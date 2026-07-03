Tăng tốc nguồn cung nhà ở xã hội tại Đồng Nai, hơn 12.000 căn đang được xây dựng

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Đồng Nai, hiện địa phương có 19 dự án nhà ở xã hội đang thi công với tổng quy mô hơn 12.000 căn hộ. Phần lớn các dự án được bố trí tại những khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và đô thị lớn nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của lực lượng lao động.

Trong số này, nhiều dự án có quy mô lớn như dự án tại phường Hố Nai gần 1.400 căn hộ; hai dự án tại xã Phước An hơn 3.000 căn; dự án tại phường Nhơn Trạch hơn 1.100 căn và giai đoạn 1 dự án tại phường Long Bình khoảng 1.000 căn hộ.

Theo cơ quan quản lý, đây là nguồn cung quan trọng để Đồng Nai hoàn thành mục tiêu hơn 8.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đồng thời hướng đến kế hoạch phát triển tối thiểu 67.000 căn vào năm 2030.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nhiều dự án cũng đã bước sang giai đoạn công khai giá bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin minh bạch hơn.

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển nhà ở xã hội với hàng loạt dự án đồng loạt triển khai. Ảnh: Gia Linh

Cuối tháng 6, Sở Xây dựng Đồng Nai chấp thuận công khai giá bán dự án chung cư nhà ở xã hội HAP-1 thuộc khu dân cư theo quy hoạch tại phường Nhơn Trạch. Dự án do Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội làm chủ đầu tư, cung cấp hơn 1.100 căn hộ với giá bán hơn 24,3 triệu đồng/m² và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Ngoài HAP-1, nhiều dự án khác cũng đang tiếp nhận hồ sơ mua nhà. Dự án khu dân cư và siêu thị Trảng Bom do Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai đầu tư có 562 căn hộ diện tích từ 32-75 m², giá bán bình quân gần 24,5 triệu đồng/m², dự kiến bàn giao vào tháng 9/2027.

Tại dự án khu dân cư và tái định cư Phước Tân, Công ty CP An Hưng Phát đang nhận hồ sơ đối với 416 căn hộ, giá bán khoảng 20 triệu đồng/m². Trong khi đó, dự án trên khu đất 2,85 ha tại phường Hố Nai cung cấp gần 1.400 căn hộ với giá khoảng 25,6 triệu đồng/m², thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10/7 đến 10/8/2026.

Đối với phân khúc giá thấp hơn, khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bàu Xéo đang mở nhận hồ sơ cho hơn 200 căn hộ thuộc các block 4, 5 và 6, với mức giá dao động từ 4-16 triệu đồng/m² tùy vị trí.

Hay, trước đó, Tập đoàn Bcons đã động thổ Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng tại đường Phan Trung, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Dự án này quy mô gần 3ha, gồm 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp ra thị trường hơn 2.800 căn hộ

Song song với nguồn cung để bán, Đồng Nai cũng mở rộng quỹ nhà ở xã hội cho thuê. Sở Xây dựng cho biết địa phương đã quy hoạch gần 1.500 ha đất dành cho phát triển nhà ở xã hội theo các hình thức bán, thuê mua và cho thuê.

Mới đây, dự án nhà ở xã hội cho thuê quy mô 10.000 căn tại phường Long Bình đã được khởi công, trong đó giai đoạn đầu triển khai khoảng 1.000 căn hộ. Khi dự án hoàn thành, nguồn cung nhà ở cho thuê sẽ tiếp tục được cải thiện. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 1.700 căn nhà ở xã hội cho thuê được đưa vào sử dụng, cùng nhiều khu nhà ở phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp.

Ở góc độ phát triển dài hạn, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã phê duyệt bổ sung 16 khu vực phát triển nhà ở đến năm 2030 với tổng diện tích hơn 1.680 ha. Nhiều khu vực quy hoạch tập trung tại Nhơn Trạch, An Viễn, Dầu Giây và Xuân Đường, tạo thêm dư địa để phát triển các dự án nhà ở trong những năm tới.

Việc liên tục bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội được đánh giá sẽ góp phần giảm áp lực thiếu nhà ở tại các đô thị công nghiệp, đồng thời tạo nền tảng giữ chân lực lượng lao động, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của Đồng Nai trong bối cảnh địa phương đang đón nhiều dự án hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn. Với hàng chục dự án đang triển khai cùng quỹ đất đã được quy hoạch, thị trường nhà ở xã hội của Đồng Nai được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh từ nay đến năm 2030.