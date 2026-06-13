Tất cả những con số ấn tượng từ phiên IPO khổng lồ của SpaceX

SpaceX CEO Gwynne Shotwell và các quản lý của SpaceX rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Nasdaq hôm 12/6. Ảnh: CNBC.

Đợt IPO được mong chờ từ lâu của SpaceX đã chính thức khởi động thứ Sáu 12/6.

Phố Wall hân hoan, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đặt quá nhiều lệnh mua đến nỗi gây ra sự cố sập hệ thống Robinhood trong một thời gian ngắn, và người giàu nhất thế giới trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới.

Cổ phiếu của công ty tên lửa và trí tuệ nhân tạo của Elon Musk đã chốt phiên ở mức 160,95 USD, tăng 19,22% so với giá IPO là 135 USD.

Dưới đây là thông tin chi tiết về đợt IPO lớn nhất trong lịch sử, được phân tích theo từng con số.

2 nghìn tỷ USD: Giá trị thị trường hiện tại của SpaceX đã đưa công ty này trở thành công ty niêm yết lớn thứ 6 của Mỹ tính đến thứ Sáu.

1,26 nghìn tỷ USD: Khối tài sản ròng của Musk đã đưa ông trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới . Ông sở hữu gần một nửa cổ phần của SpaceX.

1 tỷ: Số lượng cổ phiếu SpaceX mà gói lương của Musk cho phép ông mua với giá tương đối thấp. Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu SpaceX có một thuộc địa trên sao Hỏa với 1 triệu người sinh sống .

500.000: Số lượng lệnh mua cổ phiếu SpaceX mà tập đoàn dịch vụ tài chính và quản lý đầu tư Fidelity nhận được chỉ trong chưa đầy một giờ. Một kỷ lục về số lượng nhà đầu tư cá nhân, những người giao dịch chứng khoán bình thường chứ không phải các công ty và tổ chức chuyên nghiệp, đã đặt mua cổ phiếu.

22.000: Số lượng nhân viên tại SpaceX. "Tôi yêu quý những con người tuyệt vời của SpaceX hơn cả lời nói" - Musk viết vào chiều thứ Sáu trong một bài đăng trên X.

4.400: Số lượng nhân viên SpaceX hiện có khả năng đã trở thành triệu phú .

29: Số lượng vệ tinh Starlink mà công ty đã phóng lên quỹ đạo vào thứ Sáu. (Công ty thường xuyên phóng vệ tinh.)

24: Musk đã thành lập SpaceX cách đây 24 năm, vào năm 2002.

19: Giá cổ phiếu tăng mạnh, tới 19% trong ngày giao dịch đầu tiên, chốt phiên ở mức 160,95 đô la, cao hơn nhiều so với giá mục tiêu 135 đô la.

3: Năm nay dự kiến sẽ có nhiều đợt IPO lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo. SpaceX là công ty đầu tiên, và OpenAI cùng Anthropic được dự đoán sẽ tiếp bước.



1: SpaceX nằm trong số những đợt IPO lớn nhất mọi thời đại.