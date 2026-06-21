Tây Ninh sắp có nhà máy sữa hơn 100 triệu USD tiêu chuẩn châu Âu

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk của Swiss Asia Partner SA. Chứng nhận được trao tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tổ chức tại Bỉ tối 19/6 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, cơ quan ngoại giao Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.



Việc dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trao ngay tại hội nghị không chỉ thể hiện niềm tin của doanh nghiệp Châu Âu đối với môi trường đầu tư của Tây Ninh mà còn là kết quả cụ thể từ những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành cùng nhà đầu tư của chính quyền tỉnh.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất sữa Be Milk được trao tại Bỉ tối 19/6. Nguồn: Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh

Thông tin được Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh công bố chưa nêu các chi tiết về diện tích nhà máy, công suất thiết kế, thời điểm dự kiến sẽ khởi công dự án.

Tháng 4 vừa qua, Swiss Asia Partner SA và công ty Prodezi (chuyên xây dựng và phát triển các khu công nghiệp) đã ký kết thỏa thuận giữ đất giữa 2 bên để tập đoàn Thụy Sĩ sẽ triển khai dự án nhà máy sữa Be Milk tại Khu công nghiệp Prodezi ở xã Lương Hòa.

Theo thỏa thuận, dự án gồm hai giai đoạn và được thực hiện trên cơ sở hợp tác và nhượng quyền thương hiệu với Tập đoàn Sodiaal (Pháp), đơn vị sở hữu thương hiệu sữa Candia, qua đó tích hợp các tiêu chuẩn sản xuất và quản lý chất lượng theo chuẩn châu Âu.

Đáng chú ý, dự án sẽ áp dụng công nghệ hiện đại cùng sự tham gia của mạng lưới đối tác quốc tế như Sodiaal (Pháp), IPEM Group (Pháp), Tetra Pak (Thụy Điển) và Takenaka Corporation (Nhật Bản), hướng tới xây dựng một nhà máy chế biến sữa quy mô lớn, vận hành hiệu quả và bền vững.

Trong đó, Sodiaal là một trong những tập đoàn sữa lớn của châu Âu, hoạt động theo mô hình hợp tác xã nông nghiệp và sở hữu chuỗi giá trị từ sản xuất sữa nguyên liệu, chế biến công nghiệp đến phát triển thương hiệu và phân phối quốc tế.

Ông Philippe Phan Van Ho, Giám đốc điều hành Swiss Asia Partner SA, cho biết tại buổi ký thỏa thuận rằng Tây Ninh có dư địa phát triển rõ ràng trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, và Khu công nghiệp Prodezi cung cấp nền tảng hạ tầng phù hợp để triển khai dự án theo định hướng hiệu quả, ổn định và bền vững.

Việc Swiss Asia Partner SA lựa chọn Prodezi được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng môi trường đầu tư của Tây Ninh trong thu hút dòng vốn chất lượng cao. Đây là tập đoàn tư vấn tài chính và đầu tư quốc tế có trụ sở tại Lausanne, Thụy Sỹ, với mạng lưới hoạt động tại châu Âu, Đông Nam Á và Trung Đông.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư ở Bỉ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết Tây Ninh hiện có hơn 2.000 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 26 tỷ USD. Tây Ninh đang ưu tiên thu hút các dự án châu Âu trong những lĩnh vực như công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, công nghệ sinh học và nông nghiệp tiên tiến.



