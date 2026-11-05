Tham dự hội nghị có phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cùng cán bộ, công chức, viên chức và những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông về phòng, chống ma túy năm 2026. Ảnh: N.H

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Mỹ Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ có tính cấp thiết, cần được triển khai thường xuyên, liên tục và lâu dài. Đây không chỉ là yêu cầu nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững của địa phương.

Trong cuộc đấu tranh với tệ nạn ma túy, truyền thông và giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng. Đặc biệt, việc tăng cường tuyên truyền trong thanh thiếu niên sẽ góp phần hình thành ý thức tự bảo vệ, chủ động nhận diện nguy cơ, nói không với ma túy và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn này.

Bà Nguyễn Mỹ Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Trước yêu cầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Thái Nguyên xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác truyền thông là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng. Người làm công tác tuyên truyền không chỉ cần nắm vững kiến thức mà còn phải có kỹ năng nghiệp vụ, khả năng tiếp cận và truyền tải thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tại hội nghị, các học viên được bồi dưỡng kỹ năng truyền thông theo hướng hiện đại, từ lựa chọn chủ đề, khai thác và xử lý thông tin đến xây dựng tin, bài, sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện. Qua đó, giúp thông tin về phòng, chống ma túy được thể hiện sinh động, dễ tiếp cận, có tính thuyết phục và khả năng lan tỏa rộng rãi hơn.

Thiếu tá Ma Đình Cần - Phòng PC04, Công an tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền về tác hại của ma túy và pháp luật về phòng, chống ma túy tại hội nghị. Ảnh: N.H

Một nội dung khác được chú trọng là phổ biến, hướng dẫn thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Nội dung này góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ làm báo chí và truyền thông khi tham gia không gian mạng; đồng thời hướng tới xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, thúc đẩy lan tỏa những thông tin tích cực và chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, độc hại liên quan đến tệ nạn xã hội.

Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền tại Thái Nguyên có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, góp phần đưa công tác truyền thông phòng, chống ma túy đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trong cộng đồng.