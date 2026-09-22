Tạp chí Mỹ bật mí hành trình 15 ngày từ Hà Nội đến TP.HCM gây choáng ngợp
Phương Đăng (theo Travelandleisure)
22/09/2026 1:00 PM (GMT+7)
Tạp chí du lịch Travel and Leisure của Mỹ mới đây gây chú ý khi giới thiệu hành trình mới kết nối Hà Nội và TP.HCM, đưa du khách xuyên Việt bằng tàu đêm, tàu hạng sang Vietage, du thuyền trên vịnh Hạ Long cùng những điểm đến nổi tiếng như Hội An, Huế, Quy Nhơn và Nha Trang.
Một hành trình kéo dài 15 ngày đang mang đến cho du khách cách khám phá Việt Nam đặc biệt: kết hợp tàu hỏa, du thuyền và ô tô, trong khi phần lớn các khâu di chuyển và hậu cần đã được đơn vị tổ chức tour sắp xếp trọn gói, tạp chí Travel and Leisure nhấn mạnh.
Railbookers, công ty chuyên thiết kế các chuyến du lịch bằng đường sắt, vừa giới thiệu hành trình 15 ngày xuyên Việt, đưa du khách từ Hà Nội đến TP.HCM, đi qua gần như toàn bộ chiều dài đất nước.
Hành trình kết hợp nghỉ đêm trên du thuyền giữa vịnh Hạ Long, dạo bước trên những con phố rực rỡ đèn lồng ở Hội An, trải nghiệm một trong những đoàn tàu sang trọng nhất Việt Nam và thư giãn tại các bãi biển với làn nước xanh ngọc.
“Trải nghiệm Việt Nam trong hành trình đường sắt 15 ngày, kết hợp các thành phố, đường bờ biển, những cố đô cổ kính và dịch vụ tàu hỏa sang trọng”, công ty Railbookers giới thiệu. Chuyến đi kết thúc tại TP.HCM, nơi du khách có thể khám phá lịch sử, văn hóa và ẩm thực.
Từ Hà Nội đến vịnh Hạ Long
Theo tạp chí Travel and Leisure, với mức giá khởi điểm 5.089 USD/người, hành trình bắt đầu tại Hà Nội. Du khách lưu trú hai đêm để khám phá các khu chợ địa phương và trải nghiệm xích lô qua phố phường.
Tiếp đó, đoàn lên du thuyền qua đêm trên vịnh Hạ Long, nơi nổi tiếng với hơn 2.000 đảo và đảo đá vôi lớn nhỏ. Sau khi trở lại đất liền, du khách lên tàu Thống Nhất (Reunification Express) để tiếp tục hành trình dọc đất nước.
Một đêm trên tàu với khoang giường nằm riêng đưa du khách đi qua những cung đường ven biển giàu tính lịch sử, trước khi đặt chân tới Huế, cố đô nổi tiếng với các cung điện, lăng tẩm và đền đài.
Trải nghiệm tàu hỏa hạng sang
Điểm nhấn của chuyến đi là hai ngày trải nghiệm Vietage, một trong những dịch vụ tàu hỏa cao cấp nhất tại Việt Nam.
Trên tàu, du khách có thể thưởng thức các loại trà trồng tại Việt Nam cùng thực đơn gồm trứng cá muối, thịt bò Wagyu, hải sản địa phương và phô mai tươi, trong khi khung cảnh làng quê và đồng ruộng liên tục thay đổi bên ngoài cửa sổ.
Những hành khách muốn thư giãn cũng có thể lựa chọn dịch vụ massage đầu và vai ngay trên tàu.
Biển xanh, phố cổ và cố đô
Xen kẽ các chặng tàu, hành trình đưa du khách đến những bãi biển nổi tiếng với cát trắng và làn nước xanh ngọc tại Quy Nhơn và Nha Trang.
Du khách có thể khám phá các khu chợ địa phương ở Huế và Hội An, ghé thăm chùa, tháp và thưởng thức ẩm thực tại những nhà hàng ven biển.
Tại Hội An, chương trình bao gồm tour đi bộ và lớp học nấu ăn, trong khi ở Hà Nội là chuyến xích lô khám phá khu phố cổ. Du khách cũng được tham gia một tour riêng kéo dài nửa ngày tại Huế.
Sau khi đến TP.HCM, hành trình tiếp tục với chuyến tham quan địa đạo Củ Chi, đồng thời khám phá sự tương phản giữa những công trình kiến trúc mang dấu ấn thuộc địa Pháp và các tòa nhà chọc trời hiện đại của thành phố.
Giá tour đã bao gồm nhiều trải nghiệm tại điểm đến cũng như dịch vụ đưa đón giữa sân bay, khách sạn và ga tàu.
Đáng chú ý, Railbookers cho phép khách tùy chỉnh hành trình, từ lựa chọn nơi lưu trú, kéo dài số đêm nghỉ cho đến bổ sung các trải nghiệm theo nhu cầu.
Với việc kết hợp đường sắt, đường biển và đường bộ, hành trình 15 ngày này mang đến một cách khám phá Việt Nam khá khác biệt: thay vì chỉ di chuyển giữa các điểm đến, du khách có thể biến chính những chặng đường xuyên Việt thành một phần của trải nghiệm nghỉ dưỡng.
Việt Nam: Tọa độ vàng trên bản đồ du lịch thế giới - khi trải nghiệm cao cấp lên ngôi!
Bạn đang tìm kiếm một điểm đến vừa có vịnh biển kỳ vĩ, núi non trùng điệp, lại vừa sở hữu hệ sinh thái du lịch hiện đại, thông minh? Việt Nam chính là cái tên đang gây tiếng vang lớn toàn cầu với chiến lược định vị lại hoàn toàn bản đồ du lịch, Tạp chí quốc tế Travel Mole viết.
