Sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống đô thị khiến Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch xa xỉ còn chưa được đánh giá đúng mức trên bản đồ du lịch thế giới, theo Luxury Lifestyle Mag.

Từ những chuyến trekking giữa núi rừng Sa Pa đến hành trình khám phá văn hóa cà phê tại Hà Nội, du khách có thể dễ dàng thiết kế lịch trình theo sở thích cá nhân.

Đáng chú ý, khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam không đồng nghĩa với việc phải đánh đổi sự thoải mái hay tiện nghi. Với các chuyến bay thẳng hạng Thương gia cùng hệ thống khách sạn đẳng cấp quốc tế, Việt Nam có đầy đủ sức hấp dẫn để trở thành lựa chọn hàng đầu cho những kỳ nghỉ dưỡng sang trọng, Luxury Lifestyle Mag nhấn mạnh.

1. Hành trình thuận tiện với những chuyến bay thẳng đẳng cấp

Ảnh: Luxury Lifestyle Mag

Dù cách xa châu Âu, hành trình đến Việt Nam không nhất thiết phải kéo dài và mệt mỏi. Vietnam Airlines – hãng hàng không được APEX xếp hạng 5 sao – khai thác các chuyến bay thẳng hằng ngày từ sân bay London Heathrow đến Việt Nam.

Dịch vụ hạng Thương gia mang đến không gian nghỉ ngơi thoải mái cùng trải nghiệm ẩm thực chất lượng trên suốt hành trình.

Nếu muốn kéo dài kỳ nghỉ và khám phá thêm những vùng đất lân cận, du khách cũng có thể lựa chọn các chuyến bay chặng ngắn thuận tiện đến những điểm đến hấp dẫn trong khu vực.

2. Đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục

Ảnh: Luxury Lifestyle Mag

Thường bị bỏ qua trong nhiều lịch trình du lịch, thị trấn miền núi Sa Pa lại sở hữu cảnh quan ngoạn mục và trải nghiệm văn hóa khó quên.

Tới thăm tại Sa Pa, du khách có thể thức dậy giữa khung cảnh núi non ẩn hiện trong biển mây, ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp và trải nghiệm cảm giác như đang lạc bước vào một thế giới cổ tích.

Để chinh phục đỉnh cao nhất Đông Dương, du khách có thể đi cáp treo lên đỉnh Fansipan. Tại đây, bạn có cơ hội chạm tay vào những tầng mây và chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc ấn tượng, trong đó có tượng Phật bằng đồng ở độ cao được giới thiệu là cao nhất châu Á.

Muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa, hãy thong thả dạo bước qua bản Tả Van và trải nghiệm massage chân truyền thống của người Dao Đỏ.

Bữa trưa có thể dành cho nhà hàng The Sailing Sapa, nơi thực khách vừa thưởng thức ẩm thực địa phương vừa phóng tầm mắt ra những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp.

3. Khám phá nền ẩm thực tươi ngon và giàu bản sắc

Ảnh: Ảnh: Luxury Lifestyle Mag

Ẩm thực Việt Nam ghi dấu ấn bởi hương vị tươi mới, hài hòa cùng nguồn nguyên liệu tự nhiên và giàu dinh dưỡng.

Gỏi cuốn là một trong những món ăn tiêu biểu. Được làm từ bánh tráng (bánh đa nem), bún, rau thơm, rau xanh và các loại nhân như cá hoặc tôm, món ăn này còn mang đến trải nghiệm thú vị khi thực khách có thể tự tay cuốn theo sở thích.

Việc tự kết hợp các nguyên liệu không chỉ tạo nên nét tương tác độc đáo trong bữa ăn mà còn giúp mỗi người tìm ra sự cân bằng hương vị phù hợp với khẩu vị riêng.

Một món ăn khác cũng rất đáng thử là gỏi bưởi. Sự kết hợp giữa những múi bưởi mọng nước, rau củ giòn tươi, các loại rau thơm và thường có thêm tôm tạo nên món salad hấp dẫn. Đây là món ăn có thể dễ dàng tìm thấy trong thực đơn của nhiều nhà hàng trên khắp Việt Nam.

4. Trải nghiệm văn hóa cà phê thủ công độc đáo

Ảnh: Luxury Lifestyle Mag

Nếu yêu thích cà phê đậm vị, Việt Nam chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua.

Robusta – loại cà phê chiếm phần lớn sản lượng cà phê của Việt Nam – nổi bật với hương vị mạnh, đậm đà và hàm lượng caffeine cao. Đây cũng là nền tảng để người Việt sáng tạo nên nhiều thức uống độc đáo bằng cách kết hợp cùng các nguyên liệu khác.

Thủ đô Hà Nội đặc biệt nổi tiếng với cà phê trứng, được pha chế từ cà phê Robusta, lòng đỏ trứng và sữa đặc.

Bên cạnh đó, du khách còn có thể khám phá nhiều biến tấu hấp dẫn khác:

Cà phê sữa: Cà phê kết hợp cùng sữa đặc; Cà phê dừa: Hòa quyện giữa cà phê và kem cốt dừa béo ngậy; Cà phê muối: Kết hợp cà phê với sữa đặc và lớp kem muối mặn mà.

Mỗi thức uống là một lát cắt thú vị của văn hóa cà phê Việt Nam.

5. Nghỉ dưỡng tại những khách sạn xa xỉ đẳng cấp quốc tế

Ảnh: Luxury Lifestyle Mag

Với những du khách tìm kiếm kỳ nghỉ sang trọng kết hợp chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực cao cấp, Fairmont Hanoi là một lựa chọn đáng chú ý.

Được giới thiệu là khách sạn Fairmont đầu tiên tại Việt Nam, công trình sở hữu vị trí tại khu phố cổ Hà Nội và cung cấp dịch vụ lưu trú theo tiêu chuẩn quốc tế. Giá phòng khởi điểm từ 10,3 triệu đồng.

Một lựa chọn khác dành cho giới mộ điệu nghỉ dưỡng là Capella Hanoi – khách sạn boutique siêu sang nằm tại trung tâm thủ đô.

Mang phong cách thiết kế Art Nouveau cùng cảm hứng từ thế giới opera thập niên 1920, mỗi căn phòng tại đây được thiết kế theo hình tượng một nghệ sĩ opera, nhà soạn nhạc hoặc nhà thiết kế nổi tiếng, tạo nên không gian lưu trú giàu tính nghệ thuật và cá nhân hóa.

6. Ghé thăm phố đường tàu Hà Nội – trải nghiệm độc đáo giữa lòng đô thị

Ảnh: Luxury Lifestyle Mag

Hãy trải nghiệm phố đường tàu Hà Nội ngoài đời thực – địa điểm từng gây sốt trên mạng xã hội – bằng cách thưởng thức một tách cà phê hoặc ly cocktail trong không gian quán cà phê nằm sát đường ray.

Từ chỗ ngồi, du khách có thể quan sát đoàn tàu chạy qua ở khoảng cách rất gần. Đây có thể là trải nghiệm khiến nhiều người hồi hộp, nhưng cũng là một nét đặc trưng độc đáo của Hà Nội mà không dễ tìm thấy ở nơi khác.

Nếu có kế hoạch di chuyển giữa Hà Nội và Sa Pa, du khách có thể lựa chọn tàu hỏa để tận hưởng hành trình qua miền Bắc.

Một gợi ý là đặt khoang VIP trên tàu Chapa Express, với không gian nghỉ ngơi tiện nghi, đồ ăn nhẹ và thức uống phục vụ trên tàu, giúp chuyến đi xuyên đêm trở nên thoải mái hơn.