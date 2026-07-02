Thái Nguyên có hàng trăm bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, môn Toán và Lịch sử cùng ghi nhận 54 điểm 10

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức trong hai ngày 11 và 12/6 với quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 1.213.695 em tham gia, đạt tỷ lệ 99,18%.

Riêng tại Thái Nguyên, toàn tỉnh có 22.735 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 402 em so với kỳ thi năm trước. Trong số này có 16.930 học sinh các trường THPT, 4.646 học viên giáo dục thường xuyên và 1.159 thí sinh tự do.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Thái Nguyên có 22.735 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 402 em so với kỳ thi năm trước. Ảnh: V.T

Thống kê kết quả thi cho thấy môn Toán tiếp tục là một trong những môn có nhiều bài thi đạt điểm cao với 650 bài từ 9 điểm trở lên, trong đó có 54 bài đạt điểm tuyệt đối. Môn Lịch sử cũng ghi nhận kết quả ấn tượng khi có 619 bài đạt từ 9 điểm trở lên và số bài đạt điểm 10 cũng là 54.

Ở môn Ngữ văn, dù không có bài thi đạt điểm tuyệt đối nhưng toàn tỉnh vẫn có 274 bài đạt từ 9 điểm trở lên, phản ánh chất lượng làm bài khá đồng đều của thí sinh.

Ngoài hai môn dẫn đầu về số lượng điểm 10, một số môn khác cũng ghi nhận những bài thi xuất sắc. Cụ thể, môn Ngoại ngữ có 3 bài đạt điểm 10, môn Sinh học có 3 bài, môn Hóa học có 2 bài và môn Vật lí có 1 bài đạt điểm tuyệt đối.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, thí sinh đạt tổng điểm cao nhất toàn tỉnh là em Lương Trung Kiên, học sinh Trường THPT Định Hóa, với tổng điểm 37.

Đối với các tổ hợp xét tuyển đại học phổ biến, mức điểm cao nhất của tổ hợp B00 đạt 29,25 điểm; tổ hợp A00 đạt 29 điểm; tổ hợp A01 đạt 28,75 điểm; tổ hợp D01 đạt 28 điểm và tổ hợp C00 đạt 27,75 điểm.

Trước đó, công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên được triển khai từ ngày 16/6 và hoàn tất vào ngày 23/6, bảo đảm đúng tiến độ cũng như quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.