Thái Nguyên: Khen thưởng 7 tập thể, 4 cá nhân cứu hộ, cứu nạn vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích
Hà Thanh
28/08/2026 6:25 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa khen thưởng đột xuất 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích tại xã Đồng Hỷ.
Ngày 28/8, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn vụ lật thuyền xảy ra tại khu vực đập tràn Tân Thái, xã Đồng Hỷ.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân gặp nạn trong vụ lật thuyền.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra ngoài mong muốn. Tuy nhiên, quá trình tổ chức cứu hộ, cứu nạn một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và đặc biệt là sự dũng cảm của những người trực tiếp tham gia tìm kiếm.
Trong những ngày qua, khi vụ việc nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn ngày đêm bám hiện trường, bất chấp điều kiện nguy hiểm để tìm kiếm người mất tích đã để lại nhiều xúc động.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của các tập thể, cá nhân tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. Những hành động đầy trách nhiệm và sự dấn thân vì cộng đồng không chỉ góp phần hỗ trợ các gia đình nạn nhân mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và những tấm gương “người tốt, việc tốt”.
Từ vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu các lực lượng tiếp tục nâng cao khả năng ứng phó với những diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường của thời tiết; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, chính quyền địa phương và các lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”.
Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là phát huy tốt hơn nữa vai trò của cộng đồng, đồng thời quy tụ, tổ chức các đội cứu hộ, cứu nạn tình nguyện để khi xảy ra tình huống khẩn cấp có thể nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện và nhân lực tham gia ứng cứu.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực hiệp đồng trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Các cơ quan, đơn vị cũng được đề nghị nghiên cứu, vận động nguồn lực xã hội hóa nhằm đầu tư, bổ sung phương tiện, thiết bị cần thiết cho các đội cứu hộ, cứu nạn, góp phần nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.
Bên cạnh đó, Sở Nội vụ được đề nghị phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường phát hiện, giới thiệu và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực, qua đó nhân rộng những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa trong cộng đồng.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao Bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất, tiêu biểu trong công tác cứu hộ, cứu nạn vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái.
Việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện kịp thời nhằm ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh của các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm các nạn nhân.
Qua đó, tỉnh Thái Nguyên cũng mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần sẵn sàng sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và sự đoàn kết, tương trợ của các lực lượng cũng như người dân khi xảy ra những tình huống khẩn cấp.
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