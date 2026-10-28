Thái Nguyên khởi công 6 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng
PV
28/10/2026 4:54 PM (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), trong hai ngày 29 và 30/10/2026, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức khởi công 6 dự án, công trình quy mô lớn, thuộc các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, nhà ở xã hội và phát triển đô thị, với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, 6 dự án được khởi công trong dịp này gồm: Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình tại phường Trung Thành; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 tại xã Thành Công và phường Phúc Thuận; Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2 tại phường Tích Lương.
Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức khởi công Dự án Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn); Dự án Khu dân cư xã Kha Sơn và Dự án đầu tư xây dựng Thái Nguyên 2 tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công.
Việc đồng loạt triển khai các dự án vào dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện có ý nghĩa lịch sử của địa phương, mà còn góp phần thúc đẩy đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Các công trình được kỳ vọng góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và đô thị, bổ sung quỹ nhà ở xã hội, phát triển các khu dân cư, qua đó tạo thêm động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, việc triển khai các dự án còn hướng tới cải thiện điều kiện sinh sống, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.
AVES đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển nhà máy xe điện và trung tâm nghiên cứu tại Hưng Yên
Ngày 18/11, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Tổ hợp có tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m², dự kiến vận hành trong quý II/2027 với công suất thiết kế 300.000 xe/năm.
Lạng Sơn sắp đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp FDI, cam kết không để kiến nghị "nằm trên giấy"
Nhằm tháo gỡ các "nút thắt" về thủ tục hành chính, đất đai và hạ tầng, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến vào ngày 25/11 tới đây, quyết tâm giải quyết thực chất mọi vướng mắc ngay tại hội trường.
Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026
Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu là dấu mốc ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trên hành trình hội nhập với thị trường du lịch quốc tế.
Khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long trên 5.140 tỉ đồng
Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long với tổng vốn đầu tư hơn 5.140 tỉ đồng, đã chính thức khai trương và trở thành trung tâm thương mại thứ 10 của AEON MALL tại Việt Nam.
Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, cảnh báo nguy cơ giao dịch trái phép
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, đề nghị ngăn chặn việc sử dụng, giao dịch trái phép.
10.000 người dự kiến cùng leo núi, chào cờ trên đỉnh Yên Tử để xác lập kỷ lục
Hướng tới mục tiêu đón hơn 2,3 triệu lượt khách, phường Yên Tử (TP Quảng Ninh) đang sẵn sàng cho chuỗi hoạt động thuộc chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” trong 2 tháng cuối năm.
AVES đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển nhà máy xe điện và trung tâm nghiên cứu tại Hưng Yên
Ngày 18/11, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Tổ hợp có tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m², dự kiến vận hành trong quý II/2027 với công suất thiết kế 300.000 xe/năm.