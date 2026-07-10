Tăng tốc dự án 8.555 tỷ đồng cải tạo rạch Văn Thánh, kỳ vọng tạo động lực chỉnh trang đô thị TP.HCM
Gia Linh
10/07/2026 11:37 AM (GMT+7)
Dự án cải tạo rạch Văn Thánh với tổng vốn đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng đang được TP.HCM đẩy nhanh tiến độ, hướng tới khởi công gói thầu đầu tiên trong tháng 10/2026. Không chỉ giải quyết ô nhiễm và ngập úng, dự án còn được kỳ vọng tạo dư địa phát triển hạ tầng, nâng giá trị không gian đô thị khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.
TP.HCM đang thúc đẩy tiến độ dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh tại phường Thạnh Mỹ Tây, với tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2025-2030, góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế khu vực.
Thông tin được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM công bố tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 9/7.
Theo kế hoạch, dự án được chia thành hai hợp phần. Trong đó, dự án xây dựng hạ tầng, nạo vét và cải tạo môi trường có tổng vốn khoảng 1.743 tỷ đồng; phần còn lại hơn 6.812 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đang được hoàn thiện và dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2026. Thành phố sẽ áp dụng phương án thi công cuốn chiếu, phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng. Nếu đúng kế hoạch, gói thầu xây lắp đầu tiên sẽ được khởi công vào tháng 10 năm nay, các gói thầu tiếp theo sẽ triển khai theo tiến độ giải phóng mặt bằng.
TP.HCM đang thúc đẩy tiến độ dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh tại phường Thạnh Mỹ Tây để thực hiện chỉnh trang đô thị. Ảnh: Gia Linh
Song song với công tác chuẩn bị đầu tư, việc bồi thường và thu hồi đất cũng đang được đẩy nhanh. Đến nay, các đơn vị chức năng đã hoàn tất kiểm đếm 903 trong tổng số 978 trường hợp có bản vẽ hiện trạng, đạt hơn 92% khối lượng.
Theo Ban Quản lý dự án, các tổ công tác đang tiếp tục đối thoại trực tiếp với người dân, cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tạo sự đồng thuận, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.
Ở góc độ phát triển đô thị, việc cải tạo rạch Văn Thánh được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cấp hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường sống tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quỹ đất ven kênh rạch cũng có thêm điều kiện để khai thác hiệu quả hơn, tạo dư địa thu hút đầu tư và phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ trong tương lai.
Để đảm bảo an sinh xã hội, UBND phường Thạnh Mỹ Tây đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân sau di dời với sáu nhóm giải pháp trọng tâm. Chính quyền sẽ phân công cán bộ theo dõi từng hộ dân đến khi ổn định cuộc sống; thiết lập đầu mối tiếp nhận và xử lý kiến nghị; rà soát thường xuyên các trường hợp khó khăn; ưu tiên hỗ trợ hộ có người già, trẻ em, người khuyết tật; đồng thời kết nối doanh nghiệp, ngân hàng để tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn và chuyển đổi sinh kế.
Lãnh đạo địa phương khẳng định trách nhiệm của chính quyền không dừng lại ở việc hoàn tất giải phóng mặt bằng mà sẽ tiếp tục đồng hành với người dân trong quá trình ổn định nơi ở, việc làm và cuộc sống, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ dự án cũng như mục tiêu phát triển đô thị bền vững của TP.HCM.
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