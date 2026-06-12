Thái Nguyên đào tạo nông dân thời công nghệ: Vững kỹ thuật, giỏi quản lý, nâng chất OCOP

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những chương trình hành động thiết thực

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Điệp - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết: Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX kết thúc thành công và Nghị quyết Đại hội được ban hành, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra để rà soát, đối chiếu với các chương trình công tác của địa phương. Trên cơ sở đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Theo ông Điệp, trong 11 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội có nhiều nội dung gắn với thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Thái Nguyên. Trong đó, các chỉ tiêu liên quan đến phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

HND tỉnh Thái Nguyên tổ chức đưa cán bộ, hội viên nông dân đi tham quan, học tập mô hình trồng cây dược liệu tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Hà Thanh

Để đạt được các mục tiêu này, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

HND tinh Thái Nguyên phối hợp với báo Tuổi trẻ cùng Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam hỗ trợ nguồn vốn cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 xã Bình Thành và Trung Hội để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: Ngô Huy

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, vật tư đầu vào, khoa học kỹ thuật cũng như các kênh tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng bền vững.

HND tỉnh Thái Nguyên làm việc với các nhà cung ứng nhằm tìm nguồn phân bón đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân. Ảnh: Hà Thanh

Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho hội viên nông dân luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác hằng năm của Hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn dành cho hội viên nông dân, đặc biệt là các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi và những hội viên có nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất. Nội dung tập huấn tập trung vào ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và thích ứng với yêu cầu mới của thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên nhằm nâng cao trình độ, kỹ thuật sản xuất và năng lực quản lý cho nông dân. Ảnh: Ngô Huy

Từ nay đến cuối năm 2026, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo theo kế hoạch đã xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn và đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới. Đáng chú ý, theo mục tiêu của nhiệm kỳ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phấn đấu 100% cán bộ Hội và hội viên thuộc đối tượng được tiếp cận các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, kỹ năng sản xuất và năng lực quản lý.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, đây là mục tiêu có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và hội viên nông dân có đủ kiến thức, kỹ năng để thích ứng với quá trình chuyển đổi của nền nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, do đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nên việc tổ chức thực hiện sẽ được tiến hành từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong quá trình triển khai, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp, hướng tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã đề ra.