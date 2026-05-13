Thác Khâu Làn – “nàng công chúa ngủ quên” giữa rừng xanh Quản Bạ
Thảo Nguyên
13/05/2026 12:39 PM (GMT+7)
Ẩn mình giữa tán rừng nhiệt đới xanh mướt, một địa điểm tuyệt đẹp, được ví như “nàng công chúa ngủ quên” mà không phải ai cũng biết, đó là thác Khâu Làn, thuộc xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang cũ, sau sáp nhập là xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang.
Quản Bạ: Thác Khâu Làn, nằm trong một thung lũng có vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, ít người biết tới
Thác Khau Làn hùng vĩ, hoang sơ, được bao bọc bởi những tán rừng nhiệt đới xanh mướt là địa điểm chưa nhiều du khách biết tới và cũng chưa có các đơn vị lữ hành khai thác. Thác Khau Làn cách thành phố Hà Giang (cũ) hơn 40km.
Từ trung tâm thành phố, du khách di chuyển đến trung tâm xã Quyết Tiến (cũ), sau đó đi tiếp 10km để tới điểm trekking xuống chân thác.
Từ đường lớn đã có thể nghe thấy tiếng nước ào ào đổ xuống. Sau khoảng 20 phút đi bộ, thác hiện ra trước mặt. Hai bên thác là những cây leo, cây cổ thụ sừng sững "như một bức tường" khiến cho không gian như bị thu hẹp lại giữa núi rừng rộng lớn. Chính giữa là dòng thác có lưu lượng nước lớn, đổ xuống hồ dưới chân, tung bọt trắng xóa.
Theo hướng dẫn viên Ta Ba Lô, Thác Khau Làn cao khoảng 20m, rộng hơn 10m. Điểm tạo nên sự hùng vĩ của con thác là dòng chảy mạnh, len lỏi qua những tảng đá lớn nằm hai bên rìa rồi đổ xuống hồ. Vắt ngang hồ nước là những thân cây to, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo.
Nhiều du khách khi đến đây đã không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và sự hùng vỹ của thác Khâu Làn. Rất nhiều du khách nước ngoài đã đến đây, thậm chí một số du khách nước ngoài còn mạo hiểm leo lên cây cổ thủ chắn ngang thác để nhảy xuống hồ nước bên dưới.
Theo người dân ở đây, thác nằm ở đầu nguồn dòng nước chảy ra từ hang núi nên nước trong, mát và sạch. Hồ nước thích hợp cho trải nghiệm tắm thác. Bên cạnh thác có những bãi cát nhỏ để du khách dựng bàn ghế, bếp nướng, tổ chức các bữa tiệc nhỏ và nghỉ ngơi, tận hưởng bầu không khí mát lành. Tuy nhiên, các khoảng trống không rộng và nằm gần suối, du khách không nên cắm trại qua đêm vì có thể có mưa lớn, nước dâng cao, chảy xiết.
Du khách nên lưu ý, thời tiết đầu năm và cuối năm ở xã Quản Bạ nói riêng và Hà Giang (cũ) nói chung đều khá lạnh nên khó có thể tắm thác. Thời điểm đẹp nhất để đến thác Khâu Làn là từ tháng 6 đến đầu tháng 10 hằng năm.
Thác Khau Làn ít người biết nên để an toàn, tránh lạc đường, du khách nên đi cùng những người bản địa hoặc người chuyên nghiệp, hỗ trợ mang vác hành lý, dựng lều, nấu ăn và dẫn đường cho du khách trong các chuyến trekking, leo núi. Khi đến đây du khách nên mang theo xịt chống côn trùng, kem chống nắng. Tránh đi vào ngày mưa vì rừng rậm ẩm thấp dễ xuất hiện các loài côn trùng, động vật bò sát có độc.
Bên cạnh
trải nghiệm thác Khau Làn, xã Quản Bạ còn biết đến với nhiều điểm đến đẹp, là địa bàn cư trú của nhiều
dân tộc như Tày, Bố Y, Dao, Nùng… du khách sẽ được tìm hiểu nhiều hơn nét văn
hóa bản địa đặc sắc, thưởng thức những món ngon của người dân địa phương.
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