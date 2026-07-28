Thái Nguyên đặt mục tiêu phát triển hơn 1.000 MW điện mặt trời mái nhà

Điện mặt trời mái nhà còn nhiều dư địa phát triển

Theo báo cáo tại Hội nghị, những năm qua, thực hiện định hướng phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ, điện mặt trời mái nhà tại Thái Nguyên đã từng bước được quan tâm đầu tư. Nguồn năng lượng này góp phần bổ sung nguồn cung, đa dạng hóa hệ thống năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng công suất điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 73,46 MW.

Tuy nhiên, so với tiềm năng thực tế và yêu cầu phát triển trong thời gian tới, kết quả này vẫn còn khá khiêm tốn. Trong khi đó, nhu cầu điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu phải khai thác hiệu quả hơn các nguồn năng lượng sạch, trong đó có điện mặt trời mái nhà.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thái Nguyên được định hướng phát triển 1.070 MW điện mặt trời mái nhà vào năm 2030.

Trong tổng công suất này, hơn 80% diện tích mái nhà xưởng đủ điều kiện tại các khu, cụm công nghiệp dự kiến được lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp BESS, với công suất khoảng 950 MW.

Đối với khu vực ngoài khu, cụm công nghiệp, mục tiêu đặt ra là khoảng 50% trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức và hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ đủ điều kiện được phát triển điện mặt trời mái nhà, tương ứng khoảng 120 MW.

Việc thúc đẩy điện mặt trời mái nhà được xác định không chỉ nhằm tăng nguồn năng lượng sạch mà còn có ý nghĩa trong bảo đảm an ninh năng lượng, giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia và góp phần thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Đặc biệt, trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu ngày càng chú trọng tiêu chí sử dụng năng lượng xanh, phát triển điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Thái Nguyên thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao sức cạnh tranh và tăng sức hấp dẫn trong thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao.

Thái Nguyên thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng xanh

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp tập trung trao đổi về cơ chế, chính sách, giải pháp kỹ thuật cũng như phương án triển khai điện mặt trời mái nhà tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư và các công trình công cộng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao định hướng của tỉnh, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hướng dẫn liên quan đến thủ tục đầu tư, đấu nối, vận hành và các cơ chế hỗ trợ. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư và triển khai các dự án điện mặt trời mái nhà.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ rệt từ nhận thức sang hành động trong thực hiện mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà.

Sở Công Thương được giao tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030 trước ngày 31/7/2026.

Kế hoạch phải xác định cụ thể chỉ tiêu, lộ trình thực hiện theo từng năm; đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng ngành, địa phương và từng khu vực để làm căn cứ theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, việc phát triển điện mặt trời mái nhà phải bám sát mục tiêu được xác định trong Quy hoạch. Tỉnh phấn đấu phát triển khoảng 1.000 MW tại các khu, cụm công nghiệp và khoảng 150 MW tại khu vực ngoài khu công nghiệp.

Các đơn vị được khuyến khích chủ động phấn đấu vượt chỉ tiêu khi bảo đảm đầy đủ điều kiện triển khai.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển công suất điện mặt trời cho từng khu công nghiệp hiện hữu và các khu công nghiệp dự kiến thành lập trong thời gian tới. Việc này cần được thực hiện đồng bộ với tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án đầu tư vào từng khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày 30/6/2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là giai đoạn trọng tâm để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Việc triển khai phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, đồng thời cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách, giải pháp kỹ thuật và các điều kiện cần thiết.

Theo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, điện mặt trời mái nhà là xu hướng tất yếu và có thể trở thành động lực cho quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh. Các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành và phấn đấu vượt các mục tiêu đề ra. Qua đó, tỉnh từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn đối với các dự án đầu tư chất lượng cao.