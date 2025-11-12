Tăng tốc phát triển nhà ở xã hội: Giải pháp cụ thể cho công nhân và người thu nhập thấp
Gia Linh
12/11/2025 8:00 AM (GMT+7)
Nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho công nhân và người thu nhập thấp, TP.HCM đang đẩy mạnh nhiều giải pháp như bố trí quỹ đất, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội, đồng thời phát triển thị trường nhà cho thuê và thuê mua...
Liên quan đến vấn đề phát triển nhà ở xã hội, tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 637.000 căn, đã hoàn thành trên 128.600 căn.
Trong 10 tháng đầu năm 2025, hơn 123.000 căn đang được xây dựng, gần 62.000 căn đã hoàn thành. Dự kiến đến cuối năm, cả nước sẽ hoàn thành khoảng 91.600 căn, đạt 91% kế hoạch.
Tuy nhiên, thị trường vẫn còn những bất cập: giá nhà ở tại các đô thị lớn còn cao so với thu nhập, tiến độ một số dự án chậm, và việc bố trí 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội tại dự án thương mại chưa thực hiện nghiêm.
Tại TP.HCM, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay, Thành phố đã xây dựng và hoàn thành 18 dự án nhà ở xã hội với 7.742 căn, trong đó TP.HCM có 4.370 căn, Bình Dương 2.927 căn, Bà Rịa - Vũng Tàu 445 căn. Riêng năm 2025, 4 dự án hoàn thành 2.639 căn, 14 dự án đang thi công 15.412 căn, 17 dự án được chấp thuận đầu tư 13.959 căn.
TP.HCM đã bố trí hơn 1.400ha quỹ đất cho nhà ở xã hội trong các dự án thương mại. Ảnh: Gia Linh
Đáng chú ý, TP.HCM đã bố trí hơn 1.400ha quỹ đất cho nhà ở xã hội trong các dự án thương mại, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2026 (hơn 25.200 căn) và các năm tiếp theo.
Để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội phục vụ người dân, lãnh đạo TP.HCM cho biết đã cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ các khó khăn trong quy trình xây dựng nhà ở xã hội như ban hành nhiều quy định rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.
Ngoài ra, thành phố không chỉ tập trung hỗ trợ người dân mua nhà mà còn chú trọng phát triển thị trường nhà cho thuê và thuê mua. Thành phố đã ban hành Đề án hỗ trợ người dân cải tạo, xây dựng nhà để cho thuê, đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và diện tích tối thiểu. Điều này sẽ giảm áp lực về chỗ ở tại các khu vực đông công nhân, gần các khu bất động sản khu công nghiệp.
Thời gian tới, thành phố kiến nghị Thủ tướng xem xét, nghiên cứu dùng quỹ đất được bố trí trong phần diện tích đất thương mại dịch vụ của khu công nghiệp cho công nhân, người lao động lưu trú để xây dựng nhà ở xã hội thay vì nhà lưu trú cho công nhân.
