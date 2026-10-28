Theo kế hoạch, 6 dự án được khởi công trong dịp này gồm: Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình tại phường Trung Thành; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 tại xã Thành Công và phường Phúc Thuận; Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2 tại phường Tích Lương.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức khởi công Dự án Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn); Dự án Khu dân cư xã Kha Sơn và Dự án đầu tư xây dựng Thái Nguyên 2 tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công.

Lễ khởi công dự án khu dân cư số 1 Tân Đức (xã Kha Sơn) chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4/2026. Ảnh: Xã Kha Sơn

Việc đồng loạt triển khai các dự án vào dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện có ý nghĩa lịch sử của địa phương, mà còn góp phần thúc đẩy đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án khu dân cư số 1 Tân Đức (xã Kha Sơn). Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Kha Sơn

Các công trình được kỳ vọng góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và đô thị, bổ sung quỹ nhà ở xã hội, phát triển các khu dân cư, qua đó tạo thêm động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, việc triển khai các dự án còn hướng tới cải thiện điều kiện sinh sống, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.