Thái Lan đứng ngồi không yên khi du lịch Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ, đe dọa soán ngôi cường quốc du lịch Đông Nam Á
Phương Đăng (theo TBN)
10/11/2026 6:58 PM (GMT+7)
Khoảng cách về lượng khách quốc tế giữa Thái Lan và Việt Nam đang thu hẹp nhanh chóng, từ gần 22 triệu lượt khách năm 2019 xuống chỉ còn 5,9 triệu lượt trong 10 tháng đầu năm 2026. Trong khi Việt Nam tăng trưởng mạnh nhờ mở rộng đường bay thẳng và thu hút khách Nga, Ấn Độ, Thái Lan lại đối mặt với nguy cơ suy giảm sức cạnh tranh, truyền thông Thái Lan đưa tin.
Theo Thailand Business News, vị thế thống trị lâu nay của Thái Lan trong ngành du lịch Đông Nam Á đang đối mặt với thách thức ngày càng lớn từ Việt Nam.
Theo số liệu được công bố, năm 2019, Thái Lan đón 39,9 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Việt Nam đạt khoảng 18 triệu lượt. Chênh lệch giữa hai nước lên tới gần 22 triệu lượt.
Đến năm 2025, Thái Lan đón khoảng 33 triệu lượt khách quốc tế, còn Việt Nam tăng lên 21,2 triệu lượt, thu hẹp khoảng cách xuống còn 11,8 triệu lượt.
Đà tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 10 tháng đầu năm, Thái Lan ghi nhận 25,4 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Việt Nam đạt 19,5 triệu lượt. Khoảng cách hiện chỉ còn 5,9 triệu lượt.
Trước diễn biến này, Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) đã hạ dự báo lượng khách quốc tế đến nước này trong cả năm 2026 xuống còn khoảng 31,5 triệu lượt, giảm 4,5% so với năm trước.
Đáng chú ý, khảo sát của UTCC cho thấy 59,1% doanh nghiệp du lịch Thái Lan nhận định nước này đang mất dần lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ trong khu vực.
Việt Nam tăng tốc nhờ đường bay thẳng, Thái Lan mất lợi thế
Theo các chuyên gia, một trong những động lực quan trọng giúp du lịch Việt Nam tăng trưởng là việc mở rộng mạng lưới đường bay thẳng quốc tế.
Wichian Kaewsomboon, Giám đốc Viện Chiến lược thương mại thuộc UTCC, cho rằng Việt Nam đang tích cực phát triển các tuyến bay trực tiếp, giúp cải thiện khả năng tiếp cận những thị trường khách đường dài.
Thị trường Nga là ví dụ điển hình. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thái Lan đón 1,27 triệu lượt khách Nga, gần như không tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Việt Nam thu hút 1,13 triệu lượt, tăng tới 160,6%.
Ngược lại, Thái Lan vẫn phụ thuộc đáng kể vào các hành trình quá cảnh nhiều chặng hoặc qua Trung Đông đối với một số thị trường đường dài, khiến thời gian và chi phí di chuyển tăng lên.
Bên cạnh đó, lượng khách Malaysia đến Thái Lan giảm 15,2%, một phần do tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu và ảnh hưởng của thời tiết. Việt Nam cũng đang thu hút ngày càng nhiều khách Ấn Độ và du khách trong khu vực nhờ giá cả cạnh tranh và sức hấp dẫn ngày càng tăng của các điểm đến.
Thái Lan buộc phải cải tổ để giữ vị thế
Trước sức ép cạnh tranh, các chuyên gia cho rằng Thái Lan cần cải cách mạnh mẽ thay vì chỉ trông chờ vào sự phục hồi của thị trường.
Thanavath Phonvichai, Chủ tịch UTCC, nhận định nước này cần tập trung giải quyết những hạn chế mang tính cơ cấu của ngành du lịch.
Ba ưu tiên được đề xuất gồm mở rộng đường bay thẳng tới các thị trường tiềm năng; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm trải nghiệm có giá trị cao; đồng thời đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, giảm ùn tắc tại các cửa khẩu.
Theo giới chuyên gia, Thái Lan vẫn chưa mất vị thế cường quốc du lịch Đông Nam Á, nhưng lợi thế dẫn đầu đang bị thu hẹp đáng kể.
Sự vươn lên của Việt Nam cho thấy cuộc cạnh tranh thu hút khách quốc tế trong khu vực đang bước sang giai đoạn mới. Nếu không nhanh chóng cải thiện chất lượng dịch vụ, kết nối hàng không và trải nghiệm du khách, Thái Lan có nguy cơ tiếp tục đánh mất lợi thế trước những đối thủ đang tăng tốc, đặc biệt là Việt Nam.
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