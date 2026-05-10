Tập huấn sử dụng sản phẩm, chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường
Lê Hà - Hữu Dụng
10/05/2026 11:20 AM (GMT+7)
Nhằm đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật và sử dụng sản phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường là giải pháp quan trọng nhằm phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, an toàn và bền vững. 80 cán bộ, hội viên, nông dân xã Tây Đô (Thanh Hóa) đã được tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rơm rạ, chất thải chăn nuôi, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường.
Sáng 10/5, Hội Nông dân xã Tây Đô phối hợp với Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Phương Nam tổ chức lớp tập huấn giới thiệu quy trình kỹ thuật sử dụng các sản phẩm, chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp cho 80 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn xã. Chương trình hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường.
Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Nguyễn Quốc Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Bùi Xuân Thiên, Phó Trưởng Ban Công tác nông dân; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Tây Đô.
Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu, hướng dẫn cụ thể về công dụng và quy trình sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi, khử mùi hôi, xử lý rơm rạ sau thu hoạch, ủ phân hữu cơ… Nội dung tập huấn được truyền đạt dễ hiểu, sát với thực tiễn sản xuất tại địa phương.
Thông qua chương trình, hội viên nông dân có thêm kiến thức, tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới, từng bước đổi mới phương thức sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và tăng thu nhập cho người dân.
Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Quốc Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, nguy cơ ô nhiễm môi trường phát sinh từ dư lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… đang làm gia tăng tình trạng đất đai thoái hóa, bạc màu. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng và thân thiện với môi trường là xu thế tất yếu nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững.
Theo ông Tiến, việc xử lý rơm rạ sau thu hoạch để tạo nguồn phân hữu cơ bổ sung dinh dưỡng cho đất; sử dụng chế phẩm vi sinh giảm mùi hôi trong chăn nuôi; tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp và thức ăn thừa để ủ phân hữu cơ… là những giải pháp thiết thực giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng đất, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh cho cây trồng, đồng thời góp phần phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch gắn với bảo vệ môi trường.
Việc tận dụng rác hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ thay cho việc đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường sẽ góp phần tiết kiệm chi phí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sử dụng hiệu quả tài nguyên trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó, từng bước hình thành tư duy sản xuất tuần hoàn, an toàn và bền vững trong nông dân.
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