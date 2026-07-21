Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 20 doanh nghiệp trên mỗi 1.000 dân
PV
21/07/2026 9:10 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, với nhiều mục tiêu cụ thể nhằm thúc đẩy khu vực doanh nghiệp phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.
Theo kế hoạch, Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tư nhân từ 10,5% trở lên. Khu vực này dự kiến đóng góp khoảng 50 - 55% GRDP của tỉnh và chiếm từ 18 - 20% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm nguồn thu từ tiền sử dụng đất).
Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2030, toàn tỉnh có từ 36.000 doanh nghiệp đang hoạt động trở lên, tương ứng khoảng 20 doanh nghiệp trên mỗi 1.000 dân. Cùng với đó, năng suất lao động bình quân được kỳ vọng tăng từ 8,5 - 9,5% mỗi năm.
Bên cạnh việc phát triển số lượng doanh nghiệp, tỉnh cũng đặt trọng tâm vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành và năng lực cạnh tranh. Theo đó, các chỉ số như PCI, PAR INDEX, SIPAS và DTI sẽ tiếp tục được cải thiện; đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như bảo toàn, phát triển phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng hạn phải đạt từ 98% trở lên; thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp được cắt giảm tối thiểu 20% so với quy định hiện hành. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đưa mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính lên trên 95%, đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai những sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển.
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