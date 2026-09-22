Tạp chí Mỹ bật mí hành trình 15 ngày từ Hà Nội đến TP.HCM gây choáng ngợp

Du thuyền tham quan vịnh Hạ Long, Việt Nam. Ảnh Getty Images

Một hành trình kéo dài 15 ngày đang mang đến cho du khách cách khám phá Việt Nam đặc biệt: kết hợp tàu hỏa, du thuyền và ô tô, trong khi phần lớn các khâu di chuyển và hậu cần đã được đơn vị tổ chức tour sắp xếp trọn gói, tạp chí Travel and Leisure nhấn mạnh.

Railbookers, công ty chuyên thiết kế các chuyến du lịch bằng đường sắt, vừa giới thiệu hành trình 15 ngày xuyên Việt, đưa du khách từ Hà Nội đến TP.HCM, đi qua gần như toàn bộ chiều dài đất nước.

Hành trình kết hợp nghỉ đêm trên du thuyền giữa vịnh Hạ Long, dạo bước trên những con phố rực rỡ đèn lồng ở Hội An, trải nghiệm một trong những đoàn tàu sang trọng nhất Việt Nam và thư giãn tại các bãi biển với làn nước xanh ngọc.

“Trải nghiệm Việt Nam trong hành trình đường sắt 15 ngày, kết hợp các thành phố, đường bờ biển, những cố đô cổ kính và dịch vụ tàu hỏa sang trọng”, công ty Railbookers giới thiệu. Chuyến đi kết thúc tại TP.HCM, nơi du khách có thể khám phá lịch sử, văn hóa và ẩm thực.

Từ Hà Nội đến vịnh Hạ Long

Theo tạp chí Travel and Leisure, với mức giá khởi điểm 5.089 USD/người, hành trình bắt đầu tại Hà Nội. Du khách lưu trú hai đêm để khám phá các khu chợ địa phương và trải nghiệm xích lô qua phố phường.

Tiếp đó, đoàn lên du thuyền qua đêm trên vịnh Hạ Long, nơi nổi tiếng với hơn 2.000 đảo và đảo đá vôi lớn nhỏ. Sau khi trở lại đất liền, du khách lên tàu Thống Nhất (Reunification Express) để tiếp tục hành trình dọc đất nước.

Một đêm trên tàu với khoang giường nằm riêng đưa du khách đi qua những cung đường ven biển giàu tính lịch sử, trước khi đặt chân tới Huế, cố đô nổi tiếng với các cung điện, lăng tẩm và đền đài.

Trải nghiệm tàu hỏa hạng sang

Điểm nhấn của chuyến đi là hai ngày trải nghiệm Vietage, một trong những dịch vụ tàu hỏa cao cấp nhất tại Việt Nam.

Trên tàu, du khách có thể thưởng thức các loại trà trồng tại Việt Nam cùng thực đơn gồm trứng cá muối, thịt bò Wagyu, hải sản địa phương và phô mai tươi, trong khi khung cảnh làng quê và đồng ruộng liên tục thay đổi bên ngoài cửa sổ.

Những hành khách muốn thư giãn cũng có thể lựa chọn dịch vụ massage đầu và vai ngay trên tàu.

Biển xanh, phố cổ và cố đô

Xen kẽ các chặng tàu, hành trình đưa du khách đến những bãi biển nổi tiếng với cát trắng và làn nước xanh ngọc tại Quy Nhơn và Nha Trang.

Du khách có thể khám phá các khu chợ địa phương ở Huế và Hội An, ghé thăm chùa, tháp và thưởng thức ẩm thực tại những nhà hàng ven biển.

Tại Hội An, chương trình bao gồm tour đi bộ và lớp học nấu ăn, trong khi ở Hà Nội là chuyến xích lô khám phá khu phố cổ. Du khách cũng được tham gia một tour riêng kéo dài nửa ngày tại Huế.

Sau khi đến TP.HCM, hành trình tiếp tục với chuyến tham quan địa đạo Củ Chi, đồng thời khám phá sự tương phản giữa những công trình kiến trúc mang dấu ấn thuộc địa Pháp và các tòa nhà chọc trời hiện đại của thành phố.

Giá tour đã bao gồm nhiều trải nghiệm tại điểm đến cũng như dịch vụ đưa đón giữa sân bay, khách sạn và ga tàu.

Đáng chú ý, Railbookers cho phép khách tùy chỉnh hành trình, từ lựa chọn nơi lưu trú, kéo dài số đêm nghỉ cho đến bổ sung các trải nghiệm theo nhu cầu.

Với việc kết hợp đường sắt, đường biển và đường bộ, hành trình 15 ngày này mang đến một cách khám phá Việt Nam khá khác biệt: thay vì chỉ di chuyển giữa các điểm đến, du khách có thể biến chính những chặng đường xuyên Việt thành một phần của trải nghiệm nghỉ dưỡng.