Thái Nguyên khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên, đón gần 100 đại biểu quốc tế
PV
30/10/2026 11:58 AM (GMT+7)
Ngày 30/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên, chào đón gần 100 đại biểu là phu nhân, phu quân các Đại sứ và Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cùng đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, góp phần kết nối giao thông với quảng bá văn hóa và du lịch địa phương.
Tại Ga Hà Nội, đoàn đại biểu được đón tiếp bởi ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Tham gia hành trình có gần 100 đại biểu là phu nhân, phu quân các Đại sứ và Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, cùng đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao.
Khi đoàn đến Ga Lưu Xá, tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón tiếp với sự tham dự của ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.
Việc khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên diễn ra đúng dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 bắt đầu, tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu, quảng bá trà Việt.
Sự kết hợp giữa hành trình đường sắt và các hoạt động trải nghiệm tại địa phương mở ra cơ hội để du khách tìm hiểu sâu hơn về vùng đất Thái Nguyên, nơi gắn liền với cây chè, nghề làm chè và những giá trị văn hóa được gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ.
Đây cũng là dịp để tỉnh giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên đến bạn bè quốc tế, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng du lịch và những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa địa phương.
Trong thời gian ở Thái Nguyên, đoàn đại biểu sẽ tham quan, trải nghiệm tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham dự Chương trình kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.
Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên không chỉ mang ý nghĩa kết nối hai địa phương mà còn góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch, đưa các giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
Thông qua hành trình này, Thái Nguyên có thêm cơ hội lan tỏa hình ảnh vùng đất xứ Trà thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với cây chè và con người địa phương trong dịp Festival Trà Quốc tế năm 2026.
AVES đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển nhà máy xe điện và trung tâm nghiên cứu tại Hưng Yên
Ngày 18/11, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Tổ hợp có tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m², dự kiến vận hành trong quý II/2027 với công suất thiết kế 300.000 xe/năm.
Lạng Sơn sắp đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp FDI, cam kết không để kiến nghị "nằm trên giấy"
Nhằm tháo gỡ các "nút thắt" về thủ tục hành chính, đất đai và hạ tầng, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến vào ngày 25/11 tới đây, quyết tâm giải quyết thực chất mọi vướng mắc ngay tại hội trường.
Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026
Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu là dấu mốc ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trên hành trình hội nhập với thị trường du lịch quốc tế.
Khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long trên 5.140 tỉ đồng
Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long với tổng vốn đầu tư hơn 5.140 tỉ đồng, đã chính thức khai trương và trở thành trung tâm thương mại thứ 10 của AEON MALL tại Việt Nam.
Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, cảnh báo nguy cơ giao dịch trái phép
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, đề nghị ngăn chặn việc sử dụng, giao dịch trái phép.
10.000 người dự kiến cùng leo núi, chào cờ trên đỉnh Yên Tử để xác lập kỷ lục
Hướng tới mục tiêu đón hơn 2,3 triệu lượt khách, phường Yên Tử (TP Quảng Ninh) đang sẵn sàng cho chuỗi hoạt động thuộc chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” trong 2 tháng cuối năm.
AVES đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển nhà máy xe điện và trung tâm nghiên cứu tại Hưng Yên
Ngày 18/11, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Tổ hợp có tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m², dự kiến vận hành trong quý II/2027 với công suất thiết kế 300.000 xe/năm.