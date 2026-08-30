Thái Nguyên: Công ty Trọng Tín bị phạt 336 triệu đồng, đình chỉ nguồn khí thải tại lò cao 4,5 tháng
Hà Thanh
30/08/2026 4:02 PM (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Trọng Tín, có trụ sở tại Cụm công nghiệp (CCN) Trúc Mai, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên do vi phạm quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Theo quyết định, Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Trọng Tín, mã số doanh nghiệp 4600908464, bị xác định đã thực hiện hành vi thải bụi, khí thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường, với khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần trở lên trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 15.000 m³/giờ đến dưới 20.000 m³/giờ.
Cụ thể, vào hồi 3 giờ 2 phút ngày 8/8/2026, Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1178/QĐ-SNNMT ngày 6/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lấy mẫu khí thải tại ống khói Lò cao Nhà máy Luyện gang của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Trọng Tín tại CCN Trúc Mai, xã Võ Nhai.
Đến ngày 17/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được Phiếu kết quả đo, phân tích mẫu khí thải ống khói số 3931/2026/QTTNMT-KQ ngày 13/8/2026 do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thực hiện.
Kết quả phân tích cho thấy, khí thải tại ống khói Lò cao Nhà máy Luyện gang của Công ty Trọng Tín có thông số Pb vượt 3,2 lần và thông số CO vượt 1,76 lần so với QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép. Lưu lượng khí thải được xác định là 19.260 m³/giờ, thuộc trường hợp lưu lượng từ 15.000 m³/giờ đến dưới 20.000 m³/giờ.
Căn cứ các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Trọng Tín bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền 336 triệu đồng.
Trong đó, mức phạt đối với thông số vượt cao nhất là Pb được xác định ở mức 280 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt tăng thêm 20% của mức phạt tiền tối đa đã chọn, tương ứng 56 triệu đồng, do thông số CO vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 2 lần. Quyết định xác định vụ việc không có tình tiết tăng nặng và cũng không có tình tiết giảm nhẹ.
Không chỉ bị phạt tiền, Công ty Trọng Tín còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường tại ống khói Lò cao trong thời gian 4,5 tháng, tính từ ngày doanh nghiệp nhận được quyết định xử phạt.
Về biện pháp khắc phục hậu quả, doanh nghiệp bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận quyết định. Đồng thời, Công ty phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường đối với mẫu khí thải có thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành.
Quyết định xử phạt giao ông Nguyễn Duy Hậu, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Trọng Tín, tổ chức chấp hành. Doanh nghiệp phải nộp số tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định; đồng thời, mỗi ngày chậm nộp tiền phạt phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.
Quyết định cũng nêu rõ Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Trọng Tín có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. UBND xã Võ Nhai được giao nhận quyết định để biết và phối hợp thực hiện.
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