Thái Nguyên chốt mốc đưa Bệnh viện Y học cổ truyền hơn 253 tỷ đồng vào hoạt động trong tháng 9

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất vừa kiểm tra tiến độ triển khai dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên tại phường Quyết Thắng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Dự án thuộc nhóm B, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 253,5 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 43.000 m², với hệ thống hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Các hạng mục chính của dự án gồm khối nhà khám bệnh, cận lâm sàng và điều trị nội trú; khối nhà hành chính, kỹ thuật nghiệp vụ; nhà khoa Dược; nhà chống nhiễm khuẩn và khu để xe.

Dự án còn bao gồm hệ thống xử lý rác thải, nước thải cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp nước, thoát nước, trạm biến áp, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc, điện nhẹ và các công trình phụ trợ.

Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên được triển khai xây dựng trên diện tích hơn 43.000m² tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất yêu cầu chủ đầu tư rà soát toàn bộ khối lượng công việc, tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đã cam kết.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị phấn đấu đưa Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên vào hoạt động trong tháng 9/2026.

Sở Xây dựng được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ và báo cáo UBND tỉnh hằng tuần; đồng thời chủ động tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án đối với công tác chăm sóc sức khỏe người dân, ông Nông Quang Nhất yêu cầu bệnh viện phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình hoạt động và chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ngay sau khi đưa vào vận hành.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng. Các đơn vị tuyệt đối không được chạy theo thời gian hoàn thành mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như các điều kiện phục vụ công tác tiếp đón, khám và điều trị người bệnh.

Khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh.