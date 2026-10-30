Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, góp phần kết nối giao thông với quảng bá văn hóa và du lịch địa phương.

Tại Ga Hà Nội, đoàn đại biểu được đón tiếp bởi ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chào đón Đoàn ngoại giao trên Chuyến tàu di sản. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Tham gia hành trình có gần 100 đại biểu là phu nhân, phu quân các Đại sứ và Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, cùng đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao.

Khi đoàn đến Ga Lưu Xá, tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón tiếp với sự tham dự của ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Đoàn ngoại giao đến Ga Lưu Xá, bắt đầu hành trình trải nghiệm Thái Nguyên. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Việc khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên diễn ra đúng dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 bắt đầu, tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu, quảng bá trà Việt.

Sự kết hợp giữa hành trình đường sắt và các hoạt động trải nghiệm tại địa phương mở ra cơ hội để du khách tìm hiểu sâu hơn về vùng đất Thái Nguyên, nơi gắn liền với cây chè, nghề làm chè và những giá trị văn hóa được gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ.

Đây cũng là dịp để tỉnh giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên đến bạn bè quốc tế, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng du lịch và những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa địa phương.

Ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên chào đón Đoàn tại Ga Lưu Xá. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Trong thời gian ở Thái Nguyên, đoàn đại biểu sẽ tham quan, trải nghiệm tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham dự Chương trình kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên không chỉ mang ý nghĩa kết nối hai địa phương mà còn góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch, đưa các giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại ga Lưu Xá. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Thông qua hành trình này, Thái Nguyên có thêm cơ hội lan tỏa hình ảnh vùng đất xứ Trà thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với cây chè và con người địa phương trong dịp Festival Trà Quốc tế năm 2026.