Thái Nguyên đón dấu mốc mới khi được công nhận là tỉnh loại I

Thái Nguyên đáp ứng các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình vừa ký ban hành Quyết định số 750/QĐ-BNV về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Thái Nguyên. Theo quyết định này, Thái Nguyên chính thức được xếp loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, phản ánh quá trình phát triển toàn diện của địa phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Thái Nguyên với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Trong những năm gần đây, Thái Nguyên liên tục ghi dấu ấn bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, môi trường đầu tư hấp dẫn, chất lượng quản trị được cải thiện cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Trong những năm gần đây, Thái Nguyên liên tục ghi dấu ấn bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Ảnh: B.T.N

Một trong những điểm sáng nổi bật là thành công trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đến hết tháng 6/2026, tổng vốn FDI đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt khoảng 8 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này giúp Thái Nguyên tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Nguồn vốn FDI không chỉ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp mà còn góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm và gia tăng giá trị xuất khẩu, từng bước đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp quan trọng của khu vực.

Song song với phát triển công nghiệp, quá trình đô thị hóa của tỉnh cũng diễn ra mạnh mẽ và theo hướng bền vững. Tháng 6/2026, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết thành lập thêm 8 đơn vị hành chính đô thị cấp xã trên cơ sở chuyển các xã đủ điều kiện thành phường.

Việc mở rộng hệ thống các phường không chỉ tạo động lực phát triển không gian đô thị mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công và từng bước cải thiện điều kiện sống của người dân.

Tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới

Cùng với đó, chất lượng điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên. Thái Nguyên nhiều năm liền duy trì vị trí cao ở các bộ chỉ số quan trọng như Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).

Những kết quả này phản ánh quyết tâm của tỉnh trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Công tác siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được triển khai đồng bộ, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả.

Việc được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I không chỉ là sự ghi nhận những thành quả phát triển đã đạt được, mà còn là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Việc được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Ảnh: Xuân Hòa

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để tỉnh có thêm điều kiện thuận lợi trong việc huy động và phân bổ các nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kết nối vùng, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Với những lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng công nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực cùng môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Việc chính thức trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I đã đánh dấu một bước tiến mới trên hành trình xây dựng Thái Nguyên trở thành một cực tăng trưởng quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước.