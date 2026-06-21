Thái Nguyên: Điều tra vụ tài xế tử vong dưới hố ga sâu, hơn một ngày sau mới được phát hiện
PV
21/06/2026 5:43 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một tài xế xe đầu kéo tử vong tại khu vực phường Quan Triều (tỉnh Thái Nguyên). Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được cho là đã rơi xuống hố ga sâu khoảng hơn 4m trong lúc xuống xe và không được phát hiện kịp thời.
Ngày 21/6, lãnh đạo UBND phường Quan Triều (tỉnh Thái Nguyên) xác nhận, Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc một tài xế tử vong xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một tài xế xe rơ moóc gặp nạn tại khu vực Tân Long, phường Quan Triều. Theo phản ánh của người dân địa phương, vào khoảng trưa 18/6, người này điều khiển xe vào khu vực trên để lùi xe và thực hiện việc lấy moóc.
Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, sau khi dừng xe, tài xế mở cửa cabin để bước xuống. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, nạn nhân được cho là đã không phát hiện phía dưới là miệng cống nên bị rơi xuống hố sâu. Do khu vực vắng người qua lại nên sự việc không ai hay biết.
Đến đầu giờ chiều ngày 19/6, người dân phát hiện chiếc xe vẫn đỗ nguyên vị trí cũ, cửa cabin mở từ ngày hôm trước với nhiều biểu hiện bất thường nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, mọi người bàng hoàng phát hiện tài xế đã tử vong dưới hố và lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, dưới đáy hố có nhiều mảnh bê tông bị vỡ vụn. Trong khi đó, khu vực miệng hố bị cỏ dại che phủ khiến bề mặt trông giống như nền đất bình thường, rất khó nhận biết.
Theo nhận định của nhiều người dân, không loại trừ khả năng tấm đan bê tông che miệng cống trước đó đã xuất hiện vết nứt nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng. Khi tài xế bước xuống, tấm đan không chịu được tải trọng và bị sập, dẫn đến tai nạn thương tâm.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
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