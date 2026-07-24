Tesla 'bốc hơi' hơn 200 tỷ USD: Nhà đầu tư hoảng sợ trước chiến lược tiêu tiền bất chấp của CEO Elon Musk

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Cổ phiếu Tesla ghi nhận phiên lao dốc tồi tệ nhất trong hơn một năm qua sau khi buổi báo cáo kết quả kinh doanh để lại cho Phố Wall nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Mặc dù Tesla ghi nhận một trong những quý có doanh số xe điện mạnh mẽ nhất, nhưng tâm điểm chú ý của giới đầu tư lại đổ dồn vào các kế hoạch trí tuệ nhân tạo và xe tự hành.

Những bình luận về kết quả kinh doanh của Tesla không đủ sức để biện minh cho cách chi tiêu tay quá mạnh bạo của công ty, khiến cổ phiếu hãng xe này có màn sụt giảm tồi tệ nhất sau báo cáo lợi nhuận vào hôm thứ Năm. Công ty đã mất tới 214,5 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường, mức sụt giảm trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay của hãng. Động thái này cho thấy mức độ biến động mạnh hơn thường lệ.

“Những chia sẻ về các động lực tăng trưởng cốt lõi như robot Optimus và xe tự hành Robotaxi tỏ ra khá mờ nhạt trước những thách thức công nghệ khổng lồ, ngay cả khi doanh số xe điện có vẻ vẫn rất vững chắc", ông Colin Rusch, nhà phân tích tại Oppenheimer, nhận định trong một bản gửi khách hàng.

Ông cho biết Tesla "dường như không muốn hoặc không thể giảm bớt sự bất định" xung quanh kế hoạch mở rộng quy mô, điều này đang "rõ ràng" gây tổn hại cho giá cổ phiếu.

Trong một báo cáo gửi khách hàng, nhà phân tích Seth Goldstein của Morningstar quy kết đợt sụt giảm này là do kế hoạch chi tiêu vốn (capex) của Tesla và lợi nhuận quý hai thấp hơn kỳ vọng.

Theo chuyên gia Andrew Percoco từ Morgan Stanley, thị trường vẫn cần thêm sự rõ ràng về các kế hoạch của hãng.

Về phần mình, Tesla đã tái khẳng định kế hoạch ghi nhận ít nhất 25 tỷ USD chi phí vốn trong năm nay để triển khai một số sáng kiến, với phần lớn số tiền đó sẽ được giải ngân trong nửa cuối năm 2026. Tính riêng trong quý hai, Tesla đã ghi nhận tình trạng thâm hụt tiền mặt hàng quý đầu tiên sau nhiều năm.

Bên cạnh đó, Tesla cho biết họ dự kiến chi phí vốn sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới. Percoco hiện dự báo Tesla sẽ ghi nhận gần 30 tỷ USD chi phí vốn vào năm 2027, tăng từ mức mục tiêu 20 tỷ USD trước đó, dẫn đến khoản thâm hụt tiền mặt dự kiến lên tới 14 tỷ USD trong năm đó.

Tesla dự kiến sẽ thâm hụt 9 tỷ USD dòng tiền trong năm 2026, theo ước tính đồng thuận từ FactSet. Để hỗ trợ nguồn tài chính cho các khoản chi này, Tesla cho biết họ đang đảm bảo các hạn mức nợ có thể cho phép công ty vay tới 30 tỷ USD nhằm đẩy nhanh các kế hoạch của mình. Tính đến cuối tháng 6, công ty nắm giữ 43,5 tỷ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn.

“Chúng ta nên chi tiền cho đầu tư tài sản cố định nhanh nhất có thể... miễn là không quá lãng phí.Việc kém hiệu quả về vốn một chút cũng không sao nếu điều đó giúp chúng ta hoàn thành mọi việc sớm hơn", ông Musk chia sẻ.