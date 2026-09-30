Thái Nguyên định hình không gian di sản báo chí cách mạng gắn với du lịch về nguồn

Không chỉ có một di tích, Thái Nguyên có cả hệ thống di sản báo chí

Tại Hội thảo khoa học và Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng tổ chức tại Thái Nguyên, tham luận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tập trung vào việc bảo tồn, phát huy hệ thống di sản báo chí cách mạng, gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch về nguồn.

Hội thảo khoa học và Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng tổ chức tại Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Theo tham luận, Thái Nguyên không chỉ là căn cứ địa cách mạng mà còn ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Nổi bật là Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, được thành lập năm 1949 theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ trước đây, nay thuộc xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Trường khai giảng khóa đầu tiên với 42 học viên và 29 giảng viên, thời gian khoảng 3 tháng.

Khóa học có sự tham gia giảng dạy của nhiều lãnh đạo, nhà báo, nhà văn tên tuổi như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Thủy, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi.

Dù chỉ tổ chức một khóa học, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng vẫn để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử đào tạo báo chí Việt Nam. Đây là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam và là cơ sở duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ngày 28/3/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là Di tích lịch sử quốc gia. Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích.

Tuy nhiên, theo tham luận, giá trị của di tích này cần được đặt trong mối liên hệ với nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh. Đó là Roòng Khoa, nơi thành lập Hội những người viết báo Việt Nam, tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam; Khuôn Nhà, nơi Báo Sự thật, tiền thân của Báo Nhân Dân, xuất bản số đầu tiên; Khau Diều, nơi Báo Quân đội nhân dân ra số đầu; và xóm Chòi, nơi gắn với sự ra đời, hoạt động của Hội Văn nghệ Việt Nam, trong đó có Tạp chí Văn nghệ Cứu quốc.

Khi được nhìn nhận trong một chỉnh thể, các địa điểm này tạo thành mạch liên tục về quá trình hình thành và trưởng thành của báo chí, văn nghệ cách mạng trên vùng đất Thái Nguyên, từ đào tạo người làm báo, tổ chức nghề nghiệp, xây dựng cơ quan ngôn luận đến sáng tạo văn hóa, văn nghệ và phục vụ kháng chiến.

Đây là điểm nhấn quan trọng của tham luận: không khai thác các di tích báo chí một cách riêng lẻ mà nghiên cứu, kết nối thành một hệ thống di sản có câu chuyện chung.

Đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ

Từ cách tiếp cận này, việc bảo tồn di sản báo chí cách mạng được đặt ra không chỉ ở khâu gìn giữ di tích, hiện vật và tư liệu mà còn phải phát huy giá trị trong đời sống đương đại.

Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được xác định là “địa chỉ đỏ” phục vụ giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người làm báo. Tham luận đề xuất tổ chức các hoạt động về nguồn, tọa đàm, triển lãm, sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu khoa học và giáo dục trải nghiệm tại di tích.

Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được xác định là “địa chỉ đỏ” phục vụ giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người làm báo. Ảnh: Sơn Hải

Đặc biệt, với học sinh, sinh viên và sinh viên báo chí, có thể xây dựng chương trình tìm hiểu tư liệu, thực hành viết tin, phỏng vấn, xây dựng sản phẩm truyền thông và tìm hiểu lịch sử nghề báo ngay tại nơi từng diễn ra khóa đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đề xuất đẩy mạnh sưu tầm, bảo quản, số hóa báo, tạp chí, ảnh, bản thảo, thư từ, hiện vật và các tư liệu liên quan; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số, bản đồ số, mã QR và hệ thống thuyết minh điện tử tại các điểm di tích.

Kết nối di sản với du lịch về nguồn

Tham luận cũng đề cập việc gắn bảo tồn, phát huy hệ thống di sản báo chí cách mạng với định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Đề án số 17-ĐA/TU ngày 10/12/2025 về phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 là cơ sở để nghiên cứu đưa hệ thống di sản báo chí cách mạng trở thành một thành tố của các sản phẩm du lịch lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống và du lịch về nguồn. Trong đó, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng có thể là điểm nhấn, kết nối với Roòng Khoa và các địa điểm lịch sử báo chí, văn nghệ cách mạng.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa thuộc xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên là địa chỉ kết nối du lịch về nguồn rất thích hợp với Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết số 76/2026/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 cũng tạo thêm cơ sở cho phát triển điểm đến, sản phẩm du lịch, ứng dụng công nghệ số, đào tạo nhân lực, xúc tiến quảng bá và du lịch xanh.

Từ đó, tham luận đề xuất nghiên cứu xây dựng tuyến trải nghiệm về dấu ấn báo chí cách mạng trên vùng đất Thái Nguyên, lấy Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng làm điểm nhấn, kết nối với các địa điểm lịch sử báo chí, văn nghệ cách mạng.

Sản phẩm hướng tới nhiều nhóm khách, trong đó có học sinh, sinh viên, người làm báo, các cơ sở đào tạo và du khách quan tâm đến lịch sử, văn hóa. Việc xây dựng phim tư liệu, phóng sự, podcast, sản phẩm đa phương tiện và nội dung số cũng được đề xuất nhằm tăng khả năng tiếp cận di sản của công chúng trẻ.

Theo tham luận, việc khai thác du lịch phải đi đôi với bảo tồn tính chân xác, sự trang nghiêm của di tích, tránh thương mại hóa làm phai nhạt giá trị lịch sử; đồng thời phát huy sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng địa phương trong bảo tồn và phát triển sản phẩm du lịch.

Từ Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đến Roòng Khoa, Khuôn Nhà, Khau Diều và xóm Chòi, Thái Nguyên có những địa điểm gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của báo chí, văn nghệ cách mạng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, nếu được nghiên cứu, hệ thống hóa và kết nối bài bản, những địa điểm này có thể hình thành một không gian di sản báo chí cách mạng có chiều sâu, kết hợp giữa bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học, hoạt động báo chí và phát triển văn hóa, du lịch.