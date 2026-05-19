Tăng tốc thi công tuyến đường 350 tỷ đồng kết nối Quảng Ninh - Bắc Ninh
Thanh Tuyền
19/05/2026 9:24 AM (GMT+7)
Nhằm sớm đưa vào khai thác trong năm 2026, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345 kết nối Quảng Ninh và Bắc Ninh.
Cuối năm 2024, Quảng Ninh quyết định đầu tư 350 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345, nhằm đẩy mạnh liên kết vùng, tạo kết nối thuận lợi giữa các địa phương trong khu vực, đặc biệt phát huy dư địa đất đai, đáp ứng nhu cầu đi lại, thu hút khách đến với Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc…
Dự án có chiều dài hơn 10,63km, điểm đầu kết nối nối từ đường tỉnh 327 tại Km4+265 (trên địa bàn phường An Sinh), điểm cuối đấu nối với đường tỉnh 293 của tỉnh Bắc Ninh.
Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III miền núi 2 làn xe, tốc độ tối đa 60km/h, trên tuyến xây dựng mới cầu Suối Đỉa và hệ thống thoát nước dọc, ngang; hệ thống ATGT theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
Dự án được khởi công từ tháng 12/2024 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, do gặp hàng loạt khó khăn, vướng mắc, nên dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345 chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II và phường An Sinh, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành, hiện chỉ còn vướng mắc tại hơn 10 hộ dân. Mặt bằng từng bước được bàn giao đã tạo điều kiện để các đơn vị thi công tăng tốc triển khai. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 40% khối lượng thi công.
Trên công trường, các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ đào đắp nền đường, hạ taluy và xây dựng cầu cống thoát nước. Nhờ đó, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành nền đường đến cao độ thiết kế, sẵn sàng rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.
Tuy nhiên, một số hạng mục hiện vẫn bị ảnh hưởng do hệ thống điện trung thế, hạ thế cũ chưa được di dời khỏi phạm vi tuyến. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang phối hợp đẩy nhanh việc di chuyển hệ thống điện cũ để tạo điều kiện tăng tốc thi công các hạng mục tiếp theo.
Theo kế hoạch, dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345 sẽ ưu tiên hoàn thành thảm nhựa ít nhất 2,5km mặt đường ngay trong tháng 6. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 12/2026.
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