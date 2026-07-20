Thái Nguyên bứt phá chuyển đổi số y tế, đứng thứ ba cả nước về tích hợp Sổ sức khỏe điện tử

Theo ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên, nhiệm vụ duy trì và vận hành hồ sơ bệnh án điện tử trong năm 2026 đã được hoàn thành theo kế hoạch. Song song với đó, công tác xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, với khoảng 93% người dân trên địa bàn đã được quản lý sức khỏe thông qua hệ thống hồ sơ điện tử.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành Y tế nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình khám, chữa bệnh và theo dõi sức khỏe lâu dài.

Một trong những kết quả nổi bật là Thái Nguyên hiện đứng thứ ba trong tổng số 34 tỉnh, thành phố về số người dân đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Việc đồng bộ dữ liệu không chỉ giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin y tế mà còn góp phần thúc đẩy quá trình số hóa hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Trên 62% dân số của tỉnh Thái Nguyên đã được khám sàng lọc quản lý sức khỏe. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Cùng với việc phát triển các nền tảng dữ liệu, hệ thống bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng được đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Đến nay, toàn bộ các bệnh viện đã lắp đặt kiosk thông minh phục vụ người dân thực hiện đăng ký khám bệnh, tra cứu thông tin, lấy số thứ tự tự động và thanh toán viện phí ngay tại cơ sở y tế. Giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm tải các khâu làm thủ tục và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Bên cạnh đó, 100% cơ sở y tế trong tỉnh đã triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, thuận tiện và minh bạch.

Để tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số, trong năm 2026 ngành Y tế Thái Nguyên đã bố trí 25 tỷ đồng cho các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tương đương khoảng 3% tổng chi ngân sách của toàn ngành.

Nguồn lực này được tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ tại các bệnh viện, bao gồm hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu, ứng dụng chữ ký số trong hồ sơ bệnh án điện tử cũng như xây dựng hệ thống báo cáo, điều hành theo thời gian thực, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

Không dừng lại ở việc số hóa dữ liệu và quy trình khám, chữa bệnh, ngành Y tế Thái Nguyên cũng từng bước đưa các công nghệ mới vào hoạt động chuyên môn. Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và hội chẩn từ xa đã được triển khai bước đầu tại một số đơn vị, góp phần hỗ trợ bác sĩ trong công tác chẩn đoán, điều trị và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới, công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng được chú trọng. Riêng trong tháng 6/2026, khoảng 1.100 cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế và được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành chương trình.

Việc đồng bộ phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và nguồn nhân lực đang tạo nền tảng quan trọng để ngành Y tế Thái Nguyên hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế thông minh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và mang đến nhiều tiện ích hơn cho người dân trong những năm tới.