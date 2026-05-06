Tăng tốc chỉnh trang kênh rạch, TPHCM bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn

Trong bối cảnh thị trường bất động sản TPHCM đang dần phục hồi và tái cấu trúc, các chương trình chỉnh trang đô thị quy mô lớn đang trở thành yếu tố dẫn dắt nguồn cung. Đề án di dời nhà ở trên và ven sông, kênh rạch giai đoạn 2025-2030 được xem là một trong những động lực quan trọng, vừa giải quyết vấn đề dân sinh, vừa tạo dư địa phát triển đô thị.

Theo Sở Xây dựng, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu di dời tối thiểu 20.000 căn nhà ven kênh rạch, tập trung tại các tuyến trọng điểm như kênh Đôi, kênh Tẻ, rạch Ông Lớn. Tổng thể, có 44 dự án được triển khai với hơn 23.400 căn thuộc diện di dời .

Trong đó, ba phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định chiếm phần lớn quy mô với khoảng 15.700 căn, tương đương hơn 65% tổng số . Thành phố dự kiến triển khai 21 dự án tại khu vực này, với tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng.

Đến năm 2030, TPHCM đặt mục tiêu di dời tối thiểu 20.000 căn nhà ven kênh rạch. Ảnh: Gia Linh

Song song với công tác di dời, bài toán tái định cư được đặt lên hàng đầu. Thành phố đang chuẩn bị quỹ nhà thông qua cả đầu tư công và xã hội hóa, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đáng chú ý, khoảng 20 dự án với quy mô 11.000 căn hộ được xem xét chuyển đổi sang nhà ở xã hội nhằm bổ sung nguồn cung phục vụ người dân .

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được thông qua, đồng thời hoàn thiện hồ sơ các dự án còn lại để sớm triển khai. Quỹ nhà tái định cư được ưu tiên bố trí tại các khu vực phù hợp, trong đó có khu vực bờ Bắc kênh Đôi, gắn với phát triển nhà ở xã hội .

Từ góc nhìn thị trường, việc di dời quy mô lớn hàng chục nghìn hộ dân sẽ tạo thêm nguồn cung đáng kể, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền vốn đang thiếu hụt. Đồng thời, quỹ đất ven kênh sau chỉnh trang cũng mở ra cơ hội phát triển các dự án đô thị mới, góp phần nâng cấp diện mạo thành phố.

Tuy vậy, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở tiến độ giải phóng mặt bằng và đảm bảo chỗ ở phù hợp cho người dân. Thành phố xác định đây là khâu then chốt, yêu cầu các địa phương trực tiếp tham gia chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để đảm bảo tiến độ chung .

Về dài hạn, nếu được triển khai đồng bộ, chương trình chỉnh trang kênh rạch không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn góp phần cân bằng lại cấu trúc thị trường bất động sản, hướng đến phát triển bền vững hơn.