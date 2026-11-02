CEO Tesla Elon Musk. Ảnh Reuters

Theo Reuters, ngày 29/11 là thời hạn chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến hoàn tất cuộc điều tra thương mại về các cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (IP) tại Việt Nam. Cuộc điều tra được khởi động từ tháng 5 năm nay.

Trước đó, Mỹ đã xếp Việt Nam vào danh sách "Quốc gia nước ngoài cần ưu tiên xử lý" (Priority Foreign Country), nhóm cảnh báo nghiêm trọng nhất liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ. Đây là trường hợp đầu tiên sau 13 năm một nền kinh tế được đưa vào danh sách này.

Washington cho rằng, Việt Nam chưa giải quyết hiệu quả những quan ngại kéo dài về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh cuộc điều tra này, Mỹ cũng đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về cáo buộc dư thừa năng lực sản xuất. Việt Nam đã đề nghị Mỹ bảo đảm tính khách quan trong quá trình điều tra.

Hiện chưa rõ nếu Mỹ áp thuế liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ, biện pháp này sẽ áp dụng trên diện rộng hay chỉ nhắm vào một số ngành hàng cụ thể.

Mỹ hiện áp mức thuế chung 12,5% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này được triển khai từ tháng 7, sau cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Việt Nam chưa ngăn chặn hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Trước đó, hàng hóa Việt Nam từng phải chịu mức thuế 20% sau khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng trong chiến dịch "Ngày Giải phóng". Tuy nhiên, mức thuế này sau đó bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ. Theo Reuters, một số nhà kinh tế cho rằng chính quyền Mỹ có thể tìm cách tái áp đặt mức thuế ít nhất tương đương mức đã bị hủy bỏ.

Tesla, Samsung lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng

Trong các ý kiến gửi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Tesla đề nghị Washington cân nhắc nhu cầu chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất trong nước trước khi đưa ra quyết định áp thuế.

Trong văn bản gửi ngày 2/7, hãng xe điện Mỹ cho biết một số linh kiện công nghệ cao và thiết bị sản xuất chính xác vẫn chưa thể tìm nguồn cung trong nước, ngay cả khi các doanh nghiệp đã đầu tư đáng kể để mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ.

Samsung cũng đưa ra quan điểm tương tự. Chi nhánh của tập đoàn Hàn Quốc tại Mỹ nhấn mạnh Việt Nam hiện sản xuất một tỷ trọng đáng kể điện thoại thông minh và thiết bị mạng Samsung phục vụ thị trường Mỹ.

Samsung hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ USD.

Không chỉ Tesla và Samsung, nhiều tập đoàn bán lẻ cùng các hiệp hội thương mại đại diện cho những ngành có hoạt động sản xuất lớn tại Việt Nam cũng phản đối việc áp thêm thuế. Các lĩnh vực được đề cập gồm giày dép, may mặc và hàng tiêu dùng như xe đạp, máy chơi trò chơi điện tử.

Theo Reuters, trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam cũng trở thành đối tác thương mại có thặng dư hàng hóa lớn nhất với Mỹ, vượt Trung Quốc và Mexico. Cuối năm 2025, Việt Nam đứng thứ tư về chỉ số này.