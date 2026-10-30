Từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng đến những dấu mốc lịch sử hào hùng

Nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 – 4/11/2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển lãm với chủ đề “Thái Nguyên 195 năm – Thành tựu hội nhập và phát triển”. Không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng, triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, qua đó khắc họa diện mạo Thái Nguyên trong hành trình đổi mới, hội nhập.

Với diện tích trưng bày khoảng 360m², không gian triển lãm dự kiến giới thiệu từ 200–230 hình ảnh, 40–50 hiện vật và tư liệu lịch sử, 80–100 đầu sách tư liệu cùng 300–400 sản phẩm tiêu biểu thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.

Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm – Thành tựu hội nhập và phát triển” diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Sở VHTTDL Thái Nguyên

Nội dung được xây dựng thành 3 phần với 8 chủ đề, dẫn dắt người xem qua những giai đoạn quan trọng trong lịch sử hình thành, đấu tranh, xây dựng và phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Phần thứ nhất giới thiệu Thái Nguyên từ khi thành lập tỉnh năm 1831 dưới triều Minh Mạng đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Các hình ảnh, hiện vật và tư liệu tập trung khắc họa vùng đất, con người Thái Nguyên cùng những phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, từ sự tham gia của nhân dân trong các cuộc đấu tranh chống thực dân đến cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) và Lương Ngọc Quyến lãnh đạo.

Một dấu mốc đáng chú ý được giới thiệu tại triển lãm là sự hình thành cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xã La Bằng vào cuối năm 1936. Tiếp đó là sự ra đời của Đội Cứu quốc quân II tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, năm 1941 – một trong những đội tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những tư liệu về cuộc vận động cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 cũng góp phần làm rõ vai trò của nhân dân Thái Nguyên trong cao trào cách mạng. Ngày 20/8/1945, Quân Giải phóng tiến vào tỉnh lỵ, tuyên bố thành lập Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh, đánh dấu thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Thái Nguyên.

Nếu phần thứ nhất đưa người xem trở về những bước ngoặt trong phong trào đấu tranh giành độc lập thì phần thứ hai lại tập trung làm nổi bật những đóng góp của quân và dân Thái Nguyên trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giai đoạn 1946–1975.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên cùng các địa phương Việt Bắc giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ an toàn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cơ quan đầu não kháng chiến. Quân và dân địa phương đã đóng góp sức người, sức của cho các chiến dịch, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các hình ảnh, tài liệu và kỷ vật kháng chiến được lựa chọn trưng bày nhằm tái hiện tinh thần vượt khó, sự hy sinh và đóng góp của người dân Thái Nguyên trong những năm tháng cả nước hướng về tiền tuyến.

Triển lãm giới thiệu hàng trăm hình ảnh, hiện vật, tư liệu và sản phẩm tiêu biểu, tái hiện hành trình xây dựng, đấu tranh, đổi mới và phát triển của vùng đất Thái Nguyên qua gần hai thế kỷ. Ảnh: Sở VHTTDL Thái Nguyên

Ở chủ đề Thái Nguyên – Hậu phương vững chắc vì miền Nam ruột thịt, triển lãm giới thiệu hình ảnh quân và dân vừa lao động sản xuất, vừa chiến đấu, góp sức chi viện cho chiến trường miền Nam. Những vật dụng gắn với người lính và lực lượng thanh niên xung phong như ba lô, quân tư trang, mảnh vải dù, xe đạp thồ, hòm đạn… được giới thiệu như những dấu tích vật chất của một thời kỳ lịch sử nhiều gian khó nhưng giàu ý chí.

Đặc biệt, chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thái Nguyên” tái hiện hoạt động của Người cùng Trung ương Đảng, Chính phủ tại An toàn khu Trung ương ở Thái Nguyên trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua đó, triển lãm làm nổi bật sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn của người dân Thái Nguyên đối với Bác.

Khắc họa diện mạo Thái Nguyên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Phần thứ ba của triển lãm tập trung vào Thái Nguyên từ năm 1975 đến nay, với trọng tâm là quá trình khôi phục kinh tế, thực hiện công cuộc đổi mới và những thành tựu trên hành trình hội nhập, phát triển.

Sau ngày đất nước thống nhất, Thái Nguyên bước vào giai đoạn xây dựng mới với không ít khó khăn, thách thức. Qua các thời kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, địa phương từng bước khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội.

Từ một tỉnh chủ yếu dựa vào nông nghiệp và công nghiệp truyền thống, Thái Nguyên từng bước vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp, giáo dục, y tế và khoa học – công nghệ quan trọng của vùng trung du và miền núi phía Bắc, với vị thế ngày càng được nâng cao.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và sản phẩm trưng bày, người xem có dịp nhìn lại những chuyển biến của tỉnh trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, hợp tác và đối ngoại.

Một điểm nhấn của phần này là chủ đề “Thái Nguyên bước vào kỷ nguyên mới cùng đất nước”, giới thiệu những thành tựu về đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ, giáo dục và phát triển đô thị thông minh. Các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa – xã hội và chuyển đổi số cũng được đưa vào không gian trưng bày, giúp người xem có cái nhìn trực quan hơn về kết quả phát triển của địa phương.

Điểm nhấn của phần thứ ba là chủ đề “Thái Nguyên bước vào kỷ nguyên mới cùng đất nước”, giới thiệu những thành tựu về đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ, giáo dục và phát triển đô thị thông minh. Ảnh: Sở VHTTDL Thái Nguyên

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương đến thăm, làm việc tại Thái Nguyên, qua đó phản ánh sự quan tâm, chỉ đạo đối với quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.

Không gian trưng bày còn đề cập định hướng phát triển Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, đặt những thành tựu đã đạt được trong mối liên hệ với mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Với cách tiếp cận xuyên suốt từ lịch sử hình thành, truyền thống cách mạng đến những thành quả của công cuộc đổi mới, triển lãm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 195 năm của tỉnh Thái Nguyên mà còn góp phần giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về truyền thống, tiềm năng và những bước chuyển mình của quê hương.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức hướng tới khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Thái Nguyên; cổ vũ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025–2030.