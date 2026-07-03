Thái Nguyên bứt phá tăng trưởng, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 thuộc nhóm dẫn đầu cả nước

Tăng trưởng kinh tế tạo dấu ấn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục chịu tác động từ biến động thị trường, Thái Nguyên vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, GRDP quý II/2026 của tỉnh đứng thứ 3 cả nước, còn tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 9 cả nước, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh của cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng và sơ kết công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2026, ông Vũ Duy Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt gần 10,01%.

Ông Vũ Duy Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng và sơ kết công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Hà Thanh

Theo ông Hoàng, giai đoạn 2020-2025 tăng trưởng bình quân đạt 6,22%, quý I/2026 đạt 8,55% và quý II đạt 11,25%, phản ánh xu hướng tăng trưởng tích cực qua từng quý. Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, nhiều chỉ tiêu khác cũng ghi nhận kết quả khả quan. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 43,1 nghìn tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 17,6 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Thu ngân sách khởi sắc, tạo dư địa cho phát triển

Một trong những điểm sáng nổi bật của bức tranh kinh tế Thái Nguyên là kết quả thu ngân sách.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.813 tỷ đồng, bằng 55,8% dự toán năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 13.153 tỷ đồng, tăng 11,1%, còn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá, kết quả này tạo dư địa thuận lợi để Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách của cả năm 2026. Nguồn thu tăng trưởng ổn định cũng góp phần bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khởi công hàng loạt các dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Ngô Huy

Tại hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân, ông Vũ Duy Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho rằng chỉ với hai con số về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách cũng đủ để khẳng định những kết quả tích cực mà tỉnh đạt được sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sau 6 tháng triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo ông Hoàng, những kết quả này là thành quả của sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, trong đó có vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội.

Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2026 đang tạo nền tảng quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, tỉnh Thái Nguyên vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đồng thời khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng mới nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.