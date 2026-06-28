Thái Nguyên: Hơn 25.000 người đồng loạt hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Tham dự chương trình tại điểm cầu trung tâm có bà Mai Thị Thúy Nga - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, thành viên các câu lạc bộ chạy bộ và người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự lễ phát động. Ảnh: Ngô Huy

Hoạt động này nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và UBND TP.Hà Nội nhằm tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên phạm vi cả nước. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời khơi dậy sự chung tay của cộng đồng trong xây dựng địa bàn không có ma túy.

Theo Ban Tổ chức, chương trình thu hút trên 25.000 người tham gia tại 92 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Riêng tại điểm cầu trung tâm ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp có hơn 3.000 đại biểu, cán bộ và người dân tham dự.

Tại điểm cầu trung tâm ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng có hơn 3.000 đại biểu, cán bộ và người dân tham dự lễ phát động. Ảnh: Ngô Huy

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức hưởng ứng phong trào toàn quốc "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy", khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy. Đây cũng là lời kêu gọi mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình và người dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ cơ sở.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức hưởng ứng phong trào toàn quốc "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy". Ảnh: Ngô Huy

Ngay sau lễ phát động, hơn 3.000 vận động viên đã tham gia giải chạy hưởng ứng trong không khí hào hứng, sôi nổi. Bên cạnh ý nghĩa rèn luyện thể chất, hoạt động còn truyền tải thông điệp về lối sống tích cực, khỏe mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn.

Các vận động viên tham gia giải chạy hưởng ứng sau lễ phát động. Ảnh: Ngô Huy

Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho các vận động viên tham gia giải chạy phong trào. Ảnh: Ngô Huy

Khép lại chương trình, Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở hai nội dung nam và nữ. Mỗi nội dung gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.