thẩm quyền mới yêu cầu bổ sung hồ sơ.
TP.HCM yêu cầu các cơ quan giải quyết thủ đất đai tục ưu tiên khai thác thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu để thay thế những giấy tờ người dân và doanh nghiệp phải nộp. Ảnh: Gia Linh
Đây được xem là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, giúp giảm thời gian xử lý thủ tục, hạn chế việc nộp trùng lặp giấy tờ và tiết kiệm chi phí thực hiện cho người dân cũng như doanh nghiệp.
Bên cạnh việc đơn giản hóa hồ sơ, quy định mới cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính công khai, minh bạch và thống nhất trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên toàn địa bàn TP.HCM. Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ.
Theo giới chuyên gia, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai không chỉ mang ý nghĩa nâng cao chất lượng phục vụ người dân mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư. Khi thời gian hoàn tất các thủ tục liên quan đến giao đất, cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động hay chuyển mục đích sử dụng đất được rút ngắn, doanh nghiệp sẽ giảm chi phí cơ hội, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
Để bảo đảm quy định mới được triển khai đồng bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện và tham mưu công bố đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.
Trong bối cảnh TP.HCM đang đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản, đồng thời góp phần cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, hiện đại và hiệu quả hơn.
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