Quách Ngọc Ngoan hát tiếng Khmer, dàn sao “Trại buôn người” quậy tưng bừng trong MV nhạc phim
Sau khi vượt mốc 350 tỷ đồng doanh thu, ê-kíp “Trại buôn người” tiếp tục tạo điểm nhấn bằng MV “Ánh Sao Đêm Dolta (Remix)”, quy tụ dàn diễn viên cùng hòa giọng, nhảy múa và đưa chất liệu văn hóa Khmer Nam Bộ vào một sản phẩm âm nhạc hiện đại.
Gặp lại ký ức Hà Nội qua tiếng hát Opera Trang Bùi trong “Sông Hồng nỗi nhớ”
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung phát hành ca khúc mới mang tên “Sông Hồng nỗi nhớ” trên các nền tảng âm nhạc số nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Tác phẩm do nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi) thể hiện, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và NSƯT Hoàng Tùng đảm nhiệm vai trò biên tập âm nhạc.
Khám phá cung đường golf miền Trung Việt Nam: Đẹp từ cảnh sắc đến hương vị
Không chỉ sở hữu những sân golf đẳng cấp giữa thiên nhiên tuyệt đẹp, miền Trung Việt Nam còn níu chân du khách bằng ẩm thực phong phú và những trải nghiệm nghỉ dưỡng đáng nhớ. Mùa thu này, cung đường golf miền Trung càng trở nên hấp dẫn khi các câu lạc bộ liên tục làm mới trải nghiệm ẩm thực dành cho du khách.
Báo Mỹ tiết lộ Việt Nam có “bảo tàng cà phê” độc đáo bậc nhất thế giới, kể câu chuyện từ Tây Nguyên ra toàn cầu
Nhắc đến bảo tàng cà phê, nhiều người có thể nghĩ ngay tới những bộ sưu tập máy pha espresso cổ, dụng cụ rang xay hay lịch sử ngành cà phê tại châu Âu. Nhưng tại Việt Nam, một bảo tàng đang kể câu chuyện về cà phê theo một cách hoàn toàn khác: kết hợp giữa kiến trúc, văn hóa Tây Nguyên, lịch sử cà phê và triết lý phương Đông, theo Sprudge - chuyên trang về cafe của Mỹ.
Báo quốc tế ca ngợi TP.HCM là điểm đến hấp dẫn hút khách toàn cầu nhờ các hoạt động mua sắm, trải nghiệm phong cách sống
TP.HCM đang nổi lên như một điểm đến du lịch quốc tế giàu sức hút, nhờ các hoạt động mua sắm, ẩm thực, văn hóa, đời sống về đêm độc đáo và những trải nghiệm phong cách sống hiện đại. Chuyên trang du lịch quốc tế Travel And Tour World (TTW) đánh giá, TP.HCM và Seoul đang trở thành những “thỏi nam châm” mới của du lịch châu Á.
Việt Nam: Tọa độ vàng trên bản đồ du lịch thế giới - khi trải nghiệm cao cấp lên ngôi!
Quách Ngọc Ngoan hát tiếng Khmer, dàn sao “Trại buôn người” quậy tưng bừng trong MV nhạc phim
Gặp lại ký ức Hà Nội qua tiếng hát Opera Trang Bùi trong “Sông Hồng nỗi nhớ”
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung phát hành ca khúc mới mang tên “Sông Hồng nỗi nhớ” trên các nền tảng âm nhạc số nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Tác phẩm do nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi) thể hiện, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và NSƯT Hoàng Tùng đảm nhiệm vai trò biên tập âm nhạc.
Khám phá cung đường golf miền Trung Việt Nam: Đẹp từ cảnh sắc đến hương vị
Không chỉ sở hữu những sân golf đẳng cấp giữa thiên nhiên tuyệt đẹp, miền Trung Việt Nam còn níu chân du khách bằng ẩm thực phong phú và những trải nghiệm nghỉ dưỡng đáng nhớ. Mùa thu này, cung đường golf miền Trung càng trở nên hấp dẫn khi các câu lạc bộ liên tục làm mới trải nghiệm ẩm thực dành cho du khách.
Báo Mỹ tiết lộ Việt Nam có “bảo tàng cà phê” độc đáo bậc nhất thế giới, kể câu chuyện từ Tây Nguyên ra toàn cầu
Nhắc đến bảo tàng cà phê, nhiều người có thể nghĩ ngay tới những bộ sưu tập máy pha espresso cổ, dụng cụ rang xay hay lịch sử ngành cà phê tại châu Âu. Nhưng tại Việt Nam, một bảo tàng đang kể câu chuyện về cà phê theo một cách hoàn toàn khác: kết hợp giữa kiến trúc, văn hóa Tây Nguyên, lịch sử cà phê và triết lý phương Đông, theo Sprudge - chuyên trang về cafe của Mỹ.
Báo quốc tế ca ngợi TP.HCM là điểm đến hấp dẫn hút khách toàn cầu nhờ các hoạt động mua sắm, trải nghiệm phong cách sống
TP.HCM đang nổi lên như một điểm đến du lịch quốc tế giàu sức hút, nhờ các hoạt động mua sắm, ẩm thực, văn hóa, đời sống về đêm độc đáo và những trải nghiệm phong cách sống hiện đại. Chuyên trang du lịch quốc tế Travel And Tour World (TTW) đánh giá, TP.HCM và Seoul đang trở thành những “thỏi nam châm” mới của du lịch châu Á.