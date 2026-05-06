Tăng tốc chỉnh trang kênh rạch, TPHCM bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn
Gia Linh
06/05/2026 8:24 PM (GMT+7)
Với mục tiêu di dời hàng chục nghìn căn nhà ven kênh rạch đến năm 2030, TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời mở rộng quỹ nhà tái định cư và nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản TPHCM đang dần phục hồi và tái cấu trúc, các chương trình chỉnh trang đô thị quy mô lớn đang trở thành yếu tố dẫn dắt nguồn cung. Đề án di dời nhà ở trên và ven sông, kênh rạch giai đoạn 2025-2030 được xem là một trong những động lực quan trọng, vừa giải quyết vấn đề dân sinh, vừa tạo dư địa phát triển đô thị.
Theo Sở Xây dựng, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu di dời tối thiểu 20.000 căn nhà ven kênh rạch, tập trung tại các tuyến trọng điểm như kênh Đôi, kênh Tẻ, rạch Ông Lớn. Tổng thể, có 44 dự án được triển khai với hơn 23.400 căn thuộc diện di dời .
Trong đó, ba phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định chiếm phần lớn quy mô với khoảng 15.700 căn, tương đương hơn 65% tổng số . Thành phố dự kiến triển khai 21 dự án tại khu vực này, với tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng.
Đến năm 2030, TPHCM đặt mục tiêu di dời tối thiểu 20.000 căn nhà ven kênh rạch. Ảnh: Gia Linh
Song song với công tác di dời, bài toán tái định cư được đặt lên hàng đầu. Thành phố đang chuẩn bị quỹ nhà thông qua cả đầu tư công và xã hội hóa, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đáng chú ý, khoảng 20 dự án với quy mô 11.000 căn hộ được xem xét chuyển đổi sang nhà ở xã hội nhằm bổ sung nguồn cung phục vụ người dân .
Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được thông qua, đồng thời hoàn thiện hồ sơ các dự án còn lại để sớm triển khai. Quỹ nhà tái định cư được ưu tiên bố trí tại các khu vực phù hợp, trong đó có khu vực bờ Bắc kênh Đôi, gắn với phát triển nhà ở xã hội .
Từ góc nhìn thị trường, việc di dời quy mô lớn hàng chục nghìn hộ dân sẽ tạo thêm nguồn cung đáng kể, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền vốn đang thiếu hụt. Đồng thời, quỹ đất ven kênh sau chỉnh trang cũng mở ra cơ hội phát triển các dự án đô thị mới, góp phần nâng cấp diện mạo thành phố.
Tuy vậy, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở tiến độ giải phóng mặt bằng và đảm bảo chỗ ở phù hợp cho người dân. Thành phố xác định đây là khâu then chốt, yêu cầu các địa phương trực tiếp tham gia chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để đảm bảo tiến độ chung .
Về dài hạn, nếu được triển khai đồng bộ, chương trình chỉnh trang kênh rạch không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn góp phần cân bằng lại cấu trúc thị trường bất động sản, hướng đến phát triển bền vững hơn.
TPHCM loại hàng trăm dự án khỏi diện thí điểm nhà ở thương mại vì vướng quy hoạch, pháp lý đất đai
Hàng loạt khu đất và dự án tại TPHCM vừa bị loại khỏi danh mục thí điểm phát triển nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 do chưa đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, pháp lý đất đai và định hướng phát triển đô thị. Nhiều dự án quy mô lớn tiếp tục “mắc kẹt” vì các thủ tục liên quan nguồn gốc đất, chuyển mục đích sử dụng và nghĩa vụ tài chính.
TPHCM tăng cường bóc xóa quảng cáo sai phép, siết chặt mỹ quan đô thị
TPHCM đang đẩy mạnh các chiến dịch bóc xóa quảng cáo sai phép, xử lý tình trạng dán tờ rơi, viết vẽ bậy tràn lan tại khu dân cư và không gian công cộng. Động thái này không chỉ nhằm lập lại trật tự đô thị mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi liên quan “tín dụng đen”, cải thiện hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp trong mắt người dân và du khách.
Đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM hút mạnh dòng vốn công nghệ cao
Không chỉ là trung tâm công nghiệp truyền thống, khu vực phía Bắc TPHCM đang được định vị trở thành đô thị khoa học công nghệ quy mô lớn, nơi hội tụ đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics xanh và các dòng vốn quốc tế chất lượng cao.
Hạ tầng đường sắt tăng tốc, bất động sản quanh Ga Thủ Thiêm "rục rịch"
Hàng loạt dự án đường sắt đô thị, metro và kết nối sân bay Long Thành đang tạo kỳ vọng mới cho khu Đông TPHCM. Trong đó, Ga Thủ Thiêm được xem là “mắt xích” chiến lược có thể kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản, thương mại và đô thị tích hợp trong nhiều năm tới
Siết quản lý xây dựng tại TPHCM, kỳ vọng giảm rủi ro cho người mua nhà
Tình trạng xây dựng sai phép, không phép và chậm xử lý vi phạm tại một số khu vực đang khiến bài toán quản lý đô thị ở TPHCM tiếp tục nóng lên. Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cơ cấu, thành phố bắt đầu đẩy mạnh công tác giám sát trật tự xây dựng nhằm siết kỷ cương và hạn chế phát sinh vi phạm mới.
TPHCM mở rộng rà soát dự án vướng mắc, doanh nghiệp tiếp tục gửi kiến nghị
TPHCM đang mở rộng rà soát các dự án tồn đọng ngoài danh sách 838 dự án đã công bố trước đó. Trong bối cảnh này, HoREA tiếp tục gửi thêm đợt 3 kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư tư nhân, FDI và PPP gặp vướng mắc kéo dài nhiều năm.
TPHCM loại hàng trăm dự án khỏi diện thí điểm nhà ở thương mại vì vướng quy hoạch, pháp lý đất đai
Hàng loạt khu đất và dự án tại TPHCM vừa bị loại khỏi danh mục thí điểm phát triển nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 do chưa đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, pháp lý đất đai và định hướng phát triển đô thị. Nhiều dự án quy mô lớn tiếp tục “mắc kẹt” vì các thủ tục liên quan nguồn gốc đất, chuyển mục đích sử dụng và nghĩa vụ tài chính.
TPHCM tăng cường bóc xóa quảng cáo sai phép, siết chặt mỹ quan đô thị
TPHCM đang đẩy mạnh các chiến dịch bóc xóa quảng cáo sai phép, xử lý tình trạng dán tờ rơi, viết vẽ bậy tràn lan tại khu dân cư và không gian công cộng. Động thái này không chỉ nhằm lập lại trật tự đô thị mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi liên quan “tín dụng đen”, cải thiện hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp trong mắt người dân và du khách.
Đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM hút mạnh dòng vốn công nghệ cao
Hạ tầng đường sắt tăng tốc, bất động sản quanh Ga Thủ Thiêm "rục rịch"
Siết quản lý xây dựng tại TPHCM, kỳ vọng giảm rủi ro cho người mua nhà
Tình trạng xây dựng sai phép, không phép và chậm xử lý vi phạm tại một số khu vực đang khiến bài toán quản lý đô thị ở TPHCM tiếp tục nóng lên. Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cơ cấu, thành phố bắt đầu đẩy mạnh công tác giám sát trật tự xây dựng nhằm siết kỷ cương và hạn chế phát sinh vi phạm mới.