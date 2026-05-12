Thái Nguyên: Hội Nông dân xã Văn Lăng đưa cán bộ hội viên học tập thực tế gắn với giáo dục truyền thống
PV
12/05/2026 3:47 PM (GMT+7)
Ngày 11/5, Hội Nông dân xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức chương trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và tham quan mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả tại xã La Bằng.
Hoạt động được triển khai theo chương trình công tác năm 2026 của Hội Nông dân xã và nhận được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy xã.
Theo kế hoạch, đoàn đã đến dâng hương tại địa điểm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên ở xóm Lau Sau, xã La Bằng. Tại đây, các đại biểu được nghe giới thiệu về quá trình hình thành, ý nghĩa lịch sử của sự kiện, qua đó góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong giai đoạn hiện nay.
Không chỉ chú trọng giáo dục truyền thống, chương trình còn hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động Hội thông qua việc học tập thực tiễn các mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu. Đoàn đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và chế biến chè tại HTX chè La Bằng - một trong những mô hình chè tiêu biểu của địa phương.
Trong buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã tìm hiểu quy trình sản xuất chè theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị sản phẩm. Nhiều nội dung thực tiễn về kỹ thuật chăm sóc, chế biến, quảng bá sản phẩm cũng được chia sẻ cởi mở giữa các thành viên HTX với cán bộ, hội viên nông dân xã Văn Lăng.
Bên cạnh đó, đoàn còn khảo sát mô hình du lịch cộng đồng tại xóm Đồng Khuân để học hỏi cách khai thác tiềm năng bản địa gắn với phát triển kinh tế nông thôn. Đây được xem là hướng đi có nhiều triển vọng trong việc tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực miền núi.
Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Văn Lăng, việc tổ chức các hoạt động học tập thực tế không chỉ giúp đổi mới phương thức sinh hoạt Hội mà còn tạo điều kiện để cán bộ, hội viên tiếp cận những mô hình kinh tế hiệu quả, từ đó vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn tại địa phương.
Thông qua chương trình, Hội Nông dân xã Văn Lăng kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phát huy vai trò cầu nối giữa hội viên với các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và từng bước cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.
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